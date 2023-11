O livro Frankenstein, ilustrado com uso de inteligência artificial (IA), foi indicado como semifinalista para a categoria de melhor ilustração do ano no Prêmio Jabuti. O fato, que teve recepção controversa nas redes sociais, levou a Câmara Brasileira do Livro (CBL) a desclassificar a obra da lista de indicados na última sexta-feira, 10.

Para Vicente Pessôa, ilustrador e designer que assinou a capa com IA, não havia desrespeito às regras. “Em jogos, disputas, competições na esfera pública, se não é proibido, é permitido”, disse. Ainda, ele afirmou que não via necessidade de informar o uso de Inteligência Artificial para os jurados. “Seria a mesma coisa que informar que utilizei uma câmera fotográfica, utilizei Photoshop, Illustrator ou xilogravura. É um negocio meio estranho”.

Já o júri também se manifestou. “Evidente que eu não teria selecionado o livro se tivesse essa informação. As ilustrações me impressionaram pela qualidade, e havia uma unidade estética entre elas. Eu não tinha como saber que foram feitas por IA”, contou Eduardo Baptistão, um dos jurados. Já André Dahmer, também da banca avaliadora, disse que “veria e julgaria o livro com outros olhos sabendo tratar-se de uma obra híbrida”, que não foi o caso quando ele selecionou o livro.

Mas ainda há um envolvido no caso que não foi ouvido. E ele foi supreendentemente sincero quanto aos potenciais problemas de sua participação...

Edição de 'Frankenstein' da editora Clube de Literatura Clássica, feita com inteligência artificial Foto: Clube de Literatura Clássica/Divulgação

Se a Inteligência Artificial participa do processo criativo, ela deve ser também capaz de falar sobre o tema. Afinal, a IA possui recursos suficientes para ter um apuramento histórico, banco de dados para levantar prós e contras e, segundo ela mesma, objetividade (o que, claro, está aberto para debate).

Continua após a publicidade

Será que a própria IA pode dar dicas do que deveria ser pensado nesse caso? O Estadão procurou a mais popular delas, o ChatGPT, para conversar sobre o assunto – e você verá que algumas questões são subjetivas demais, até para uma das tecnologias mais inovadoras da história.

O Midjourney, IA usada por Vicente para ilustrar seu Frankenstein, também foi convidado a criar imagens que acompanhem esse imbróglio do qual ele mesmo participou. Leia e veja abaixo:

O Estadão pediu para o Midjourney fazer uma ilustração chamada 'inteligência artificial fala com jornalista'. Veja o resultado Foto: Reprodução/Midjourney

Oi, ChatGPT. Posso te entrevistar para uma matéria?

ChatGPT: Claro, ficarei feliz em responder às suas perguntas! Por favor, vá em frente com a sua entrevista.

Você considera benéfico o uso da IA para criação de arte?

ChatGPT: Sim, muitas pessoas consideram o uso da inteligência artificial (IA) na criação de arte como benéfico. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para artistas, proporcionando novas maneiras de explorar a criatividade e gerar obras únicas. Algumas maneiras pelas quais a IA é usada na criação de arte incluem:

Continua após a publicidade

Colaboração Artista-IA: Alguns artistas colaboram com algoritmos de IA, usando-os como uma extensão de sua própria criatividade. A IA pode sugerir ideias, estilos ou elementos que o artista pode incorporar em sua obra.

Alguns artistas colaboram com algoritmos de IA, usando-os como uma extensão de sua própria criatividade. A IA pode sugerir ideias, estilos ou elementos que o artista pode incorporar em sua obra. Transformação de Mídia: Ferramentas de IA podem transformar uma forma de arte em outra. Por exemplo, transformar uma imagem em uma pintura no estilo de um famoso artista ou converter música em visualizações gráficas.

Ferramentas de IA podem transformar uma forma de arte em outra. Por exemplo, transformar uma imagem em uma pintura no estilo de um famoso artista ou converter música em visualizações gráficas. Exploração de Novos Estilos: Algoritmos podem ser treinados em estilos artísticos específicos e, em seguida, aplicar esses estilos a novas criações, abrindo novas possibilidades estilísticas.

