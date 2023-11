Prêmio São Paulo de Literatura 2023: Mariana Salomão Carrara e Alexandre Alliatti são os vencedores

O Prêmio São Paulo de Literatura revelou nesta segunda-feira, 27, os vencedores deste ano. Mariana Salomão Carrara e Alexandre Alliatti foram os ganhadores.

A premiação aconteceu na Biblioteca Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, São Paulo. Mariana ganhou R$ 200.000 na categoria Melhor Romance de 2022 com o livro “Não fossem as sílabas do sábado” (Todavia Editora).

Leia também:

Mariana Salomão Carrara e Alexandre Alliatti Foto: Instagram/ @mari.carrara/@alexandrealliatti

Já Alexandre faturou o mesmo valor pelo livro “Tinta branca” (Editora Patuá) na categoria Melhor Romance de Estreia de 2022.

Sem a Companhia das Letras no páreo - porque ela não cumpriu todas as etapas da inscrição (o erro foi revelado pelo Estadão em julho; relembre o caso abaixo) - houve uma maior diversidade de editoras na lista. A Todavia liderou as indicações, com 5 romances (em 2022, a Companhia das Letras teve 9 livros entre os 20 finalistas).

Continua após a publicidade

Promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e em sua 16ª edição, ele é o que paga o valor mais alto no País. Concorreram romances publicados no Brasil em 2022.

Melhor romance do ano de 2022

Cinthia Kriemler, Viúvas de sal (Patuá)

Cristovão Tezza, Beatriz e o poeta (Todavia)

Frei Betto, Tom vermelho do verde (Rocco)

Ieda Magri, Um crime bárbaro (Autêntica Contemporânea)

(Autêntica Contemporânea) João Almino, Homem de papel (Record)

Marcela Dantés, João Maria Matilde (Autêntica Contemporânea)

(Autêntica Contemporânea) Mariana Salomão Carrara, Não fossem as sílabas do sábado (Todavia)

Nara Vidal, Eva (Todavia)

(Todavia) Paula Fábrio, Estudo sobre o fim: bangue-bangue à paulista (Reformatório)

Xico Sá, A falta (Planeta)

Melhor romance de estreia do ano de 2022