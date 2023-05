Preso aos 17 anos, egípcio escreveu para sobreviver e compartilhar sua longa provação

The New York Times - Abdelrahman ElGendy imaginou que o final de seu livro seria inspirador, apesar de todos os horrores que ele teria para contar.

A partir dos 17 anos, ElGendy passou seis anos e três meses em prisões imundas no Egito, e uma maneira de sobreviver, disse ele, foi imaginar o livro de memórias que publicaria se algum dia fosse libertado.

Ele sabia que os abusos lancinantes que testemunhou e suportou durante sua detenção – guardas chicoteando prisioneiros e os espancando com bastões e pernas de cadeira – dariam uma história poderosa, embora difícil de ler e ainda mais difícil de contar. Mas a ideia do livro também lhe deu um propósito numa época em que sua vida era pouco mais que sofrimento.

Abdelrahman ElGendy posa para foto na Universidade de Pittsburgh, em foto de novembro de 2022. Foto: Ross Mantle/The New York Times

Ele sabia que não queria que seu livro de memórias fosse apenas sobre dor e indignidade. A ideia de que, de alguma forma, também poderia ser sobre esperança ajudou a aliviar seu desespero, deixando-o sonhar que tudo o que estava passando poderia ter um significado positivo no final.

“É assim que quero que os leitores recebam meu trabalho um dia: o que você está segurando nas mãos, é isso. Foi assim que sobrevivi”, disse ElGendy, agora com 27 anos e cursando mestrado em Belas Artes na Universidade de Pittsburgh. Sua autobiografia é seu projeto de conclusão de curso.

ElGendy foi preso aos 17 anos no Cairo em outubro de 2013 quando estava no carro com seu pai, tirando fotos e filmando um protesto.

Continua após a publicidade

Seu ativismo até ali durara pouco: ele tinha participado de apenas alguns protestos, começando depois que o pai de um amigo fora uma das centenas de pessoas mortas pelas forças de segurança egípcias em agosto daquele ano, em meio a uma repressão brutal aos apoiadores do presidente recentemente deposto, Mohammed Morsi.

No dia anterior à prisão, ele havia brigado com o pai e a mãe, que não eram politicamente ativos e não queriam que ele corresse mais riscos. Mas um professor que ele adorava tinha sido preso recentemente e ele queria fazer algo a respeito.

Eles fizeram um acordo: o pai o levaria ao protesto e eles não sairiam do carro.

Mas oficiais à paisana estavam por perto. Eles tiraram o adolescente do carro, roubaram seu celular e o espancaram, disse ele. Seu pai, implorando para que deixassem o filho em paz, também foi preso.

Protesto na cidade de Cairo, no Egito, em 23 de agosto de 2013 Foto: Bryan Denton/The New York Times

Pai e filho passaram dias aguardando interrogatório, amontoados numa pequena cela com dezenas de outras pessoas dormindo umas sobre as outras. O adolescente ficou num canto, abanando o pai de saúde frágil com um pedaço de papelão.

Eles acabaram sendo julgados com um grupo de 68 pessoas, todos na mesma jaula no tribunal, e condenados a quinze anos numa prisão de segurança máxima pelo crime de “reunião ilegal”.

Continua após a publicidade

Após a condenação, o adolescente foi transferido para a cadeia, onde foi despido e apalpado, disse ele, e teve a cabeça raspada. Ele disse que os prisioneiros se referiam ao ritual como uma “festa de boas-vindas”, concebida para “domar e quebrar” os prisioneiros.

Seu medo de ser de repente um adolescente preso num país com um sistema penal notoriamente brutal foi agravado pela culpa de seu pai, dono de uma empresa de pesquisa de marketing, estar com ele atrás das grades.

A primeira vez que ele escreveu enquanto estava sob custódia foi após uma audiência em maio de 2014.

Dentro de um veículo de transporte da polícia, ele viu seu reflexo no metal, o que lhe deu vontade de colocar em palavras a crueldade e o absurdo dos acontecimentos que o levaram até lá. Ele voltou para a cela e rabiscou seu primeiro texto, em árabe.

Abdelrahman ElGendy na Universidade de Pittsburgh Foto: Ross Mantle/The New York Times

“Resquícios de um sonho perdido e esperança murcha: vejo-os espreitando do meu reflexo na algema que esmaga meu pulso”, escreveu ele.

Seus companheiros de cela choraram quando ele leu em voz alta, então ele decidiu contrabandear o texto para sua irmã, que o publicou no Facebook. Na visita seguinte, ela compartilhou as reações dos leitores: choque, tristeza e compaixão. Isso o encorajou a continuar – e escrever passou a ser a maneira como ele ocuparia grande parte de seu tempo enquanto estava na cela.

Continua após a publicidade

ElGendy se matriculou na Ain Shams University e acabou se formando em engenharia mecânica. A lei egípcia permite que os prisioneiros façam exames universitários.

Como estudante, ele tinha permissão para ter livros em inglês que seus carcereiros pensavam ser para as aulas. Ele disse que leu mais de trezentos livros, estudando e escrevendo principalmente à noite, ao lado do banheiro das celas, onde brilhava uma luz fraca e quando a prisão estava mais silenciosa.

Sua determinação para terminar o curso, disse ele, foi impulsionada em parte pelo papel que imaginou que a graduação teria em suas memórias.

“Eu estava em meio a um colapso mental estudando para terminar a graduação, e o que me faz continuar foi pensar como seria anticlimático no livro quando o protagonista não se formasse depois de todo esse esforço”, explicou. Também havia, acrescentou ele, “essa noção de que tudo o que passei não foi totalmente em vão”.

ElGendy escondia sua escrita na roupa suja que dava à família durante as visitas mensais. Seu pai foi perdoado depois de três anos na prisão.

Sua escrita começou a receber atenção e, em 2018, a publicação egípcia Mada Masr, uma das únicas vozes independentes restantes no Egito, publicou seus ensaios como uma série de várias partes, “Anatomia de uma prisão”.

Com a sentença confirmada após um recurso, sua única esperança de libertação antecipada era um perdão presidencial. Mas o perdão nunca veio. Ele foi movido entre sete prisões em seus mais de seis anos.

Continua após a publicidade

Abdelrahman ElGendy ao centro da foto, na Universidade de Pittsburgh Foto: Ross Mantle/The New York Times

Por fim, determinou-se que um erro o levara a ser julgado indevidamente como adulto.

Ele foi julgado novamente como menor e libertado em janeiro de 2020. Um guarda da prisão o acordou para lhe contar a novidade. Ele saiu da prisão tão repentinamente quanto havia entrado.

ElGendy agora mora em Pittsburgh, atraído por um forte programa de escrita de não-ficção. Ele passa os dias escrevendo sua tese de mestrado, trabalhando para libertar outros presos e dando palestras sobre direitos humanos.

Na prisão, disse ele, ler obras de resistência de autores egípcios contemporâneos – como a poesia de Mostafa Ibrahim e Tamim Al-Barghouthi e os romances de Ahdaf Soueif – o abalou e inspirou. “Absorvi essa ideia de resistência por meio da narrativa”, disse ele.

“Sonho que meu livro tenha o mesmo papel nas próximas gerações”, acrescentou. “As histórias existem porque as contei. Eu estava lá, foi isso que aconteceu, e você não pode me roubar as minhas palavras”.

Este artigo foi originalmente publicado no New York Times. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

Continua após a publicidade