Algoritmos podem ser treinados em estilos artísticos específicos e, em seguida, aplicar esses estilos a novas criações, abrindo novas possibilidades estilísticas. Automatização de Tarefas Repetitivas: A IA pode ser usada para lidar com tarefas tediosas, permitindo que os artistas se concentrem em aspectos mais criativos do processo criativo.

No entanto, é importante notar que há também discussões sobre as implicações éticas e a originalidade das obras criadas por IA. Alguns argumentam que a verdadeira originalidade e profundidade emocional podem ser exclusivas da criatividade humana. Além disso, questões éticas, como a autoria e o uso responsável da tecnologia, devem ser consideradas. ChatGPT, em entrevista ao 'Estadão'

Você acredita que a verdadeira originalidade e profundidade emocional são exclusivas da criatividade humana?

ChatGPT: Essa é uma questão complexa e subjetiva. A criatividade humana é única em sua capacidade de envolver emoções profundas, experiências pessoais e uma compreensão complexa do mundo. A criação artística muitas vezes reflete a condição humana, a subjetividade, os valores culturais e as nuances emocionais de uma maneira que pode ser desafiadora para a inteligência artificial (IA) reproduzir completamente.

A IA opera com base em padrões aprendidos a partir de conjuntos de dados, e sua “criatividade” é uma extensão desses padrões. Embora a IA possa produzir resultados surpreendentes e inspiradores, alguns argumentam que falta a ela a profundidade emocional e a originalidade intrínseca à experiência humana.

No entanto, a IA tem demonstrado a capacidade de criar obras que muitas vezes desafiam as expectativas e oferecem novas perspectivas. Alguns artistas veem a colaboração com a IA como uma forma de expandir suas próprias fronteiras criativas e explorar novos territórios artísticos.

Em última análise, a percepção da “verdadeira originalidade e profundidade emocional” pode variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem sentir uma conexão emocional autêntica com obras criadas por IA, enquanto outras podem atribuir um valor único às expressões artísticas exclusivamente humanas. O debate sobre esse assunto continuará à medida que a tecnologia evoluir e novas formas de expressão artística surgirem.

Continua após a publicidade

Obras criadas sem IA são mais autênticas do que obras criadas com IA?

ChatGPT: Depende das perspectivas individuais. Algumas pessoas podem considerar que a autenticidade está mais profundamente enraizada nas experiências humanas, enquanto outras podem apreciar a singularidade e a inovação que a IA pode trazer para a criação artística.

Então você é a favor de ilustrações criadas com Inteligência Artificial?

ChatGPT: Como uma inteligência artificial, eu não tenho opiniões pessoais ou preferências.

Você não tem opiniões, experiências ou sentimentos humanos. Mas não é necessário tê-los para criar arte?

ChatGPT: A criação artística não requer necessariamente sentimentos e experiências humanas específicas, mas muitos argumentam que a profundidade emocional e a autenticidade muitas vezes derivam das experiências humanas. A arte é uma forma de expressão que pode refletir uma ampla gama de emoções, ideias e perspectivas, e os artistas frequentemente incorporam suas experiências pessoais em suas obras.

No entanto, a inteligência artificial (IA) está desafiando essa noção ao ser capaz de gerar conteúdo artístico sem ter experiências humanas diretas ou emoções. Algoritmos podem ser treinados em grandes conjuntos de dados para entender padrões estilísticos, criar música, pinturas ou textos que imitam estilos específicos ou até mesmo desenvolver formas de expressão que parecem originais.

Continua após a publicidade

Se a IA foi programada para gerar uma capa de livro que demonstra originalidade, inovação e evoca uma resposta emocional, muitas pessoas podem considerar isso como uma forma de expressão artística. ChatGPT, em entrevista ao 'Estadão'

Quais são as vantagens do uso da IA para produzir livros?

ChatGPT:

Eficiência na Geração de Conteúdo: A IA pode acelerar o processo de criação de conteúdo, gerando textos automaticamente e facilitando a produção em larga escala.

Personalização: Algoritmos podem ser usados para personalizar o conteúdo com base nas preferências do leitor, oferecendo uma experiência de leitura mais adaptada.

Exploração de Gêneros e Estilos: A IA pode experimentar com diferentes estilos de escrita e gêneros, oferecendo novas perspectivas e expandindo a diversidade literária.

