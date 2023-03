Primavera dos Livros chega a São Paulo com descontos, bibliodiversidade e debates em galpão do MST

Começa nesta quinta, 23, e vai até domingo, 26, a edição paulistana da Primavera dos Livros, tradicional evento criado pela Liga Brasileira de Editoras (Libre) em 2004 e realizado mais frequentemente no Rio de Janeiro. A abertura da feira para o público geral será às 18h, com uma apresentação do Slam das Minas. Antes disso, o evento, que será realizado no Galpão do Armazém do Campo, na Barra Funda, é exclusivo para profissionais do mercado editorial. De sexta a domingo, a Primavera dos Livros 2023 vai funcionar das 11h às 20h. A entrada é gratuita.

Mais de 60 editoras vão apresentar e vender seus livros - eles podem ter desconto. Calcula-se que cerca de 20 mil títulos estarão disponíveis no evento, que vai promover, ainda, lançamentos e debates sobre política do livro, formação profissional, bibliotecas, festas literárias, literatura e outros temas.

O escritor Bernardo Kucinski, que aborda, por meio da ficção, o período da ditadura militar Foto: Daniel Texeira/Estadão

Nomes como Rita Carelli, Michelliny Verunschk, Bernardo Kucinski, Kiusam de Oliveira, Pam Araújo, Janaína Tokitaka e Bel Santos Mayer participam dos encontros. Veja a programação da Primavera dos Livros 2023 abaixo.

Pam Araújo integra o Slam das Minas Foto: Gabriela Boló/Estadão

Entre as editoras que montarão suas banquinhas no espaço estão algumas independentes e outras nem tanto, com viés político ou não, de livros para adultos e para crianças. Estarão por lá casas como Todavia, Patuá, Fósforo, Boitempo, Carambaia, Anita Garibaldi, Jandaíra, Alameda, Dublinense, Tabla e Roça Nova, Expressão Popular, Oficina Raquel, Pallas, Bazar do Tempo, Editora 34, Relicário, Veneta, Companhia do Cordel, Malê, Brasiliense, HarperCollins Brasil e Autonomia Literária, além de Solisluna, Quatro Cantos, Caraminhoca e Jujuba.

Programação da Primavera dos Livros 2023

Quinta, 23

Território editorial

Programação exclusiva para editores e profissionais do livro

11h às 12h30: A importância dos planos de leitura e como levá-los a mais cidades e estados

Vereadora Elaine Mineiro, Dep. Antonio Donato, Renata Costa e Ruivo Lopes. Mediação: Haroldo Ceravolo (Alameda/Libre)

13h30 às 15h: Editais governamentais: dicas e questões práticas

Fernanda Emediato (Geração Editorial), Aloma Carvalho (Bambuzinho) e Isabel Malzoni (Ed. Caixote). Mediadora: Lara Korovaeff (Semente/Libre)

15h às 16h30: Formação de acervo: como as bibliotecas escolhem seus livros (para comprar e descartar)

Maria Cristina Palhares (Cons. Regional de Biblioteconomia), Wanda Moreira Martins Santos (Desenv. Coleções e Tratamento da Informação/SMC) e Ueliton Alves (SESC). Mediação: Lizandra M. Almeida (Jandaíra/Libre)

16h30 às 18h: As festas literárias da periferia e a formação de leitores

Suzi Soares (Felizs), Sandro Coelho (Flino), Júlio Ludemir (Flup Rio). Mediação: Silvia Tavares (pedagoga/Felizs)

18h às 20h: Abertura da Primavera dos Livros ao público

Slam das Minas

Sexta, 24 de março

Território literário

Programação aberta ao público

15h às 16h30: Leis de incentivo à cultura: perspectivas com o novo governo

Eliana de Freitas (Baderna Literária) e Camila Perlingeiro (mapa lab/Libre)

16h30 às 18h: Profissionais negros do mercado editorial se organizam

Reinaldo Reis Alves (Cosmos Editora) e Thais de Moura (HarperCollins). Mediação: Lizandra M. Almeida (Jandaíra/Libre)

Território autoral

Entrevistas com autores de editoras presentes na feira

18h às 19h: Biblioteca, comunidade e o impacto na leitura

Kin Guerra entrevista Bel Santos Mayer (Solisluna)

19h às 20h: Sabedoria do inconsciente: Jung e outros caminhos

Bruna Próspero entrevista Soledad Domec e Luciana Juhas Maurus (Bambual)

Sábado, 25

Território literário

Programação aberta ao público

11h às 12h30: Escrita terapêutica: a palavra como elaboração da vida

Larissa Lima (Ed. Patuá), Marina Fiuza (Primavera Editorial) e Daniele Moraes (mapa lab). Mediação Camila Perlingeiro (mapa lab/Libre)

15h às 16h30: Leitura de imagens, ler além do texto

João Rocha Rodrigues e Cândido Granjeiro (Ed. Palavras)

Mediação: Maria Rocha Rodrigues

16h30 às 18h: A oralidade no papel e o texto oralizado: edição de textos orais e escrita de diálogos audiovisuais

Pam Araújo e Carolina Peixoto (Ed. Baderna), Janaína Tokitaka (roteirista e autora Boitempo, Pallas, Jujuba, entre outras), Jessica Balbino (pesquisadora). Mediação: Lizandra M. Almeida (Jandaíra/Libre)

Território autoral

Entrevistas com autores de editoras presentes na feira

18h às 18h40. O papel da arte para a sobrevivência humana: as crianças no Holocausto

Lara Korovaeff (Semente/Libre) entrevista Luciane Fernandes Bonace (Aletria)

18h40 às 19h20. Como a realidade atua sobre a ficção e como esta a modifica na escrita de contos

Haroldo Ceravolo entrevista Bernardo Kucinski (Alameda)

19h20 às 20h. Participação social na política do livro e leitura

Sergio Alli entrevista Ricardo Queiroz (Terra Redonda)

Domingo, 26

Território literário

Programação aberta ao público

11h às 12h30: Criando pequenes feministes

Cintia Barreto (Oficina Raquel), Carolina Delboni (mapa lab), Kiusam de Oliveira (Pallas). Mediação: Amelinha Teles (Alameda)

15h às 16h30: Clubes de assinaturas e a difusão da leitura e da bibliodiversidade

Claudia Lamego (Clube F), Ana Rocha (Dois Pontos), Renata Nakano (Clube Quindim). Mediação: Daniele Moraes (Clube Jardim)

16h30 às 18h: Cosmovisões literárias

Rita Carelli (Pallas, Ed.34 e outras), Michelliny Verunschk (Editora Patuá, Companhia das Letras e outras), Monique Malcher (Jandaíra). Mediação: Claudia Lamego

Território autoral

Entrevistas com autores de editoras presentes na feira

18h às 19h: A ousadia de comer bem e a cura pela nutrição

Camila Perlingeiro entrevista Dra. Elizabeth Brenda (mapa lab)

19h às 20h: Amazônia: perspectivas para o futuro

Nicodemos Sena (Kotter Editorial)

Primavera dos Livros 2023

Galpão do Armazém do Campo (Alameda Eduardo Prado, 474). 5ª (23), das 18h às 20h, 6ª a domingo (26), das 11h às 20h. Entrada gratuita