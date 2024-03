Lollapalooza 2024: 2º dia começa vazio e com chuva; hoje tem Titãs e Kings of Leon

O segundo dia do Lollapalooza 2024 já começou prejudicado pela garoa forte no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Além da chuva, o frio e o vento já incomodavam na manhã deste sábado, 23, quando os portões do festival abriram, às 11h.

Entre as principais atrações do dia estão o cantor irlandês Hozier, a banda de rock alternativo Thirty Seconds to Mars e o metal do grupo Limp Bizkit. Fecham a noite a banda Kings of Leon, que substitui Paramore após cancelamento, o grupo Titãs, que faz o último show da turnê Encontro.

Segundo dia de Lollapalooza começa com Autódromo de Interlagos vazio e chuva fina. Foto: Julia Queiroz/Estadão

O festival começou na sexta, 22, em um dia típico de Lollapalooza. Também teve chuva, lama e muito vento no autódromo. No dia em que os destaques foram as bandas The Offspring, Arcade Fire e Blink-182, o evento recebeu um grande público. Leia aqui um balanço.

2º dia de Lolla começou vazio

PUBLICIDADE Por volta das 12h, o autódromo ainda estava vazio. Os poucos corajosos que decidiram enfrentar o frio se abrigavam em tendas espalhadas pela grama do festival e nos estandes de patrocinadores que proporcionavam alguma cobertura. A reportagem conversou com alguns fãs que estavam no local, que explicaram que chegaram cedo para conferir os primeiros shows, como os das brasileiras Tulipa Ruiz e Day Limns.

Marina e Ana Paula Carvalho, mãe e filha de 18 e 52 anos, respectivamente, contaram que chegaram cedo para conferir a apresentação de Supla, que começou por volta de 12h30 no Palco Samsung Galaxy. A mais velha, inclusive, vestia uma camiseta do cantor.

As duas saíram às 6h da manhã de Guararema e vieram de trem para o Lolla. Elas contam que já é costume virem ao festival e já estavam preparadas para a chuva. “Viemos em 2022, que foi muito pior. Quando começa a chover, pensamos: ‘pelo menos não é a chuva daquele ano’”, disse Marina.

O que esperar dos principais shows do 2º dia de Lollapalooza

Hozier: O irlandês é dono do sucesso Take Me To Church, mas sua apresentação no Lollapalooza deve ir bem além disso. Recentemente, ele lançou um álbum, Unreal Unearth, que deve estar tão presente no setlist quanto seu álbum de estreia, Hozier. O artista é conhecido por misturar referências à literatura, política e acontecimentos pessoais – o show deve ser marcado por esses três elementos.

É a primeira vez que o músico se apresenta no Brasil em mais de dez anos de carreira. Acostumado a fazer shows intimistas com um público contido, a maior curiosidade será como o cantor irá se sair com o público brasileiro, que tem fama de ser caloroso.

Thirty Seconds To Mars: O duo Thirty Seconds To Mars, composto pelos irmãos Jared Leto e Shannon Leto, não é estranho nem a terras brasileiras e nem a festivais. Esteve no Rock in Rio 2017 e o show no Lollapalooza 2024 marca a sétima passagem da banda pelo País.

Nas apresentações em outros países da América Latina, o grupo apresentou um setlist mais compacto, de apenas nove músicas. Apesar do show curto, a expectativa é que os irmãos consigam conquistar o público com a energia e carisma que costumam levar às suas apresentações.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Kings of Leon: A apresentação do Kings of Leon foi, mais uma vez, confirmada após o anúncio do line-up do Lollapalooza. Em 2019, o grupo foi anunciado como atração do festival em dezembro. À época, a grade já estava fechada. Este ano, eles chegam como alternativa ao Paramore, que cancelou a apresentação em janeiro. O foco do show deve ser os primeiros álbuns da carreira dos artistas – em especial Only by the Night, de 2008. Eles têm fama de realizar apresentações contidas e focar em uma verdadeira “maratona” de músicas. Em uma de suas últimas apresentações, no México, o grupo tocou quase 20 faixas. Titãs Encontro: O grupo, que nessa turnê volta para sua formação clássica - Arnaldo Antunes, Nando Reis, Branco Mello, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Charles Gavin e Paulo Miklos - afirma que essa será a última apresentação desse reencontro que começou em junho de 2023 e que se estendeu diante do apelo dos fãs e dos estádios lotados por onde eles passaram.

Só por isso o show do grupo no Lolla será histórico. Resta saber se uma plateia tão eclética - característica dos grandes festivais - vai reconhecer o valor de clássicos como Bichos, Sonífera Ilha e Comida.