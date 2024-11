A frente do estabelecimento ganhou um mural pelas mãos do artista João Cobra. Foi ele quem procurou as donas da livraria para sugerir uma fachada colorida. A filha dele estuda ali do lado.

A arte de João Cobra traz livros com cores significativas para as filhas do editor. O tom que prevalece é o roxo, símbolo do feminino e da modernização do espaço. “Em breve, daqui a alguns poucos anos, a Cortez faz 50 anos. Nós também estamos querendo imprimir uma cara mais moderna e com outras cores para a Cortez”, comenta Mara.

A gestora da nova livraria, que já sonha com uma ampliação do espaço, diz perceber que a novidade já chamou a atenção no bairro. “Da janela, eu já vi as pessoas parando ou passando de carro e olhando... Está tendo um encantamento que está sendo muito legal. [...] Eu enxergo um céu de brigadeiros”, celebra.

Onde fica a Livraria das Perdizes?