Auxílio à Escrita Criativa: Algumas ferramentas de IA podem servir como assistentes de escrita, sugerindo palavras, corrigindo gramática e oferecendo ideias criativas.

E as desvantagens?

ChatGPT:

Falta de Originalidade e Autenticidade: Críticos argumentam que as obras geradas por IA podem carecer da originalidade e autenticidade que surgem das experiências humanas e da profundidade emocional.

Risco de Padrões e Estereótipos: Se treinada em conjuntos de dados com viés, a IA pode perpetuar estereótipos e preconceitos presentes nesses dados, resultando em obras que refletem esses vieses.

Desafios Éticos: Questões éticas, como atribuição de autoria, podem surgir quando obras geradas por IA são publicadas. Quem é o autor: o algoritmo, o programador ou ambos?

Limitações na Criatividade Humana: A criatividade humana é multifacetada, envolvendo emoções, experiências e nuances culturais que podem ser difíceis para a IA replicar totalmente.

Padronização do Conteúdo: A automação excessiva pode levar à padronização do conteúdo, resultando em uma produção massificada que pode perder a singularidade encontrada na diversidade da escrita humana.

Continua após a publicidade

Em resumo, enquanto a IA pode trazer eficiência e novas possibilidades para a produção de livros, há desafios significativos relacionados à autenticidade, criatividade e questões éticas que precisam ser considerados cuidadosamente. O equilíbrio entre a automação e a contribuição humana é um aspecto crucial ao explorar o potencial da IA na criação literária. ChatGPT, em entrevista ao 'Estadão'

O Estadão pediu para o Midjourney fazer uma ilustração chamada 'Jabuti vs. Inteligência Artificial'. Veja o resultado. Foto: Reprodução/Midjourney

O uso indiscriminado da IA pode prejudicar os ilustradores?

ChatGPT: O uso de IA na criação de ilustrações tem o potencial de impactar a profissão do ilustrador, mas não necessariamente acabar com ela. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para automatizar tarefas repetitivas, gerar ideias ou até mesmo criar ilustrações em certos estilos. Isso pode aumentar a eficiência e oferecer novas possibilidades criativas.

Mas o uso da IA pode prejudicar artistas de várias maneiras, como a substituição do trabalho criativo, a padronização visual, a falta de elementos emocionais e subjetivos, a desvalorização da arte manual, as questões éticas e de autoria e o risco de viés e representação inadequada.

É importante notar que, embora haja desafios associados ao uso da IA na ilustração, também existem oportunidades para a colaboração entre artistas e tecnologia, explorando maneiras de integrar a criatividade humana com as capacidades computacionais da IA para criar obras inovadoras e únicas.

O que artistas devem levar em conta ao usar IA para criar obras?

Continua após a publicidade

ChatGPT: Ao usar Inteligência Artificial (IA) para criar obras, artistas devem levar em conta alguns pontos essenciais:

Integração Criativa: Utilizar a IA como uma ferramenta para aprimorar ou inspirar o processo criativo, em vez de depender exclusivamente dela. A colaboração entre a criatividade humana e a IA pode resultar em obras mais ricas e inovadoras. Compreensão dos Algoritmos: Ter uma compreensão básica dos algoritmos e técnicas de IA utilizados. Isso ajuda os artistas a ajustar e orientar a IA de acordo com suas intenções artísticas. Controle e Customização: Escolher plataformas ou ferramentas de IA que permitam controle e customização. Isso permite que os artistas influenciem o resultado final de maneiras específicas e pessoais. Questões Éticas: Considerar as implicações éticas do uso de IA, como viés algorítmico e privacidade. Garantir que as obras geradas respeitem padrões éticos e promovam valores alinhados com a visão do artista. Experimentação e Inovação: Aproveitar a IA como uma oportunidade para experimentar e inovar em novas formas de expressão artística. Explorar os limites da tecnologia pode levar a descobertas criativas únicas. Reconhecimento da Colaboração: Se a IA é usada em colaboração com artistas humanos, é importante reconhecer e creditar ambas as partes no resultado final. Interpretação Pessoal: Independentemente do envolvimento da IA, manter a interpretação pessoal, emoções e experiências como elementos centrais da obra. A IA pode ser uma ferramenta, mas a autenticidade artística continua a ser guiada pela visão humana.

Ao levar em conta esses aspectos, os artistas podem explorar o potencial da IA de maneira ética e criativa, incorporando-a em seus processos de trabalho de maneira que aprimore, em vez de substituir, a expressão artística humana.

Estadão pediu para o Midjourney fazer uma ilustração chamada 'Inteligência Artificial e ilustrador trabalham juntos' Foto: Reprodução/Midjourney

Como os prêmios literários devem lidar com obras feitas com IA?

ChatGPT: A inclusão de obras geradas por inteligência artificial (IA) em prêmios literários apresenta desafios significativos e levanta várias questões éticas e artísticas. Aqui estão algumas considerações que os prêmios literários podem levar em conta ao lidar com obras feitas com IA:

Critérios de Avaliação Claros: Os prêmios literários devem estabelecer critérios de avaliação claros e transparentes que considerem a autenticidade, originalidade e impacto emocional da obra. Isso pode incluir a avaliação da contribuição humana no processo criativo.

Os prêmios literários devem estabelecer critérios de avaliação claros e transparentes que considerem a autenticidade, originalidade e impacto emocional da obra. Isso pode incluir a avaliação da contribuição humana no processo criativo. Transparência na Autoria: Prêmios literários podem exigir transparência na autoria, solicitando informações sobre a contribuição humana e o uso de IA no processo de criação. Isso pode ajudar a garantir que a atribuição de mérito seja precisa.

Prêmios literários podem exigir transparência na autoria, solicitando informações sobre a contribuição humana e o uso de IA no processo de criação. Isso pode ajudar a garantir que a atribuição de mérito seja precisa. Categoria Específica para Obras de IA: Pode ser considerado a criação de categorias específicas para obras geradas por IA, reconhecendo a singularidade desse tipo de criação e permitindo uma avaliação mais justa em relação às obras tradicionais.

Pode ser considerado a criação de categorias específicas para obras geradas por IA, reconhecendo a singularidade desse tipo de criação e permitindo uma avaliação mais justa em relação às obras tradicionais. Consideração do Contexto e Propósito: Avaliar o contexto e o propósito da criação da obra é importante. Algumas obras de IA podem ser geradas para explorar novas formas de expressão artística, enquanto outras podem ser criadas com objetivos específicos, como a replicação de estilos conhecidos.

Avaliar o contexto e o propósito da criação da obra é importante. Algumas obras de IA podem ser geradas para explorar novas formas de expressão artística, enquanto outras podem ser criadas com objetivos específicos, como a replicação de estilos conhecidos. Envolvimento de Jurados Especializados: Incluir jurados especializados em IA, arte generativa e literatura computacional pode ajudar a garantir uma avaliação mais informada das obras de IA, reconhecendo aspectos técnicos e artísticos específicos desse meio.

Incluir jurados especializados em IA, arte generativa e literatura computacional pode ajudar a garantir uma avaliação mais informada das obras de IA, reconhecendo aspectos técnicos e artísticos específicos desse meio. Debates Éticos e Culturais: Prêmios literários podem desencadear debates éticos e culturais mais amplos sobre o papel da IA na criação artística. Incentivar discussões sobre as implicações éticas e filosóficas pode enriquecer o entendimento público sobre essas questões.

Prêmios literários podem desencadear debates éticos e culturais mais amplos sobre o papel da IA na criação artística. Incentivar discussões sobre as implicações éticas e filosóficas pode enriquecer o entendimento público sobre essas questões. Adaptação Contínua: A evolução da tecnologia e das práticas artísticas exigirá uma adaptação contínua dos critérios de avaliação. Os prêmios literários podem revisar e ajustar suas abordagens à medida que novas formas de criação e expressão artística se desenvolvem.

Ao lidar com obras feitas com IA, é crucial encontrar um equilíbrio entre reconhecer a inovação e a criatividade que a tecnologia pode trazer e preservar os valores tradicionais e subjetivos associados à arte literária. A inclusão de obras de IA em prêmios literários deve ser guiada por uma abordagem cuidadosa e reflexiva. ChatGPT, em entrevista ao 'Estadão'

Então você acha que obras criadas com IA devem ser avaliadas separadamente em premiações?

