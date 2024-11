Stephen King decide deixar o X, antigo Twitter: ‘Muito tóxico’

O perfil do autor no X ultrapassa a marca de 7 milhões de seguidores. Já no Threads, por enquanto, são 244 mil. “Saí do Twitter. Onze anos, cara. Ele realmente mudou. Ficou obscuro”, publicou King na nova rede. “Estar aqui no Threads é libertador”, acrescentou nesta sexta-feira, 15.

Na quarta-feira, 13, King havia esclarecido rumores de que ele teria sido expulso do X pelo CEO da rede social e da Tesla. “Vejo que há um rumor circulando de que chamei Musk de ‘nova primeira-dama do Trump’. Não chamei, mas só porque não pensei nisso. Também há um rumor circulando de que Muskie me expulsou do Twitter. No entanto, aqui estou eu”, publicou ele.