Ziraldo 90 anos: relembre alguns de seus principais personagens

O cartunista Ziraldo comemora 90 anos de idade nesta segunda-feira, 24. Relembre abaixo parte dos personagens mais marcantes de sua obra.

O Menino Maluquinho

Criado em 1980, é provavelmente o personagem mais marcante de Ziraldo. Com uma panela na cabeça, as histórias do garoto levado têm sempre o foco na ingenuidade das crianças, junto a amigos como Bocão, Junin e Carolina. Desde os primeiros anos de existência, foi tema de adaptações teatrais, e ganhou também alguns filmes, o mais lembrado deles dirigido por Helvécio Ratton e lançado em 1995.

A Turma do Pererê

Grupo de personagens que valoriza a fauna e o folclore nacional, existe desde a década de 1950. Além do Saci, personagem principal, há o coelho Geraldinho, o jabuti Moacir, o macaco Alan, o tatu Pedro e a onça Galileu. O indígena Tininim, sua namorada Tuiuiú e a namorada do Saci, Boneca de Pixe, completam a turma.

Continua após a publicidade

Corpim

Colocar feições em partes do corpo humano e dar-lhes nomes próprios rendeu uma coleção cheia de personagens de Ziraldo. Há Os Dez Amigos, com todos os dedos das mãos. Os pés não ficam de fora, com a dupla Pelegrino e Petrônio. O Joelho Juvenal, que vivia machucado pois fazia parte de uma criança arteira. Há ainda Um Sorriso Chamado Luiz, o umbigo Rolim e o bumbum Dodó

Obra de Ziraldo

O Bichinho da Maçã

A simpática larvinha que morava no interior de uma fruta se dava bem com outros animais, mas precisava se impor quando um homem tentava morder sua ‘casa’.

Montagem de 'O Bichinho da Maçã', inspirada na obra de Ziraldo, em junho de 2000, no Espaço Cultural Moema. Divulgação.

Mineirinho - O Comequieto

Continua após a publicidade

Ziraldo também fez inúmeros quadrinhos voltados ao público adulto. Um deles era o personagem vindo de Minas Gerais, totalmente mulherengo, em tirinhas que envolviam piadinhas de conotação sexual e muitas vezes nudez.

Obra de Ziraldo

The Supermãe

Com os primeiros quadrinhos publicados nos anos 1960, a personagem Clotildes não liga para o fato de o filho ser adulto e continua sendo uma mãe ‘coruja’ e superprotetora.