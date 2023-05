Tradutora conta os desafios de traduzir ‘Macunaíma’ para o inglês

Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, clássico da literatura brasileira escrito por Mário de Andrade, ganhou uma nova tradução para o inglês, feita por Katrina Dodson: Macunaíma: The Hero With No Character. Lançada em abril, a versão inglesa contará com um evento de lançamento na Biblioteca Pública de Nova York nesta segunda-feira, 15.

Em depoimento ao Estadão, Katrina relatou parte das dificuldades do processo de tradução: “Passei muito tempo pesquisando os termos e as referências do livro. Por exemplo, o [dicionário] Houaiss define a palavra ‘quiriri’ como uma etnia indígena ou um tipo de pássaro, mas os glossários especializados dão um outro significado, vindo do Tupi: o silêncio não totalmente silencioso da floresta noturna.”

Capa do livro 'Macunaíma' Foto: Divulgação

“Encontrei esse significado tão belo no guia essencial, Roteiro de Macunaíma (1955), por Cavalcanti Proença, e em Poranduba Amazonense (1890), pelo naturalista João Barbosa Rodrigues, que foi uma das fontes primárias do texto de Mário de Andrade”, continua.

O desafio de traduzir Macunaíma

“O maior desafio que enfrentei ao traduzir Macunaíma foi primeiro decifrar a linguagem original, e, depois, encontrar um equilíbrio na tradução entre um inglês coloquial que refletia a linguagem bem americana e menos europeia, cheio de regionalismos e gíria, mas que também deixava traços dos termos indígenas e africanos que são difíceis para um leitor brasileiro entender. O efeito que quis reproduzir foi um conjunto de reconhecimento e estranhamento, dentro de uma experiência rítmica e musical”, explica Katrina.

A relação da tradutora nascida na Califórnia com o Brasil teve início em 2003, quando veio morar no País. Não se trata de sua primeira versão para o inglês de uma grande obra brasileira: em 2015, publicou uma série de contos de Clarice Lispector na coletânea Complete Stories, que lhe rendeu o PEN Translation Prize.

Lançamento da tradução de Macunaíma em NY

O evento de lançamento, organizado pelo projeto Brazil In Its Own Words (Brasil em Suas Próprias Palavras), que divulga a literatura brasileira ao mercado dos EUA, ocorre no sétimo andar da New York Public Library, às 18h30 (horário local).

Estarão presentes a própria Katrina Dodson, o professor Brent Hayers Edwards, que integra o departamento de inglês e literatura comparada da Universidade de Columbia, e a jornalista Vânia Carvalho, fundadora do projeto Brazil In Its Own Words.

Mais informações [em inglês] podem ser encontradas no site do evento e na página de Katrina Dodson.