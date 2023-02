Pablo Neruda: Suspensa apresentação de relatório sobre morte do poeta chileno

EFE - A apresentação de um relatório preliminar com importantes conclusões sobre a morte do poeta chileno Pablo Neruda, Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e falecido duas semanas após o golpe militar de 1973, no Chile, foi suspensa na sexta, 3, por “problemas técnicos”. A polêmica está em torno da discussão sobre possível assassinato de Neruda no início da ditadura de Augusto Pinochet.

Rodolfo Reyes, sobrinho do escritor, explicou que alguns dos especialistas internacionais que participaram da elaboração do relatório estavam fora do país e não puderam intervir na audiência. “É constrangedor e me dói muito, mas temos de continuar esperando. Havia muita expectativa (...) Todos querem saber a verdade sobre a morte de Pablo Neruda”, acrescentou Reyes. (Uma investigação, em 2013, havia concluído que o poeta morreu de câncer, e não envenenado, como se supôs.)

O poeta Pablo Neruda Foto: Acervo Estadão





O sobrinho do poeta reclamou que o governo chileno não investiu “os recursos necessários” para levar todos os especialistas à capital e que a apresentação do relatório não foi remarcada. O painel, com cientistas do Canadá, da Dinamarca e dos EUA, reuniu-se virtual e presencialmente desde 24 de janeiro e poderia elucidar a origem da bactéria clostridium botulinum, encontrada em um molar do poeta em 2017.

BACTÉRIA

O clostridium botulinum, responsável pelo botulismo, vive no solo e caberia determinar se a amostra encontrada foi alterada em laboratório e depois inoculada, o que demonstraria a intervenção de terceiros.

“Foi encontrada uma quantia incompatível com a vida”, disse Reyes.

Outro grupo de peritos forenses internacionais concluiu em 2017 que Neruda não morreu de câncer, como alegava sua certidão de óbito, e relatou ter encontrado a bactéria no molar do poeta, cujos restos mortais foram exumados.





Rodolfo Reyes, sobrinho de Pablo Neruda Foto: Elvis Gonzalez/ EFE





“Se hoje temos um fracasso técnico, é porque o Estado chileno não forneceu os recursos necessários para que especialistas internacionais trabalhassem no país durante anos”, lamentou David Hevia, presidente da Sociedade de Escritores do Chile, da qual Neruda era membro.

A investigação começou em 2011 depois que o Partido Comunista (PC), do qual o escritor e senador era membro, entrou com uma ação judicial questionando a versão da ditadura, que apontava o câncer metastático e a caquexia como causas da morte.

O partido baseou sua queixa no testemunho de Manuel Araya, ex-motorista do poeta, que alegou ter sido envenenado com produtos químicos pelo regime quando foi à Clínica Santa Maria em Santiago devido a uma piora em seu estado de saúde.





