Prêmio São Paulo de Literatura 2022 anuncia finalistas; veja a lista

O Prêmio São Paulo de Literatura 2022 anuncia os finalistas das categorias melhor romance e melhor romance de estreia neste sábado, 17. Entre eles estão Micheliny Verunschk e Aline Bei, já premiadas anteriormente com seus primeiros romances, Natalia Borges Polesso, Noemi Jaffe, Silviano Santiago e Rita Carelli. Veja a lista abaixo.

Os vencedores das duas categorias vão ganhar R$ 200 mil cada um. É a maior premiação individual do gênero no País.

Dos 20 livros finalistas, todos publicados no Brasil em 2021, 13 foram escritos por mulheres. E as editoras independentes lideram as indicações na categoria de romance de estreia.

Em 2022, o Prêmio São Paulo de Literatura, que é promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, registrou 317 inscritos - no ano passado, foram 281.

O júri é composto Carlos Herculano Lopes, Edimilson de Almeida Pereira, Nanni Rios, Erico Nogueira, Irineu Franco Perpetuo, Julie Dorrico, Kelvin Falcão Klein, Lucrecia Zappi, Cidinha da Silva e Rita Chaves. E os curadores desta edição são Afonso Borges, Lígia Ferreira, Maria Fernanda Rodrigues, Martim Vasques da Cunha e Morgana Kretzmann.

Ainda não há data prevista para o anúncio dos vencedores do Prêmio São Paulo.

Melhor Romance do Ano

Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bei (Companhia das Letras)

A Pedriata, de Andréa Del Fuego (Companhia das Letras)

Uma Tristeza Infinita, de Antonio Xerxenesky (Companhia das Letras)

Degeneração, de Fernando Bonassi (Record)

É Sempre a Hora da Nossa Morte Amém, de Mariana Salomão Carrara (Nós)

O Som do Rugido da Onça, de Micheliny Verunschk (Companhia das Letras)

A Extinção das Abelhas, de Natalia Borges Polesso (Companhia das Letras)

Lili, de Noemi Jaffe (Companhia das Letras)

Menino Sem Passado, de Silviano Santiago (Companhia das Letras)

Vista Chinesa, de Tatiana Salem Levy (Todavia)

Melhor Romance de Estreia do Ano

O Canto Dela, de Ana Kiffer e Marie-Aude Alia (Editora Patuá)

Apague a Luz se for Chorar, de Fabiane Guimarães (Companhia das Letras)

O réptil melancólico, de Fábio Horácio-Castro (Editora Record)

O Funeral da Baleia, de Lilian Sais (Editora Patuá)

Cheia, de Natália Zuccala (Editora Urutau)

Terrapreta, de Rita Carelli (Editora 34)

Ouro de Moscou, de Roger Rocha Editora Urutau

A Palavra Que Resta, de Stênio Gardel (Companhia das Letras)

Vozes de Retratos Íntimos, de Taiasmin Ohnmacht (Taverna)

Jamais Serei Seu filho e Você Sempre Será Meu Pai, de Thiago Souza de Souza (Taverna)