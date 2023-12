Os melhores livros, segundo os prêmios literários de 2023; veja lista e conheça obras

A temporada 2023 de prêmios literários chegou ao fim e o Estadão selecionou alguns dos livros vencedores desde ano nas categorias romance, conto, poesia, reportagem e infantil.

A maioria das premiações elege os melhores livros publicados no Brasil no ano anterior. Assim, quase todos os livros desta lista chegaram às livrarias em 2022. O Prêmio Sesc de Literatura, que há 20 anos vem revelando talentos literários, é a única exceção. O vencedor é anunciado e publicado no mesmo ano.

Os melhores livros, segundo os prêmios literários de 2023 Foto: Montagem de capa/Estadão





Romance

Não Fossem as Sílabas do Sábado

Escolhido como o melhor romance do Prêmio São Paulo de Literatura 2023, Não Fossem as Sílabas do Sábado (Todavia, 168 págs., R$ 59,90), de Mariana Salomão Carrara, conta a história de Ana, a narradora, e Madalena - duas vizinhas que têm sua história entrelaçada depois de um trágico episódio que deixou as duas viúvas ao mesmo tempo. Trata-se de uma bela reflexão sobre vida e impermanência. Sobre o que fica de quem vai embora, maternidade, depressão e privilégio. Sobre se abrir ao outro – e acolher o outro. Sobre o tempo de sofrer e o tempo de viver. LEIA MAIS SOBRE O LIVRO.

Penélope dos Trópicos

Luciana Hidalgo ganhou o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional na categoria romance com Penélope dos Trópicos (Editora do Silvestre, 216 págs., R$ 45), uma obra inspirada na personagem da Odisseia, de Homero. Aqui, ela é uma mulher de 30 anos que vive seu tempo com inteligência, coragem e humor, enfrenta a polícia em manifestações contra neofascistas, inventa projetos utópicos para reduzir a desigualdade social e procura o amor.

Outono de Carne Estranha

Vencedor do Prêmio Sesc de Literatura como o melhor original de autor estreante em romance, Outono de Carne Estranha (Record, 176 págs, R$ 54,90) se passa na Serra Pelada dos anos 80 e tem como protagonistas dois garimpeiros em uma relação homoafetiva. O livro retrata as comunidades da região, mostra o poder do Estado na época e o preconceito com relação a quem era diferente. LEIA UM TRECHO E OS COMENTÁRIOS DA AUTORA SOBRE SEU LIVRO

Os Perigos do Imperador: Um Romance do Segundo Reinado

Retorno de Ruy Castro, um dos mais conhecidos biógrafos brasileiros, à ficção, Os Perigos do Imperador: Um Romance do Segundo Reinado (Companhia das Letras, 200 págs., R$ 69,90) conta uma trama policial vivida no Rio de 1870 e tem como protagonista Dom Pedro II. Unindo imaginação e reconstituição histórica, o autor coloca o imperador como alvo de uma conspiração antimonarquista em uma saga que conta com personagens reais e fictícios. O romance ganhou o Prêmio Jabuti na categoria romance literário.

Poesia

O Gosto Amargo dos Metais

Livro de poemas de Prisca Agustoni vencedor do Prêmio Oceanos, O Gosto Amargo dos Metais (7Letras, 80 págs., R$ 102) parte do impacto dos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. “As imagens terrificantes que circularam me lembraram uma tragédia de proporções épicas, como se o mundo estivesse vivendo um novo fim – e, paradoxalmente, um estranho recomeço”, diz a autora no prefácio do livro.

Engenheiro Fantasma

Fabrício Corsaletti ganhou o Jabuti de Livro do Ano com Engenheiro Fantasma (Companhia das Letras, 128 págs., R$ 54,90), vencedor, também, da categoria poesia. Nele, o autor imagina ser Bob Dylan passando uma temporada na Argentina e dessa experiência escreve os 56 sonetos que compõem este livro.

Conto

Educação Natural

Livro póstumo de João Gilberto Noll (1946-2017), Educação Natural (Record, 240 págs., R$ 59,90) ganhou o Prêmio Jabuti na categoria contos. Volume traz 26 contos inéditos e fragmentos de um romance inacabado, encontrados no computador do escritor gaúcho e organizados por Edson Migracielo. LEIA MAIS SOBRE O LIVRO

O Ninho

Bethânia ganhou o Prêmio Sesc de Literatura na categoria contos com O Ninho (Record, 192 págs., R$ 54,90). Seus textos apresentam uma linha temática ligada à dessacralização da casa como lugar idílico e de proteção. A autora buscou construir personagens femininas que vivem situações de abusos, desencontros e pressões dentro de quatro paredes. LEIA UM TRECHO E OS COMENTÁRIOS DA AUTORA SOBRE SEU LIVRO

Não Ficção

Poder camuflado

Prêmio Jabuti na categoria Biografia e Reportagem, Poder Camuflado: Os Militares e a Política, Do Fim da Ditadura à Aliança com Bolsonaro (Companhia das Letras, 416 págs., R$ 99,90), do jornalista Fabio Victor, analisa as relações entre os civis e Forças Armadas na República e mostra como a questão militar ainda representa um dos maiores desafios para o equilíbrio das instituições na sociedade brasileira. LEIA MAIS SOBRE O LIVRO

Infantil

Amanhã

Lúcia Hiratsuka resgata suas memórias de infância e entrelaça três narrativas em Amanhã (Pequena Zahar, 64 págs., R$ 64,90). A primeira é sobre ela, e volta à sua infância rural para mostrar a menina em seu percurso até a escola (a autora já comentou sobre esse período em entrevista ao Estadão). A segunda narrativa é situada na Segunda Guerra Mundial, também no Brasil, quando o governo proibiu o uso da língua japonesa, fechando escolas, desautorizando a circulação de periódicos e impedindo os imigrantes e seus descendentes de viajarem livremente. A terceira parte é o relato de Orie (que já inspirou outro livro da autora), durante sua infância no Japão, antes de se mudar para o Brasil.