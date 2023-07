AFP - Os “bouquinistes” de Paris, vendedores de livros instalados às margens do rio Sena, negam-se a mudar de lugar para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, como pediram autoridades por motivo de segurança.

Pela primeira vez na história dos Jogos, a cerimônia irá acontecer fora de um estádio, no coração da capital francesa, em 26 de julho de 2024.

Em carta enviada aos bouquinistes no último dia 25, a polícia de Paris diz ser indispensável para a segurança do ato que as caixas usadas pelos vendedores para expor seus produtos, localizadas no perímetro da cerimônia, sejam removidas.

Os bouquinistes ocupam as margens do Rio Sena há 450 anos e dizem que não vão sair por causa da abertura dos Jogos Olímpicos de 2024 Foto: Stephane de Sakutin/AFP

O representante dos cerca de 200 membros da Associação Cultural de Bouquinistes de Paris, que representam 88% do total, afirmou que não tem “intenção nenhuma” de mudar de lugar. “Durante reunião organizada no último dia 10 na prefeitura, o oficial responsável pelo Sena nos explicou claramente que iríamos obstruir a vista no dia da cerimônia”, disse o presidente da associação, Jérôme Callais.

Nas bancas ao logo do Sena, moradores e turistas encontram livros, gravuras e outros itens Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters

“Somos um símbolo importante de Paris. Estamos aqui há 450 anos. Querer nos apagar da paisagem, quando a celebração desses Jogos deveria ser uma celebração de Paris, parece um pouco louco”, criticou Callais.

A associação dos bouquinistes disse que não tem intenção de sair e alega que autoridades quer apagá-los da paisagem parisiense Foto: Joel Saget/AFP

A prefeitura de Paris garantiu hoje que os bouquinistes contam com o seu apoio, e reconheceu que a atividade dos mesmos “faz parte da identidade das margens do Sena”. A administração calcula que cerca de 570 caixas podem ser retiradas, o que representa 59% do total.

Fechadas, as livrarias do Sena viram caixas, que a prefeitura se propôs a remover Foto: Christian Hartmann/Reuters

As autoridades municipais se propuseram a pagar pela retirada e reinstalação das caixas, e pelo conserto de eventuais danos causados ao material neste processo. Callais alegou que algumas caixas são muito frágeis para serem transportadas, e avaliou em 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões) o custo de uma renovação de todas as caixas.