Opinião | Tirar uma sesta me salvou por anos após virar mãe. E a ciência explica por que o cochilo funciona

No meu caso, o trabalho na Primeira Página do Estadão permitia ficar com as crianças de manhã e no começo da tarde, mas me fazia sempre dormir perto da meia-noite. E o que me salvou durante anos nesse ritmo intenso de trabalho e de noites mal dormidas foi uma coisa que aprendi bem antes da maternidade, no ano em que vivi na Espanha: a sesta, ou, como dizem por lá, siesta.

No fim dos anos 1990 as lojas espanholas inclusive fechavam por duas horas no meio do dia. Anos mais tarde por aqui, usei tanto a sesta diária que tinha até um pequeno manual para as amigas. As regras: deitar num lugar escuro com o alarme do celular programado para despertar em 20 minutos, fechar os olhos, não se mexer, dormir.