O que significa ser escritor hoje no Brasil? Censura, fama, ‘lugar de fala’ e mais de um emprego

No entanto, mesmo com todas as dificuldades no ramo, a escrita não perde o glamour. Há aspectos fascinantes na imagem do escritor imerso em seus pensamentos, criando mundos e personagens a partir do nada, capturando a essência da alma humana com meras palavras.

Por isso, em celebração ao Dia do Escritor (25/7), o Estadão conversou com 8 expoentes da classe literária para entender o momento atual da prática no País.