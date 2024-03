O que Papa Francisco diz sobre antissemitismo, Muro de Berlim e 11/9?; leia trechos de biografia

Na Argentina, não se deu muita importância àqueles fatos: diziam respeito a outra zona do mundo. A história do muro, com exceção das notícias estrangeiras dos primeiros dias, não estava no centro dos debates televisivos, mais concentrados na política interna. Alguns meses antes, tinha havido eleições presidenciais e triunfou o candidato do Partido Justicialista, Carlos Menem, expoente hiperliberal, filho de imigrantes sírios e originário de La Rioja, um dos bairros mais pobres do país. Naquele momento, era necessário descobrir um novo modo de fazer política, construindo uma cultura democrática e colocando como raiz de tudo o conceito de solidariedade, com o objetivo de melhorar a vida dos cidadãos. Discutia-se muito o que essa nova presidência podia fazer pelo povo. Mas todos os argentinos que, como eu, tinham parentes na Europa decerto estavam mais atentos às notícias que chegavam da Alemanha. Enfim, caía aquele muro, símbolo da divisão ideológica do mundo todo!

Embora tenhamos sido pegos de surpresa por aquelas imagens e tivéssemos consciência de que a queda do Muro de Berlim tinha sido algo imprevisto, é preciso dizer que esse evento histórico foi possível graças ao esforço de muitas pessoas que, no decorrer dos anos, lutaram, sofreram e sacrificaram a própria vida. Mas também foi graças à oração: impossível não pensar no papel desempenhado por João Paulo II, que conheci alguns anos antes, em 1987, graças ao núncio apostólico, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude em Buenos Aires. Com suas palavras e seu carisma, ele dera a todas essas pessoas a força para se unir e lutar pela liberdade. De fato, desde 1979, durante sua primeira viagem à Polônia — sua pátria —, ele favoreceu o amadurecimento da consciência de milhões de cidadãos da Europa Oriental, que reencontraram a esperança. Foi esse longo processo que levou à queda do muro na Alemanha.

Mas há muitos muros espalhados pelo mundo, talvez menos famosos. Onde há um muro, há um coração fechado; onde há um muro, há o sofrimento do irmão e da irmã que não conseguem passar; onde há um muro, há a divisão entre os povos, o que não beneficia o futuro da humanidade. E, se estamos divididos, faltam amizade e solidariedade. É preciso seguir o exemplo de Jesus, que uniu a todos com o seu sangue.”