Rosa Freire D’Aguiar foi ganhadora do Livro do Ano (concedido à obra melhor classificada entre as categorias dos Eixos Literatura e Não Ficção) por Sempre Paris: crônica de uma cidade, seus escritores e artistas (Companhia das Letras). Jornalista, editora e tradutora, ela foi premiada com R$ 70 mil e também receberá passagens e estadia para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha.

“É inacreditável. Eu fico muito feliz [em vencer] com um livro de jornalista”, contou Rosa ao Estadão minutos após receber o prêmio. Ao resgatar memórias e entrevistas do tempo em que viveu na capital francesa, a autora constrói um rico retrato sobre um período de efervescência. “Tenho ali algumas entrevistas que cresceram em perspectiva histórica, com a distância no tempo”, comenta.