Salman Rushdie: como será o novo livro do escritor sobre o atentado a faca que sofreu em 2022?

Após sofrer um atentado a faca que quase lhe custou a vida em 2022, o escritor Salman Rushdie se prepara para lançar um livro em que traz o relato sobre o que viveu. Intitulado Knife: Meditations After an Attempted Murder – Faca: meditações após uma tentativa de assassinato, em tradução literal – o livro será lançado pela Penguin Random House em abril nos EUA, mas ainda não possui data para chegar ao Brasil.

O escritor, que foi atacado minutos antes de dar uma palestra em Chautauqua, no estado de Nova York, disse que a nova publicação foi “necessária”. “É uma forma de assumir o controle do que aconteceu e de responder à violência com arte”, disse ele em um comunicado enviado ao The New York Times nesta quarta-feira, 11.

'Knife: Meditations After an Attempted Murder', de Salman Rushdie, será lançado pela Penguin Random House em abril nos EUA, mas ainda não possui data de lançamento no Brasil. Foto: Random House via AP

Rushdie já havia adiantado, em entrevista ao Estadão na semana passada, que escreveria sobre o atentado. Ele chegou a afirmar que se sentia incapaz de escrever após o ocorrido, mas que agora trabalhava em um livro de não ficção.

“O que o episódio me mostrou é o tema do meu próximo livro. [...] E escrevo esse livro pelo mesmo motivo pelo qual sempre escrevi livros: porque eles insistem em ser escritos”, declarou ele. Leia a entrevista completa aqui.

Salman Rushdie vai lançar livro sobre atentado a faca que sofreu em 2022. Foto: Andrew Matthews/REUTERS

O escritor se tornou um inimigo público do Irã em 1988 após publicar a obra Versos Satânicos. Um ano depois, o aiatolá Ruhollah Khomeini emitiu uma fatwa pedindo a morte do autor. Rushdie sobreviveu a um ataque em 2022, mas perdeu um olho e o movimento de uma das mãos.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais