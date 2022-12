Stan Lee, 100 anos: Por que ele é tão importante para a Marvel e os quadrinhos?

Por que Stan Lee foi tão importante para o mundo dos quadrinhos? É uma pergunta que muitas pessoas que não acompanham o mundo Marvel podem se fazer. Afinal, apesar de ser considerado um dos grandes nomes das histórias em quadrinhos, não foi diretamente um “quadrinista”. Fez história principalmente no nicho dos super-heróis ao escrever argumentos, roteirizar HQs e conceber personagens que viriam a se tornar célebres, como o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico e os X-Men.

A história de Stan Lee, que completaria seu centenário nesta quarta, 28, caso não tivesse morrido em novembro de 2018, aos 95 anos de idade, começou na Marvel em 1939, como assistente, longe das funções criativas. Sua mudança de rumos se deu muitos anos depois, durante as décadas de 1950 e 1960, quando houve uma grande renovação no mundo dos quadrinhos - pouco antes, cogitava mudar de carreira, incentivado por sua esposa.

Stan Lee, criador de heróis como Homem-Aranha e Hulk

Ele ajudou o gênero de super-heróis a se reerguer após um período fraco. Os quadrinhos chegaram a ser extremamente políticos no início dos anos 1940 — Superman enfrentou Hitler antes mesmo de os Estados Unidos entrarem na 2.ª Guerra Mundial e o Capitão América surgiu como uma resposta patriótica americana à ascensão do nazismo. Mas com a crescente censura imposta pelo código de conduta da Comics Code Authority, formada em 1954, aliada a um momento de crise nas vendas, os super-heróis perderam relevância.

Foi com o surgimento do Quarteto Fantástico, primeira colaboração de Stan Lee e Jack Kirby, em 1961, que o estilo se refrescou, dando início a uma nova era capitaneada por ele. A reboque do sucesso, a Marvel deu carta branca para Lee conceber histórias e personagens que hoje são clássicos, como o Homem-Aranha, Thor e Doutor Estranho.

Ao lado de nomes como Jack Kirby, Steve Ditko (que morreu brigado com Lee), Bill Everett, Don Heck e Larry Lieber, criou alguns dos personagens mais famosos da empresa até hoje, como Homem-Aranha (1962), Hulk (1962), Homem-Formiga (1962), X-Men (1963), Quarteto Fantástico (1961), Demolidor (1964), Homem de Ferro (1963), Pantera Negra (1966) e Viúva Negra (1964), entre tantos outros. Também foi Stan Lee que deu os primeiros passos na formação do Universo Compartilhado, envolvendo as histórias de diversos super-heróis.

Mais de 40 anos depois, Stan Lee transpôs a relevância que tinha entre os fãs de quadrinhos também entre os fãs de cinema, com uma série de longas feitos inspirados nas histórias de personagens da Marvel. Já na casa dos mais de 70 anos de idade, Stan Lee tornou-se o ator que esteve em mais filmes do tipo, ainda que suas participações tenham sido todas bastante curtas, menções especiais a um nome que ajudou a pavimentar a estrada para que Homem-Aranha ou Hulk chegassem às grandes telas. Seus cameos eram esperados ansiosamente pelos fãs, e algumas participações digitais chegaram a ser feitas inclusive após sua morte (clique aqui para assistir todas).