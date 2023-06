Vai à Feira do Livro no Pacaembu? Veja dicas para curtir e esticar o programa

Uma boa opção de passeio para quem escolheu passar o feriado em São Paulo é A Feira do Livro 2023. O evento literário foi aberto na quarta-feira, 7, e segue até domingo, na Praça Charles Miller, na frente do Estádio do Pacaembu.

Trata-se de uma grande feira com a participação de editoras de todos os tamanhos, livrarias e até um simpático sebo, o recém-inaugurado Sebinho da Helô, com os livros (muitos deles autografados) da biblioteca da tradutora Heloisa Jahn, que morreu em 2022.

Os expositores se organizam em tendas ao redor da praça, e vendem seus livros com várias faixas de desconto (veja aqui alguns exemplos) e oferecem, em alguns casos, brindes para quem comprar em suas bancas. O mais importante de uma feira como essa, no entanto, é a possibilidade de descobrir livros que não encontramos em algumas livrarias.

A Feira do Livro ocupa a Praça Charles Miller até domingo, 11 Foto: Guilherme Rocha Vendrame

E em dois palcos é possível ouvir renomados escritores brasileiros e estrangeiros e, quem sabe, sair do evento com um autógrafo.

Primeiro, veja as informações básicas de como chegar na Feira do Livro

A primeira recomendação dos organizadores é deixar o carro em casa. O evento não conta com estacionamento e as poucas vagas na entrada são insuficientes para a demanda. Uma opção seria estacionar nas ruas ao redor, mas a caminhada até o evento pode ser longa, e íngreme.

Para baixo todo santo ajuda. A saída da Dr. Arnaldo da estação Clínicas do metrô (linha verde) fica a cerca de 1,4 km da Praça Charles Miller. A caminhada dura cerca de 17 minutos. A volta, na subida, pode demorar um pouco mais.

Há pontos de ônibus próximos da Praça Charles Miller. Saindo da Avenida Paulista, pegue o Morro Grande. No site da SPTrans é possível pesquisar as melhores opções de linha, com base em seu local de partida.

Táxi e transporte por aplicativos também são boas opções. A dica é chamar de outro lugar que não a praça, já que ali é difícil parar e outras pessoas vão estar esperando o carro também. De um lado da avenida, no sentido Barra Funda, tem uma loja da Petz. Do outro, no sentido Paulista, há lojas e agências de banco.

Ou vá de bicicleta

Veja também a programação da Feira do Livro

Sexta, 9

17h - Prêmio Pulitzer e destaque da poesia norte-americana contemporânea, Jericho Brown se apresenta em conversa com sua tradutora, a poeta Stephanie Borges - Palco da Praça

17h15 - A historiadora Ynaê Lopes dos Santos discute o pensamento negro e o racismo no Brasil - Auditório Armando Nogueira

19h - Uma conversa entre Geovani Martins e Luiza Romão, vencedora do prêmio Jabuti na categoria Livro do Ano em 2022 - Palco da Praça

Sábado, 10

10h - A líder Txai Suruí conversa com o jornalista Bernardo Esteves sobre as perspectivas da população indígena brasileira - Palco da Praça

11h45 - Um encontro entre duas gerações de autoras negras, com Geni Guimarães e Eliane Marques - Palco da Praça

12h15 - Conversa com o jornalista Eugênio Bucci - Auditório Armando Nogueira

13h30 - Interlúdio Musical: Arthur Nestrovski dá uma aula sobre a batida de João Gilberto. Celso Sim canta

15h - Fernando Pessoa é o tema da conversa entre o biógrafo Richard Zenith e Lira Neto - Palco da Praça

15h15 - Conversa com dois destaques da nova geração de ficcionistas, Samir Machado de Machado e Antônio Xerxenesky - Auditório Armando Nogueira

17h - A francesa Fatima Daas conversa com Diogo Bercito sobre literatura e identidades LGBTQIA+ - Palco da Praça

19h - Itamar Vieira Junior conversa com a jornalista Adriana Ferreira Silva - Palco da Praça

Domingo, 11

10h - Conversa entre a ensaísta Cida Bento e a pesquisadora e consultora de diversidade Winnie Bueno - Palco da Praça

11h45 - Milton Hatoum conversa sobre literatura, Amazônia e outros temas com Roberta Martinelli, estreando, ao vivo, o seu novo programa literário na Rádio Eldorado - Palco da Praça

12h15 - O fotógrafo Bob Wolfenson conversa com Renato Parada - Auditório Armando Nogueira

15h - Conversa entre Paulo Roberto Pires, Felipe Charbel e Aline Motta sobre ensaio, poesia e prosa experimental - Palco da Praça

15h15 - Conversa o autor argentino Pablo Katchadjian - Auditório Armando Nogueira

17h - Foro na Feira: uma edição especial do Foro de Teresina, com dicas literárias do trio de apresentadores do podcast de política da revista piauí, Fernando de Barros e Silva, Thais Bilenky e José Roberto de Toledo

19h - O último encontro do dia recupera um momento marcante da Feira do Livro 2022: a foto Um Grande Dia em São Paulo, que é tema de um livro organizado pelas convidadas desta mesa, as escritoras Esmeralda Ribeiro, Natália Timerman, Paula Carvalho, e Giovana Madalosso que fará a mediação. As autoras organizam um “autografaço” do livro no domingo, em horário a ser divulgado.

