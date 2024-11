Novo prêmio literário para escritores estreantes é lançado pela Fundação Casa de Jorge Amado

O atual vice-presidente da ALB, Marcus Vinícius Rodrigues, é quem coordena o projeto, de acordo com Angela Fraga, gestora da Fundação Casa de Jorge Amado. “A chancela da ALB é muito significativa para nós, além do que Marcus Vinícius terá muito a contribuir, especialmente por ter sido, no início de sua carreira de escritor, um dos premiados em uma de nossas edições para autores inéditos”, diz ela, em comunicado à imprensa.

A viabilização do projeto foi feita através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com patrocínio do Nubank para os vencedores, que, além de terem o texto publicado, ganharão R$ 4 mil, além de 30% da tiragem dos livros.