“Senti um clima pesado no Rio em 1972″, recorda-se Annie Ernaux, ganhadora do Nobel de Literatura

ENVIADO ESPECIAL / PARATY - Quando visitou o Brasil pela primeira vez, em 1972, a escritora francesa Annie Ernaux teve uma sensação estranha: “Era a época da ditadura e, apesar de passar apenas dois dias no Rio de Janeiro, era possível sentir um clima pesado, sentir a presença do governo de direita, pois nosso guia só mostrava bairros ricos e as vantagens de ser carioca - não era o país de fato”, disse ela na noite desta sexta-feira, 25, em Paraty, onde participa como a principal convidada da 20ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip - sua apresentação será neste sábado, às 15h.

Ganhadora do prêmio Nobel de Literatura deste ano, Annie, de 82 anos, divertiu-se ao lembrar quando teve a certeza de que era a vencedora. “Pela manhã, meu telefone fixo tocou muito e notei que era um número da Suécia. Mesmo assim, não atendi e, exatamente às 13h, eu estava na cozinha da minha casa quando liguei o rádio. Exatamente um minuto depois, meu nome foi anunciado.”

Coletiva de imprensa da escritora francesa Annie Ernaux na 20ª Festa Literária Internacional de Paraty

Annie contou ter sentido uma emoção inexplicável, como se a alma se desprendesse do corpo. “A sensação é de viver uma irrealidade”, comentou a escritora, que não sabe ainda o que fazer com o prêmio, avaliado em torno de US$ 1 milhão. “Jamais ganhei tanto dinheiro, é como vencer na loteria.”

Ganhar tal prêmio a fez refletir sobre o valor de seu trabalho. “É como uma recompensa pelo que você já fez”, disse Annie, que se satisfez com a justificativa da Academia Sueca ao escolher seu nome: por sua “coragem e acuidade clínica para descortinar as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal” e por refletir sobre “uma vida marcada por grandes disparidades de gênero, linguagem e classe”.

“Foi um reconhecimento pelo meu olhar lírico para o mundo e a preocupação que tenho com a literatura”, observou ela, a primeira francesa a receber esse Nobel. “Na França, a literatura é uma arte comumente produzida por homens.”

De fato, autora de uma obra essencialmente confessional - o que, para muitos, a categoriza como escritora de não-ficção -, Annie Ernaux vê o ato da escrita como uma busca incessante pelo novo. “Escrevo para avançar em relação a alguma coisa. É um processo de criação em que não procuro encontrar algo diferente sobre mim, mas que reflita a memória coletiva.”

É isso que, acredita ela, torna seus livros tão atraentes para muitos leitores, a ponto de despertar reações inesperadas - foi o que aconteceu na quinta-feira, 24, quando, durante um debate no Cinema da Praça, em Paraty, uma professora tomou coragem para confessar publicamente de que havia feito um aborto ilegal - a mesma atitude foi tomada pela escritora nos anos 1960, quando a prática era proibida na França. “Foi uma experiência muito forte essa e novamente comprova que meu trabalho tem eco na memória coletiva.”

Annie tem tentado aproveitar a beleza de Paraty, com passeios a pontos turísticos e alguns investimentos na culinária local. Ela confessou ter pouco conhecimento da literatura nacional (“Li um pouco de Clarice Lispector”), mas não quis arriscar nenhum nome da música brasileira.