Sandy conta qual é seu livro preferido da atualidade; veja

A obra do escritor Valter Hugo Mãe será adaptada para as telas pelo diretor Daniel Rezende, em parceria com a Netflix e a produtora Biônica Filmes.

A trama de O Filho de Mil Homens (Biblioteca Azul, 224 págs., R$ 42,27) fala sobre o protagonista, Crisóstomo, um pescador solitário na faixa dos 40 anos, que sonha em ser pai. Ele encontra o órfão Camilo, e decide construir com o menino uma família.