Quais histórias são contadas nos livros proibidos em Santa Catarina? Conheça as obras

O governo de Santa Catarina elaborou uma lista de livros que devem ser banidos em escolas do estado. A informação foi confirmada pelo Estadão nesta quarta-feira, 8. Veja mais detalhes aqui. Na terça, 7, o governo distribuiu um ofício circular determinando a retirada das obras de escolas públicas.

Ao todo, nove livros aparecem na lista. Dentre eles, está um sucesso de Stephen King, It: A Coisa. Também figuram as obras Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, que deu origem ao filme dirigido por Stanley Kubrick, e Os 13 Porquês, de Jay Asher, que gerou uma série na Netflix.

Obras proibidas pelo governo de Santa Catarina incluem sucesso de Stephen King. Foto: Mike Segar / REUTERS

Em nota, a Secretaria de Educação reforçou que não está retirando livros das bibliotecas, e sim redirecionando-os para “melhor adequar as obras literárias às faixas etárias”. Ao Estadão, o órgão confirmou que ainda não há um prazo para a redistribuição dos livros, porque o processo é recente.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado da Educação (SED), por meio da Coordenadoria Regional de Educação de Florianópolis, reforça que não estão sendo retirados livros das bibliotecas das escolas estaduais da região. Apenas alguns dos títulos das bibliotecas das unidades escolares da região estão sendo redistribuídos, buscando melhor adequar as obras literárias às faixas etárias das diferentes modalidades oferecidas na rede estadual de educação. Obras específicas para o público adolescente/adulto tinham sido enviadas pela antiga gestão para escolas com alunos de uma faixa etária menor, como as que apenas têm estudantes do ensino fundamental.

O governador Jorginho Mello fez uma publicação nas redes sociais criticando a educação federal nesta terça, mas não citou a lista. “Aqui em SC estamos preservando nossos valores e investindo pesado no futuro das crianças e dos jovens”, escreveu em um trecho.

Veja as sinopses dos nove livros proibidos em escolas de Santa Catarina

A química entre nós - Larry Young e Brian Alexander (Ed. Best Seller)

O livro une o neurocientista e professor de psiquiatria na Emory University School of Medicine Larry Young e o jornalista Brian Alexander para desvendar os “mistérios” do amor. Juntos, os dois fazem um compilado de tudo o que a ciência sabe sobre temas que envolvem amor, paixão e sexo, como atração física, ciúmes e infidelidade. A química entre nós é publicado pela Editora Best Seller.

Coração Satânico - William Hjortsberg (Ed. Darkside)

Em 1987, o livro chegou a ganhar uma adaptação estrelada por Mickey Rourke e Robert De Niro nos cinemas. A obra, considerada um dos maiores clássicos da literatura dark e o romance mais importante de William Hjortsberg, mistura terror e histórias de detetive.

Coração Satânico chegou a ficar uma época fora de catálogo no Brasil, mas voltou a ser publicada pela Editora Darkside em 2017. No livro, o autor une suspense e temas considerados ‘tabu’.

Donnie Darko - Richard Kelly (Ed. Darkside)

Donnie Darko dá nome a um famoso filme de Richard Kelly, lançado em 2001, mas o livro publicado pela Editora Darkside não é a obra que deu origem ao longa. O livro traz, na íntegra, o roteiro original com detalhes da trilha sonora do filme, que inclui músicas de Tears For Fears e Echo and the Bunnymen.

A trama, que se passa na véspera do Dia das Bruxas, conta a história de um adolescente com sintomas de sonambulismo e esquizofrenia. O protagonista escapa da morte após uma turbina de avião cair em seu quarto e passa a ter alucinações com Frank.

Ed & Lorraine Warren. Demonologistas. Arquivos Sobrenaturais - Gerald Brittle (Ed. Darkside)

O livro é uma biografia do casal Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais. Os dois ganharam várias versões na cultura pop e foram retratados em longas como Invocação do Mal, Annabelle e Horror em Amityville.

A obra, publicada também pela Darkside, promete ser “rico em detalhes como nenhum outro”, já que o autor, Gerald Brittle, teve acesso exclusivo a anotações do casal. Os temas incluem relatos de poltergeists, casas mal-assombradas e possessões demoníacas.

Exorcismo - Thomas B. Allen (Ed. Darkside)

Exorcismo, escrito pelo jornalista Thomas B. Allen, conta a história real que originou o clássico O Exorcista, de 1973, dirigido por William Friedkin. O autor, que teve acesso ao diário que ajudou no exorcismo que inspirou o longa, narra em detalhes o que aconteceu com Robert Mannheim, um jovem norte-americano de 14 anos. A obra, publicada pela Darkside, chegou a ser elogiada pelo casal Ed e Lorraine Warren.

It: A coisa - Stephen King (Ed. Suma)

Um dos maiores sucessos de Stephen King, autor considerado o “mestre” do terror, It: A Coisa também inspirou adaptações no cinema, mas mais recentes. A primeira foi lançada em 2017 e a segunda, em 2019. Ambas foram produzidas pela Warner.

A trama tem início em 1958 e acompanha um grupo de sete amigos que passa a enxergar um ser sobrenatural e maligno que assume, na maioria das vezes, a forma de um palhaço. Trinta anos depois, os protagonistas se reencontram e precisam enfrentar seus medos e “a Coisa” novamente. It: A Coisa é publicado pela Editora Suma.

Laranja Mecânica - Anthony Burgess (Ed. Aleph)

Outra obra clássica que ganhou uma versão nos cinemas, Laranja Mecânica dá nome ao que é considerada uma das “obras-primas” do diretor Stanley Kubrick. O livro também é considerado um clássico distópico e retrata um mundo pós-original ao lado de obras como 1984, de George Orwell, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.

A história foca em uma gangue de adolescentes que comete perversidades e atos de violência em meio a um governo autoritário. O protagonista, Alex, é submetido a um método experimental de recondicionamento de mentes criminosas após cometer um assassinato.

O longa de Kubrick se baseou em edições americanas que suprimiram o capítulo final – editores acreditaram que um final sem redenção para Alex é “mais realista”. A edição da Editora Aleph, porém, traz a parte excluída.

Os 13 Porquês - Jay Ascher (Ed. Ática)

O livro inspirou uma série na Netflix produzida por Selena Gomez em 2017. A trama narra a história de Hannah Baker, uma adolescente que cometeu suicídio e envia fitas que teriam a ver com a sua morte. A produção do serviço de streaming gerou uma ampla repercussão à época do lançamento, criando campanhas contra o suicídio, o bullying e em prol do enfrentamento da depressão.

O diário do diabo: Os segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo - Robert K. Wittman e David Kinney (Ed. Record)

O diário do diabo traz registros de Alfred Rosenberg, figura importante do círculo íntimo de Adolf Hitler. O livro traz detalhes sobre o regime nazista em que Alfred esteve diretamente envolvido. Ele é publicado pela Editora Record.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais