Por que Jean-Paul Sartre recusou o Nobel de Literatura há 60 anos?

Para além da justificativa literária, Sartre citou também o posicionamento político do Nobel, mencionando autores comunistas que seriam merecedores do prêmio mas que nunca haviam sido celebrados pela instituição, como Pablo Neruda e Mikhail Sholokhov. O romancista soviético, inclusive, seria o vencedor do Nobel no ano seguinte, em 1965.

Na época, Sartre também citou a nomeação de Boris Pasternak, autor de Doutor Jivago, no Nobel de Literatura de 1958: “É lamentável que o único trabalho soviético honrado foi o que foi publicado no exterior e proibido em seu próprio país”, explicou. Pasternak, o primeiro autor que rejeitou o prêmio, expressou gratidão, mas foi pressionado pelo governo soviético a recusar a honra. Sartre também criticou o Nobel por tradicionalmente celebrar autores do Ocidente, “ou rebeldes do Oriente”.