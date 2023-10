Nobel de Literatura: quais países têm mais vencedores do prêmio? E por que o Brasil nunca ganhou um?

O vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2023 será revelado nesta quinta-feira, 5 de outubro. Desde sua criação em 1909, 119 escritores já foram laureados com o prêmio, mas os critérios de escolha da Academia Sueca, instituição que decide os vencedores, ainda são obscuros e controversos.

O prêmio é concedido anualmente - com algumas exceções - ao escritor que, nas palavras do criador da honraria, Alfred Nobel, “tiver produzido no campo da literatura o trabalho mais notável em uma direção ideal”.

A grande maioria dos autores que já foram premiados com o Nobel são de origem europeia. Em 2022, a francesa Annie Ernaux foi a 16ª pessoa francesa a ganhar a honraria. O país lidera a lista das nações mais premiadas, seguido de Estados Unidos e Reino Unido.

Veja os países com mais escritores premiados:

Veja os vencedores do 5 países mais premiados:

🥇 França (16): Sully Prudhomme (1901), Frédéric Mistral (1904), Romain Rolland (1915), Anatole France (1921), Henri Bergson (1927), Roger Martin du Gard (1937), André Gide (1947), François Mauriac (1952), Albert Camus (1957), Saint-John Perse (1960), Jean-Paul Sartre (1964), Claude Simon (1985), Gao Xingjian (2000), Jean-Marie Gustave Le Clézio (2008), Patrick Modiano (2014), Annie Ernaux (2022) 🥈 Estados Unidos (12): Sinclair Lewis (1930), Eugene O’Neill (1936), Pearl S. Buck (1938), William Faulkner (1949), Ernest Hemingway (1954), John Steinbeck (1962), Saul Bellow (1976), Isaac Bashevis Singer (1978), Joseph Brodsky (1987), Toni Morrison (1993), Bob Dylan (2016), Louise Glück (2020) 🥉 Reino Unido (11): Rudyard Kipling (1907), John Galsworthy (1932), T. S. Eliot (1948), Bertrand Russell (1950), Winston Churchill (1953), Elias Canetti (1981), William Golding (1983), Vidiadhar Naipaul (2001), Harold Pinter (2005), Doris Lessing (2007), Kazuo Ishiguro (2017) 🎖️ Alemanha (9): Theodor Mommsen (1902), Rudolf Eucken (1908), Paul Johann Ludwig von Heyse (1910), Gerhart Hauptmann (1912), Thomas Mann (1929), Heinrich Böll (1972), Günter Grass (1999), Herta Müller (2009) 🎖️ Suécia (8): Selma Lagerlöf (1909), Verner von Heidenstam (1916), Erik Axel Karlfeldt (1931), Pär Lagerkvist (1951), Nelly Sachs (1966), Eyvind Johnson e Harry Martinson (1974), Tomas Tranströmer (2011)

Por que o Brasil nunca ganhou o Nobel de Literatura?

É difícil dizer com certeza os motivos pelos quais o Brasil nunca ganhou um Prêmio Nobel de Literatura, mas um olhar atento aos dados e às informações disponíveis sobre os escolhidos pode ajudar a explicar as desvantagens brasileiras.

Cerca de 70% dos 119 vencedores do Nobel de Literatura são de origem europeia. A Academia Sueca, apesar de já ter premiado autores de todos os continentes, sempre privilegiou seus conterrâneos. Nas últimas décadas, a instituição tem feito um esforço para ser mais inclusiva, mas os países europeus ainda dominam a premiação.

O idioma também é um dos grandes empecilhos. A América do Sul, que sempre esteva em desvantagem, já teve quatro vencedores: os chilenos Gabriela Mistral (1954) e Pablo Neruda (1971), o colombiano Gabriel Garcia Márquez (1982) e o peruano Mario Vargas Llosa (2010).

O colombiano Gabriel García Márquez é um dos poucos sul-americanos com um Prêmio Nobel de Literatura. Foto: Edgard Garrido/REUTERS

Ainda assim, todos estes publicaram livros em espanhol, um dos idiomas mais falados no mundo. O único escritor cujo idioma original é o português que já conquistou o Nobel de Literatura foi José Saramago, em 1998.

A maioria dos laureados publicaram suas obras originalmente em língua inglesa - o francês, alemão e sueco também dominam a lista. Além da dificuldade do idioma original, a falta de traduções de obras brasileiras para o sueco - ou até para o inglês - dificulta o contato dos integrantes da Academia com os livros nacionais.

Quais brasileiros chegaram mais perto de receber um Nobel de Literatura?

Outra pergunta difícil de ser respondida, já que a Academia Sueca e a Fundação Nobel mantêm sigilo sobre as indicações e a opinião dos membros da instituição por pelo menos 50 anos após a premiação. Ou seja, só é possível saber quem concorreu com determinado autor cinco décadas depois dele receber o prêmio.

Ainda assim, com os dados que já foram disponibilizados pela Academia, é possível dizer que Jorge Amado foi o brasileiro que chegou mais perto de receber um Nobel de Literatura. Entre 1968 e 1971 - último ano que temos acesso - ele recebeu 11 nomeações ao prêmio. Em 1971, mais especificamente, perdeu para Neruda.

Jorge Amado no dia 4 de maio de 1974. O escritor baiano foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura, mas não ganhou a honraria. Foto: Arnaldo Fiaschi/Estadão

Já Carlos Drummond de Andrade foi indicado duas vezes, em 1967 e 1969. Enrique Neto, Flávio de Carvalho, Manoel Wanderley, Alceu Amoroso Lima e Érico Verissimo também foram nomeados à honraria, mas sem sucesso.

Já em 2016, a União Brasileira de Escritores (UBE) afirmou que havia indicado Lygia Fagundes Telles, morta em 2022, ao Prêmio Nobel. Na ocasião, a organização disse que Lygia era a maior escritora brasileira viva.

A Academia Sueca convidava a UBE regularmente para sugerir concorrentes, mas a instituição brasileira não mantém mais vínculo com a organização. Ainda assim, brasileiros podem ser indicados por qualquer autor ou instituição convidada ou por membros da própria Academia. Dessa forma, é praticamente impossível estipular quais brasileiros já foram indicados nos anos que ainda estão sob sigilo.

Vale pontuar que o Nobel não premia escritores que já morreram. Um autor morto só pode ser laureado caso morra entre o anúncio do prêmio e a cerimônia de entrega da honraria.