Quer ver o que aconteceu antes? Confira aqui a programação completa da Feira do Livro.

E os ingressos?

A entrada é gratuita, tanto para a Feira do Livro quanto para os debates. O Palco da Praça tem capacidade para 100 pessoas sentadas, mas como é tudo aberto é possível acompanhar de fora. O Auditório Armando Nogueira, no Museu do Futebol, tem lotação máxima de 174 lugares.

E o endereço e os horários?

A Feira do Livro 2023 está sendo realizada na Praça Charles Miller, s/nº. Nesta sexta, ela encerra a programação às 21h. No sábado, 10, e no domingo, 11, ela funciona das 10h às 21h.

Mapa com as tendas das editoras e expositores que vão ocupar a Praça Charles Miiler até o domingo, 11 Foto: Reprodução de mapa/A Feira do Livro

E para esticar o passeio?

Aproveite que já está na Praça Charles Miller e visite o Museu do Futebol.

A primeira boa notícia: no sábado, o ingresso vai custar R$ 10, o equivalente à meia-entrada. E crianças até 7 anos não pagam (no sábado ou em qualquer dia). As outras: a exposição Rainhas de Copas, a transmissão da final da Champions League e a volta da troca de figurinhas

Final da Champions League

Fanático por futebol? Não precisa deixar de ir à Feira do Livro para ver a final da Champions League. A partida entre Manchester City e Inter de Milão vai ser transmitida a partir das 16h em um telão de 260 polegadas, dentro do museu.

Rainha das Copas

Foto da Copa de 1988, que faz parte da exposição Rainhas de Copas Foto: Acervo do Museu do Futebol

A exposição Rainha das Copas explora o desenvolvimento do futebol feminino desde 1988, quando foi realizado o mundial experimental, passando pelas conquistas da modalidade e das profissionais ao longo dos mundiais. Aproveite e conheça todo o acervo do museu. Diversão garantida para crianças e adultos.

Troca de figurinha

Neste sábado, entre as 9h30 e 15h30, vai acontecer o primeiro encontro de colecionadores de figurinhas do ano no Museu do Futebol. Isso porque acaba de ser lançado o álbum da Copa do Mundo Feminina, que será disputada a partir de 20 de julho na Austrália e na Nova Zelândia. O encontro se repete nos dias 17 e 24, na área externa do museu, perto do restaurante Bubu. Quem não conseguiu completar o álbum da Copa do Qatar pode levar suas figurinhas repetidas. Só não pode vender. Como isso acontece fora do museu, não é necessário comprar ingresso.

O que você precisa saber para ir ao Museu do Futebol

Ele fica na Praça Charles Miller, s/nº - Pacaembu - São Paulo

Abre de e terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h). Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)

Custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Neste sábado, 10, todo mundo paga meia. E crianças até 7 anos não pagam. A entrada é gratuita às terças

E onde comer na região do Pacaembu?

A organização da Feira do Livro buscou melhorar as opções de alimentação dentro do evento. Estão por lá restaurantes como Paca Polaca, Frida & Mina e Martín Fierro, além do Bubu, no próprio Pacaembu.

A Feira do Livro conta diversas opções de alimentação Foto: Gabriel Guarany

Quem quiser esticar o passeio, seja para almoçar antes de ir à feira, ou jantar depois de garimpar livros e ouvir os escritores, há algumas opções de restaurantes na região.

Pinati (550 m)

Restaurante kosher que serve falafel, pastas e outras comidinhas. Fica na Rua Armando Álvares Penteado, 56. Abre no domingo, das 12h às 22h.

Frank & Charles (650 m)

Hamburgueria na Rua Tinhorão, 130. Almoço no sábado, das 12h às 16h, e no domingo, das 13h às 16h. Jantar na sexta e sábado, das 18h30 às 23h, e no domingo, até as 22h.

Sushi Papaia e Papaia Kosher (700 m)

Restaurante japonês na Praça Vilaboim, 93. O jantar na sexta vai das 19h às 23h30. E ele abre no sábado e no domingo para almoço, das 12h às 16h, e para jantar, das 19h às 23h30.

Há uma segunda unidade, para comida japonesa kosher, também na Praça Vilaboim, mas no número 73. Na sexta, ele não abre para o jantar e no sábado, ele só abre para o jantar, das 20h às 23h (entrada até as 22h). No domingo, o almoço vai dar 10h às 16h e o jantar, das 18h às 22h.

Carlota (750 m)

Restaurante da chef Carla Pernambuco fica na Rua Sergipe, 75. Na sexta, para o jantar, ele funciona das 19h às 23h30. No sábado, o almoço vai das 12h às 17h, e o jantar, também das 19h às 23h30. No domingo, ele só abre para o almoço, no mesmo horário do sábado.

Fabrique Pão e Café (1,3 km)

Padaria com brunch na Rua Itacolomi, 61. Abre das 7h - 21h