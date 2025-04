Vídeo: Por que Shakespeare é pop? Maior colecionador de livros do autor no Brasil explica

Maior colecionador de Shakespeare do Brasil conta por que ler a obra do bardo inglês 3:17 O advogado José Roberto de Castro Neves, autor de 'Shakespeare Ontem, Hoje e Amanhã e Amanhã, e Amanhã', fala ainda sobre o que ele aprendeu em suas leituras

Há algo de muito delicioso em ouvir o advogado e professor fluminense José Roberto de Castro Neves falar sobre William Shakespeare (1564-1616). Maior colecionador de suas obras no Brasil, - são mais de seis mil peças, um verdadeiro aficionado - ele entende do assunto como ninguém. Recentemente, Neves lançou pela Editora Nova Fronteira seu terceiro livro sobre o Bardo, Shakespeare Ontem, Hoje e Amanhã, e Amanhã, e Amanhã, que se debruça a entender os motivos pelo qual o britânico ainda é pop mais de quatrocentos anos após sua morte.

Professor de direito civil na PUC-Rio há 30 anos e de direito e literatura na FGV há uma década, José Roberto faz nesta obra um apanhado de todas as peças escritas por Shakespeare, se debruçando sobre aspectos específicos de cada uma delas para mostrar não apenas a genialidade, mas a atemporalidade do autor: “Shakespeare é o sumo, é a polpa da cultura ocidental. Ele é um cânone dessa cultura, por isso é tão revisitado”, afirma.

Entre os temas abordados por Shakespeare e que permeiam nossas vidas particulares, nossos contextos sociais e políticos até hoje, o autor aponta para a inconsequência dos amores juvenis e a imaturidade em Romeu e Julieta; as disputas violentas por poder em obras como Júlio César e Henrique V; os pesos da consciência em Macbeth; a família e a velhice em Rei Lear, bem como a própria vida e a morte em A Tempestade.

José Roberto de Castro Neves possui 6 mil peças dedicadas à Shakespeare, incluindo edições antigas e raras. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

“As peças são eternas”, José Roberto diz. “Ele não tratou de problemas específicos de seu momento, e sim da nossa essência. São discussões muito ricas sobre tudo: corrupção da alma, das mais mesquinhas mesmo, sobre inveja, sobre ciúme. Os temas estão todos de uma forma muito rica ali. Portanto, são histórias que vão estar sempre em vigor, sempre vivas.”

Nos outros dois livros que escreveu sobre Shakespeare, o advogado extrapolou-o, colocando primeiro ao lado dos Beatles para teorizar como nascem os gênios, e depois levando análises de suas peças para o contexto do Direito.

Nesta nova obra, Shakespeare Ontem, Hoje e Amanhã, e Amanhã, e Amanhã Neves se dedica integralmente ao autor para mostrar como sua obra é pop: “Shakespeare escreveu para todo mundo. Era um autor popular, criava para gente comum, entendia a importância de valorizar seu público, de tratar as pessoas como inteligentes, para que todos fossem ao teatro assistir.”

Para se ter ideia do que significava ser popular na Inglaterra do final do século 16, o teatro particular onde a companhia de Shakespeare atuava tinha capacidade para três mil pessoas e funcionava diariamente. A exceção era aos domingos, quando era obrigação da população ir à igreja, e portanto o estabelecimento ficava fechado. Neves conta algo interessante no prefácio de sua nova obra: “The Globe [...] hasteava uma bandeira preta para anunciar que, naquele dia, seria apresentada uma tragédia. Caso a bandeira fosse branca, seria uma comédia.”

Roberto de Castro Neves mostra sua coleção de livros e artefatos sobre Shakespeare em sua casa no Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Neves afirma que tanto as tragédias quanto as comédias eram cheias de piadas, trocadilhos e referências daquele momento para seu público, e diz: “As peças são quebra-cabeças que desafiavam a audiência e a convidavam a interagir. Shakespeare brincava com o espectador e não dava respostas. Então, por exemplo, quantos anos Hamlet tinha? O que o Hamlet estudou em Wittenberg? Julieta era mais esperta que Romeu? Romeu estava apaixonado por Julieta ou pela própria paixão?”

