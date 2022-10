Ralph Macchio lança livro para se livrar do personagem de Karatê Kid

AP - Houve um tempo na vida de Ralph Macchio em que ele não conseguia mais se imaginar interpretando o protagonista de Karatê Kid: A Hora da Verdade (1984), Daniel LaRusso. Depois de três filmes, Macchio acreditou que não havia mais o que a acrescentar à história e queria flexionar suas habilidades de atuação com outros papéis.

“As pessoas pensam que eu moro em Newark, Nova Jersey, e minha mãe dirige uma perua verde, e eu tenho esse cara nipo-americano que conserta a torneira quando eu preciso dela”, disse o ator, que tem um novo livro chamado Waxing On: The Karate Kid and Me, sobre sua experiência em fazer Karatê Kid e como o tempo o ajudou a abraçar o personagem.

Leia também Série Percy Jackson ganhará novo livro em 2023

Os sentimentos de Macchio só foram reforçados em 2005, quando Pat Morita, que interpretou seu mentor e figura paterna, o Sr. Miyagi, faleceu.

Ralph Macchio lança livro 'Waxing On' em que resgata sua relaçã com o filme Karatê Kid, um dos maiores sucessos de sua carreira. Foto: Christopher Smith/Invision/AP

“Por que dançar um solo sem meu parceiro? É como conhecer Abbott sem Costello... Morita e eu tivemos algo especial desde o momento em que ele começou a ler o roteiro como Sr. Miyagi e eu respondia como Daniel. Essa química foi única e sem esforço.”

Com o tempo, foi William Zabka, que interpretou Johnny Lawrence, o inimigo de Macchio em Karatê Kid, que sentiu que havia mais história para contar. “Ele sempre disse: ‘Eu me pergunto se há uma maneira de juntar esses dois’”, disse Macchio.

Macchio ficou surpreendentemente intrigado quando Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg lançaram a ideia de Cobra Kai, uma série de continuação desses personagens cerca de 30 anos depois. Depois de duas temporadas no YouTube, foi produzido pela Netflix e logo indicado ao Emmy como melhor série de comédia. A quinta temporada já está sendo transmitida.

Continua após a publicidade

“Eles viram como esse universo poderia ser remexido, trabalhando com o preto e branco de Karatê Kid e adicionando todos tons de cinza nesses personagens, os quais nem todos são bons ou ruins o tempo todo: sua lealdade pode mudar à medida que você descobre algumas histórias mais a fundo. Isso é realmente uma lição sobre como fazê-lo direito. Além disso, temos um grande elenco jovem. Eles são simplesmente incríveis e logos se tornarão grandes estrelas.”

Cena do filme 'Karatê Kid' com Ralph Macchio e Pat Morita. Foto: Columbia Pictures

Em seu livro, Macchio é franco ao tratar de assuntos que, se pudesse, faria de forma diferente. Quando Elisabeth Shue foi eliminada da sequência após o primeiro Karate Kid, ele diz que deveria ter entrado em contato com ela.

“Eu estava fazendo um filme chamado Escola da Desordem na época (1983), e ainda tinha A Encruzilhada (1986) e Karatê Kid 2: A Hora da Verdade Continua (1986) alinhados, e não parei para pensar no que isso poderia ter significado para ela. Então, anos depois, olho para trás e acho que provavelmente teria atendido o telefone naquele momento.”

Macchio diz que sempre gostou do impacto de Karatê Kid, mas escrever Waxing On amplificou isso.

“Foi ainda mais profundo e pungente enquanto eu escrevia.”