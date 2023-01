Lucas Santtana estreia show de novo álbum; veja outras atrações culturais na cidade

A canção que abre o nono álbum autoral de Lucas Santtana, O Paraíso, que também batiza o disco, repete como um mantra “sim, sim, sim, o paraíso já é aqui”. O cantor e compositor baiano afirma nos versos seguintes que não é preciso morrer para encontrar algo melhor que aqui, e ressalta a natureza como fonte de bem estar.

“Não tenho ilusão que as pessoas vão parar de querer ter esse prazer nas coisas materiais, mas elas vão precisar aprender a ter um equilíbrio em relação a isso, simplesmente porque essa voracidade será inevitavelmente a nossa morte e destruição. Redescobrir onde habitamos e mudar nosso afeto em relação a ele não deveria ser um problema”, diz ele ao Estadão.

A busca desse equilíbrio também se faz presente em faixas como Vamos Ficar na Terra, que fala sobre as consequência do “casamento” entre ganância e o consumo, e A Transmissão, no qual Santtana fala sobre os sinais que a pandemia trouxe para a humanidade.

O álbum, gravado em Paris, onde Santtana mora atualmente, também fala de maneira bem humorada da sede por fama nas redes sociais na faixa Muita Pose, Pouca Toga, que ele assina com o parceiro Daniel Lisboa e divide os vocais da cantora Flavia Coelho, cantando em francês e português.

“Cada vez mostro menos minha vida pessoal. Hoje em dia só uso o Instagram, e meu sonho é um dia sair dele também e não ter mais nenhuma (rede social). A nossa relação com a internet já é catalogada como caso de saúde mental. Preciso dizer mais alguma coisa?”, indaga Santtana.

Sáb, (14), 21h. dom. (15), 18h. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga. R$ 12/R$ 40.

Música

Ivan Lins

Com mais de 50 anos de carreira, o cantor e compositor Ivan Lins apresenta o show A Gente Merece Ser Feliz com canções de sua autoria que falam de amor e esperança. Entre elas, estão Um Novo Tempo, Depois do Temporal, Começar de Novo, além da que dá título à turnê. Sucessos como Lembra de Mim e Madalena também estão no programa. Sáb. (14), 21h. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda. R$ 80/ R$ 260.





Hamilton de Holanda

O bandolinista e compositor Hamilton de Holanda, em companhia do pianista Salomão Soares e do baterista Big Rabello, estreia a turnê Flying Chicken. Com jazz e muito balanço, o trio mostra canções como Endelessly, que Holanda fez em parceria com Michael League, baixista da banda americana Snarky Puppy, Afro choro e Sol e luz. Hoje (13), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação. R$ 120.





O músico Hamilton de Holanda Foto: Wilton Junior/ Estadão





Roupa Nova

O grupo Roupa Nova, que coleciona hits e temas de novela, dá início à turnê em que comemora os 40 anos de carreira. Com repertório extenso, a banda vai privilegiar as músicas preferidas pelo público, entre elas, A Viagem, Dona, Volta Pra Mim, Whisky a Go Go e Canção de Verão. Sáb. (14), 22h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 140/R$ 340.





A banda Roupa Nova





Bloco Ritaleena

Criado em 2015, um dos blocos mais tradicionais do carnaval paulistano, Ritaleena faz um esquenta do que será o desfile deste ano – marcado para o dia 11 de fevereiro – com músicas da cantora Rita Lee. Em ritmo de folia, eles tocam canções como Doce Vampiro e Alô, Alô, Marciano. Sáb. (14), 23h. Studio SP. R. Augusta, 591, Consolação. R$ 50.





A banda Ritaleena





Festival Ilumina

A oitava edição do Festival Ilumina apresenta concerto em que reúne músicos de 13 lugares do mundo, entre eles, os violinistas Tai Murray, dos Estados Unidos, e Emmanuele Baldini, da Itália; o violista dinamarquês Asbjorn Norgaard, o clarinetista britânico Matthew Hunt, o contrabaixista Pedro Gadelha e o pianista Cristian Budu, ambos brasileiros. Sáb. (14), 20h; dom. (15), 16h. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz. Grátis. Ingressos aqui.





