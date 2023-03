Mercado editorial: por que alguém roubaria manuscritos não publicados?

The New York Times - Por mais de cinco anos, alguém roubou manuscritos de livros não publicados de editores, agentes, autores e olheiros literários. O mistério de quem estava por trás do esquema intrigou a indústria editorial, mas tão desconcertante era outra pergunta: por quê?

Seria quase impossível lucrar com a maioria dos manuscritos não publicados, então não estava claro por que alguém se daria ao trabalho de pegá-los. Filippo Bernardini, que se declarou culpado em um caso de fraude no qual o governo disse que ele roubou mais de mil manuscritos, ofereceu uma explicação na sexta-feira, 10, em carta endereçada a uma juíza federal.

A Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, local que julga o caso de Bernardini em Nova York Foto: Stephanie Keith/The New York Times

Bernardini disse que roubara os livros porque queria lê-los.

Bernardini disse à juíza Colleen McMahon, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, que seu esquema começou depois que uma agência literária onde ele estagiara se recusou a contratá-lo para uma vaga aberta. Ele estava se candidatando a empregos, sem sucesso, quando começou a se passar por profissionais de publicação por e-mail.

“Na época em que trabalhava, vi manuscritos sendo compartilhados entre editores, agentes e olheiros literários, ou mesmo com pessoas de fora da indústria”, escreveu ele. “Então, eu me perguntei: por que não posso ler esses manuscritos?”

Ele personificou indivíduos específicos usando nomes de domínio falsos – por exemplo, “penguinrandornhouse ponto com” em vez de “penguinrandomhouse ponto com”, com um “rn” no lugar do “m”. O negócio de publicação é pequeno e baseado em relacionamento, e poucos manuscritos são bem guardados, especialmente em certas fases do processo, como quando os agentes enviam um livro para as editoras. Bernardini descobriu que, se pedisse da maneira certa, conseguiria os livros que desejava. Ele disse que isso se tornou “uma obsessão, um comportamento compulsivo” e que queria sentir que ainda fazia parte da indústria.

“No começo, era um desafio. Jamais imaginei que iria se tornar uma bola de neve para mim, realizar esses crimes tão prolificamente quanto o fiz. Eu me deixei levar”, escreveu ele.

“Nunca vazei os manuscritos e nunca tive essa intenção”, continuou ele. “Queria guardá-los dentro de mim e ser dos poucos a apreciá-los antes de mais ninguém, antes que acabassem nas livrarias. Houve momentos em que li os manuscritos e senti uma conexão especial e única com o autor, quase como se eu fosse o editor daquele livro”.

Bernardini, 30 anos, é um cidadão italiano que mora em Londres há muitos anos. Quando foi preso na cidade de Nova York no ano passado, no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, ele trabalhava como coordenador de direitos autorais da Simon & Schuster UK.

Sua carta fazia parte de um pacote enviado à juíza antes da sentença, marcada para o mês que vem. O dossiê incluía cartas de seu advogado, seu parceiro e seus pais, bem como de amigos e ex-colegas. Na correspondência, eles argumentaram que Bernardini não deveria receber pena de prisão, dizendo que, como homossexual de cultura e país diferentes, ele ficaria particularmente vulnerável. Eles também disseram que seus crimes não resultaram em nenhum ganho monetário para Bernardini, nem qualquer diminuição de valor para os autores cujas obras ele pegou.

Os advogados e promotores de Bernardini concordaram que as diretrizes federais, que não são vinculantes para os juízes, indicam uma sentença de 15 a 21 meses de prisão, disseram os advogados de Bernardini em carta ao tribunal.

Entre as cartas em favor de Bernardini estava a de um autor, Jesse Ball, que disse ter sido uma das vítimas de Bernardini. De acordo com a carta, Bernardini escreveu a Ball fingindo ser seu editor na Catapult e o convenceu a enviar vários de seus manuscritos inéditos.

Ball, autor de catorze livros, disse que seria difícil para qualquer um publicar seus romances com outro nome e que as únicas dificuldades que resultaram dos roubos foram “um pouco de confusão” sobre o que ele havia enviado ao seu editor.

“Por favor, tente entender a natureza do crime e a natureza do ambiente em que ocorreu”, escreveu Ball. “É preciso estreitar os olhos para ver qualquer dano. Era realmente uma coisa trivial, uma coisa frívola. Mandar um homem para a prisão por causa disso seria uma forma de punir um crime sem vítimas e criar uma vítima na pessoa do acusado”.

Este artigo foi originalmente publicado no New York Times. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU