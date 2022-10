Venda de ingressos para a Flip 2022 começa no dia 31

Começa na próxima segunda, 31, a venda de ingressos para a Festa Literária Internacional de Paraty. São 20 mesas e os ingressos, que vão custar R$ 120, serão vendidos separadamente online, pela plataforma INTI.

Esta é a primeira edição presencial do evento. E a Flip 2022, que será entre os dias 23 e 27 de novembro, vai receber, entre outros autores, a mais recente vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, Annie Ernaux, além de Saidiya Hartman, escritora, professora da Universidade Columbia e uma das principais referências intelectuais da diáspora africana; e Nastassja Martin, autora de Escute as Feras, sobre como foi ter sido atacada por um urso enquanto estudava povos que habitam regiões remotas da Sibéria.

Annie Ernaux ganhou o Nobel de Literatura 2022 Foto: Francesca Mantovani/Gallimard/Reuters

Entre os convidados estrangeiros estão ainda: Teresa Cárdenas, Camila Sosa Villada, Ladee Hubbard e Benjamín Labatut. Maria Firmina dos Reis é a escritora homenageada este ano. Veja aqui a programação da Flip 2022.

Descontos

Segundo a organização, há uma cota de meia-entrada para estudantes, jovens de baixa renda, pessoas com menos de 21 anos, pessoas com deficiência, profissionais das redes pública e privada de ensino do RJ e pessoas com mais de 60 anos. Na última edição da Flip, em 2019, o ingresso custava R$ 55.