O pianista Cristian Budu





Teatro

Nasci pra ser Dercy

A atriz Grace Gianoukas estreia o monólogo Nasci pra ser Dercy, escrito e dirigido por Kiko Rieser. O espetáculo traz a história de uma atriz, Vera, que entra em um estúdio para fazer teste para viver Dercy Gonçalves. A candidata se revolta com o roteiro, cheio de estereótipos e decide mostrar quem de fato foi a comediante. O ator Miguel Falabella participa com voz off. Estreia hoje (13). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Teatro Itália Bandeirantes. Av. Ipiranga, 344, República. R$ 50/R$ 80. Até 26/2.





Grace Gianoukas apresenta o monólogo Nasci pra ser Dercy





Let It Be – Uma História de Amor ao Som dos Beatles

O espetáculo Let It Be – Uma História de Amor ao Som dos Beatles, escrito por Oswaldo Montenegro e Raique Macau, é protagonizado por Zé Alexanddre, vencedor do programa The Voice +. Ele interpreta um cantor que tenta ser aprovado em um teste musical interpretando canções emblemáticas do repertório dos Beatles. A direção é do próprio Montenegro. Estreia hoje (13). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros. R$ 40/R$ 100. Até 26/2.









Solo de Marajó

Adaptado da obra Romance Marajó, do escritor Dalcídio Jurandir, o espetáculo Solo de Marajó, do Grupo Usina, de Belém do Pará, traz o ator Claudio Barros que costura 8 histórias que retratam os modos de vida do povo habitante de pequenos povoados à beira dos rios, no norte do Brasil. A direção é de Alberto Silva Neto. 5ª a sáb., 20h. Sesc Pinheiros. Auditório. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 9/R$ 30. Até 11/2.





Espetáculo Solo de Marajó, com o ator Claudio Barros





Três Mulheres Altas

Clássico da dramaturgia contemporânea, a peça Três Mulheres Altas, escrita por Edward Albee, traz as atrizes Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill, em uma história que fala sobre passagem do tempo, mudanças comportamentais, sexo, casamento, desejos e machismo. A direção é de Fernando Philbert. Reestreia hoje (13). 6ª, 21h; sáb.,20h; dom., 17h. Teatro Tuca. R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes. R$ 35/R$ 140. Até 12/2.





Peca Três Mulheres Altas, com Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill Foto: Pino Lopes





Teatro Para Quem Não Gosta de Comédia

A comédia Teatro Para Quem Não Gosta de Comédia, escrita, dirigida e protagonizada pelos atores Marcelo Médici e Ricardo Rathsam, traça um panorama da arte teatral, desde a Antiguidade até os dias atuais. Nessa viagem, os atores se revezam em 32 personagens para passear por clássicos como Édipo Rei e Romeu e Julieta, teatro de revista, infantil, musicais até chegar aos stands-­up comedies. Reestreia sáb. (14). Sáb., 19h. dom., 17h. Teatro Renaissance. R. Alameda Santos, 2.233, Jardim Paulista. R$ 100. Até 26/2.





Peça Teatro Para Quem Não Gosta de Comédia, com Marcelo Médici e Ricardo Rathsam





Vozes da Amazônia

O espetáculo amazonias - ver a mata que te vê (um manifesto poético) reúne diversas atividades artísticas, como teatro, dança, música e audiovisual, para estabelecer um diálogo sobre a cultura da região da Amazônia. Na cenografia criada por Márcio Medina, um céu pintado em tecido de voil se estende sobre o espectador. A direção é de Maria Thaís. Reestreia hoje (13). 6ª e sáb., 19h; dom., 18h. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran. Rua Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 10/R$ 30. Até 12/2.





Espetáculo amazonias - ver a mata que te vê (um manifesto poético)