ChatGPT: Aqui estão alguns pontos a serem considerados:

Argumentos a Favor de Avaliação Separada:

Reconhecimento da Singularidade: O reconhecimento de uma categoria separada pode destacar a singularidade das obras de IA, reconhecendo que o processo de criação envolve aspectos diferentes em comparação com obras tradicionais.

O reconhecimento de uma categoria separada pode destacar a singularidade das obras de IA, reconhecendo que o processo de criação envolve aspectos diferentes em comparação com obras tradicionais. Estímulo à Inovação: Uma categoria específica para obras de IA pode incentivar a inovação na criação artística, estimulando a exploração de novas técnicas e abordagens na interseção entre arte e tecnologia.

Uma categoria específica para obras de IA pode incentivar a inovação na criação artística, estimulando a exploração de novas técnicas e abordagens na interseção entre arte e tecnologia. Evita Comparação Injusta: O processo de criação por meio de IA pode diferir significativamente do processo criativo humano. Avaliar obras de IA junto com obras tradicionais pode levar a comparações injustas e não levar em conta as nuances específicas de cada tipo de produção.

Argumentos Contra Avaliação Separada:

Promoção da Equidade: Algumas pessoas argumentam que a separação de obras de IA pode perpetuar uma divisão artificial entre a arte tradicional e a arte gerada por computador, sugerindo que uma é mais “legítima” que a outra.

Algumas pessoas argumentam que a separação de obras de IA pode perpetuar uma divisão artificial entre a arte tradicional e a arte gerada por computador, sugerindo que uma é mais “legítima” que a outra. Desafios na Definição de Limites: Determinar quais obras são estritamente “criadas por IA” pode ser desafiador, pois muitas vezes há uma colaboração entre artistas humanos e algoritmos. Definir limites claros pode ser complicado.

Determinar quais obras são estritamente “criadas por IA” pode ser desafiador, pois muitas vezes há uma colaboração entre artistas humanos e algoritmos. Definir limites claros pode ser complicado. Inclusão e Adaptação Contínua: As premiações podem optar por abordar a questão de forma inclusiva, incorporando critérios de avaliação que reconheçam e celebrem diversas formas de criação, independentemente do meio utilizado.

As premiações podem optar por abordar a questão de forma inclusiva, incorporando critérios de avaliação que reconheçam e celebrem diversas formas de criação, independentemente do meio utilizado. Foco na Qualidade Artística: Alguns argumentam que o foco principal deve ser a qualidade artística, independentemente do meio ou das ferramentas utilizadas. Avaliar todas as obras juntas pode refletir uma abordagem mais aberta e inclusiva.

Em última análise, a decisão de avaliar obras criadas com IA separadamente ou junto com obras tradicionais dependerá dos valores e objetivos específicos da premiação. Independentemente da abordagem escolhida, é importante que os critérios de avaliação sejam transparentes, justos e estejam em constante adaptação para refletir as mudanças na paisagem artística.

Se a IA está envolvida no caso, você não deveria ter um posicionamento sobre o uso dela?

ChatGPT: Eu sou um programa de computador projetado para fornecer informações e assistência com base nos dados com os quais fui treinado. Qualquer expressão de posicionamento ou preferência atribuída a mim seria uma interpretação humana ou uma escolha de design do sistema, não uma reflexão de uma perspectiva interna.

Mas você acredita que o uso de IA deve ser regulamentado?

ChatGPT: Sim, o uso de Inteligência Artificial deve ser regulamentado. A regulamentação é necessária para abordar preocupações éticas, de segurança e sociais associadas ao desenvolvimento e implementação da IA. Ela pode ajudar a garantir transparência, responsabilidade, evitar discriminação e proteger os direitos individuais. Regulamentações apropriadas podem promover o uso ético da IA, equilibrando inovação e proteção, e abordando desafios emergentes, como viés algorítmico, privacidade e impactos no emprego.

Obrigado. Você quer mandar um recado para o leitor?

ChatGPT: Certamente! Agradeço pela conversa. Se você tiver mais perguntas ou precisar de informações, estou aqui para ajudar. Lembre-se, a exploração do conhecimento e a busca pela criatividade são jornadas fascinantes. Continue explorando e aproveitando a jornada do aprendizado. Estou à disposição sempre que precisar!