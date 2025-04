Presidente do Peru lamenta morte de Mario Vargas Llosa; veja repercussão

Mario Vargas Llosa, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2010 e considerado um dos principais escritores do ‘Boom’ latino-americano dos anos 1960, morreu neste domingo, 13, aos 89 anos. O fato gerou repercussão de líderes políticos e entidades.

Presidente do Peru, país natal de Vargas Llosa, Dina Boluarte lamentou a morte do escritor e afirmou que “seu gênio intelectual e sua vastíssima obra permanecerão como legado imperecível para as futuras gerações”.

Escritor peruano Vargas Llosa morreu neste domingo, 13, aos 89 anos, e deixou legado inestimável com suas obras Foto: Thomas Coex/AFP

PUBLICIDADE O mandatário da Guatemala, Bernardo Arévalo, descreveu Vargas Llosa como “mestre da palavra, grande cronista da América Hispânica e intérprete afiado de suas rotas e destinos”. Acrescentou que “sua profusa e profunda obra literária fica como um enorme legado para a América Latina e o mundo”. Felipe Calderón, ex-presidente do México entre 2006 e 2012, chamou o escritor de “grande mestre” e relembrou condecorações outorgadas pelo país a Vargas Llosa, como o prêmio Carlos Fuentes, dedicado a autores da língua espanhola.

O Club Universitario de Deportes, time do qual Vargas Llosa era torcedor, publicou uma homenagem, destacando o fato de ser um “sócio honorário” do clube: “Descanse em paz, don Mario!”. O Alianza Lima, rival da equipe, também lamentou a perda.

*Com informações da agência AFP