Entre outras qualidades de Shakespeare citadas pelo autor estão “generoso” e “respeitoso”. Então, faz uma comparação: “É diferente de muitos comunicadores que estão na televisão, que pensam por você. É uma coisa desgraçada, o cara pensa, explica, e as pessoas se acostumam com isso, mas é muito nocivo porque retira o poder do espectador de chegar às suas conclusões próprias e de divergir. Chegar a conclusões e ter discussões intelectuais é algo riquíssimo, bom para a sociedade. Já o algoritmo, o A ou o B, são muito ruins.”

Entre as seis mil peças dedicadas à Shakespeare que José Roberto mantém em sua coleção, os destaques ficam para edições antigas e raríssimas: “Acima de tudo em inglês, mas tenho em várias línguas. E aí entro na maluquice de comparar as edições, ver como é que foi escrito. Deixa de ser uma coisa só racional, é emocional também”, ele conta, e completa em tom jocoso: “é uma coisa um pouco obsessiva também. Às vezes, tenho que mentir pra minha mulher quando compro livro, isso é uma coisa horrível também.”

O advogado, professor e escritor José Roberto de Castro Neves é o maior colecionador de livros de Shakespeare do Brasil. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Com uma energia vibrante, ele diz tocar piano todos os dias e manter também uma coleção de discos de vinil, citando entre seus astros favoritos Rolling Stones, Beatles, The Who e Eric Clapton, os grandes expoentes britânicos do classic rock. Além disso, afirma ainda ter tempo para cuidar da família, a mulher e três filhos em plena agitação dos seus vinte anos, e para escrever livros que vão além de Shakespeare. No dia que concedeu essa entrevista, estava viajando para Brasília, onde está acostumado a dar falas nas instâncias mais altas do poder, e contou ter participado de evento dias antes “ao lado de Merval” na Academia Brasileira de Letras.

A capacidade de sustentar suas carreiras no Direito e na Academia com seus hobbies e seu lado escritor, Neves atribui ao fato de ser muito agitado: “A questão é para onde você canaliza a tua agitação e a tua perturbação mental. Em um determinado momento de A Tempestade, Próspero diz que as coisas que fazemos com prazer se dão e vão embora, nem nos damos conta do passar do tempo. Trabalho muito, sou advogado, professor universitário, mas isso me dá prazer. O trabalho também me dá prazer. Acho que o segredo de fazer muitas coisas é escolher o que se gosta de fazer.”

Freud tinha inveja de Shakespeare

Freud tinha inveja de Shakespeare

Ele também não se lembra muito bem como o fascínio em Shakespeare tornou-se uma obsessão, e conta de outro notável que passou tempo demais com as obras do Bardo: "Freud morria de inveja de Shakespeare, dedicou um tempo enorme para dizer que ele não existiu. O que vou dizer é uma brincadeira, mas acho que Freud ficava muito irritado por Shakespeare ter antecipado a noção de subconsciente 300 anos antes. Claro que Freud tem um mérito enorme, porque foi ele quem nos fez entender que não somos nós que estamos no controle, mas Shakespeare teve esse papel extraordinário de realmente ter desnudado nossas dificuldades." Em abril, o já muito ocupado José Roberto de Castro Neves faz sua estreia nos romances ficcionais com Ozymandias, com lançamento pela Editora Intrínseca. "É uma história do Brasil, na verdade, de uma menina que está fugindo de uma coisa, e então é paralisada por uma pessoa que tenta assaltá-la. Ela se desvencilha, mas acaba matando o agressor, que então descobre ser sua mãe, e a narrativa se desenrola daí." 'Shakespeare Ontem, Hoje e Amanhã, e Amanhã, e Amanhã' Autor: José Roberto de Castro Neves

Editora: Nova Fronteira (288 págs.; R$ 74,90 | E-book: R$49,99)

‘Ozymandias’

Autor: José Roberto Castro Neves

Editora: Intrínseca (256 págs.; R$ 59,90|E-book: R$ 29,90)