Luedji Luna apresenta seu novo disco em São Paulo; veja esta e outras atrações na capital paulista

A cantora e compositora baiana Luedji Luna traz pela primeira vez a São Paulo a turnê de seu mais recente álbum, Bom Mesmo É Estar Debaixo d’Água Deluxe, lançado em novembro de 2022.

O trabalho, que tem dez músicas inéditas de Luedji e parceiros, fala, entre outros temas, sobre amor, afeto e desejo, sempre pela perspectiva da mulher negra. Luedji conversa com o Estadão sobre a importância de trazer essa ótica para o trabalho.

“Pessoas negras, homens e mulheres, passaram e passam por um processo de desumanização. A escravidão fez isso, o racismo faz isso. Portanto, falar de amor nessa perspectiva é restituir nossa humanidade. Está para além do clichê, é político”, afirma.

No álbum – e também no show, que contará com banda e quatro backing vocals – Luedji canta Pele, uma composição feita quando ela tinha 17 anos e apresentada agora ao público.

“Esse disco, de modo geral, traz canções antigas. Tem sido um trabalho de olhar para o passado com acolhimento, sem vergonhas”, explica.

Luedji tem sido presença constante em festivais de música. Em janeiro, cantou ao lado de Ivete Sangalo no Festival de Verão de Salvador. Em abril, canta no Breve Festival. E, em outubro, ela será atração do Mada, que ocorre em Natal.

Hoje (31), 22h. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda. R$ 72/R$120. bit.ly/luedjishow

Os intérpretes Ideval Anselmo, Zé Maria e Marco Antônio, três nomes da velha guarda Foto: Mathilde Missioneiro

Velha-Guarda lança ‘Talismã: Negro Maravilhoso!’

Os intérpretes Ideval Anselmo, Zé Maria e Marco Antônio, três nomes da velha-guarda das escolas de samba de São Paulo, lançam o CD Talismã: Negro Maravilhoso! dedicado ao repertório do compositor e carnavalesco Octávio da Silva, o Talismã, ligado à Camisa Verde e Branco. Eles cantam músicas como Há um Nome Gravado na História, Biografia do Samba e Sonho Colorido de um Pintor.

Ivan Lins é uma das atrações da 13ª edição do Bourbon Festival Paraty Foto: Rodrigo Simas

Ivan Lins no Bourbon

O cantor e compositor é uma das atrações da 13ª edição do Bourbon Festival Paraty, que também traz apresentações para a capital. No show A Gente Merece Ser Feliz, Ivan rebobina alguns de seus principais sucessos de carreira, entre eles, Madalena, Vitoriosa, Abre-Alas e Dinorah, Dinorah.

Dom. (2), 19h30. Bourbon Street. R. dos Chanés, 127, Moema. R$ 295. bit.ly/ivanlinsshow

Ednardo faz o show Sarau Vox 72 Foto: Erika Fonseca

Ednardo faz novo show

Antes de deixar Fortaleza rumo ao Rio, em 1972, Ednardo fez um sarau em que cantou músicas de Belchior, Fagner e outros autores. O áudio se tornou um show agora, chamado de Sarau Vox 72, que ele apresenta, com músicas como Mucuripe e Paralelas.

Sáb. (1º), 21h e dom. (2), 18h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40 bit.ly/ednardoshow

Anderson Tobias

Para marcar os 50 anos de morte do maestro e compositor Pixinguinha, Anderson Tobias apresenta o show Pixinguinha em choro e verso: naquela mesa está faltando ele, em que, acompanhado por banda, mostra obras instrumentais e canções de Pixinguinha, como Carinhoso e Fala Baixinho.

2ª (3), 19h. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Gratuito.

Luísa e os Alquimistas

O grupo potiguar, que mistura ritmos latino-americanos com a música eletrônica, mostra o show Elixir, baseado no álbum de mesmo nome, lançado em 2022. O trabalho tem músicas como o reggae Praia do Amor, o forró eletrônico Pedacinho do Céu e o pop Like a Popstar, cantada em inglês.

Hoje (31), 22h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 80/R$ 160. bit.ly/luisaeosalquiistasshow

Marissol Mwaba e François Muleka

Dentro do projeto Adinkras – Africanidades e sabedoria ancestral nos tempos atuais, que tem palestras, oficina de cartonagem e encadernação com ideogramas africanos como fio condutor, os músicos brasileiros de origem congolesa François Muleka & Marissol Mwaba serão os responsáveis pela parte musical. O evento terá outros quatro encontros e uma programação que segue até o mês de agosto.

Sáb. (1º), 19h. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro ,1.000, Liberdade. Gratuito (retirar ingresso 1h antes).

Concertos na Cripta

No sábado, duas atrações antecipam a celebração de Páscoa em apresentações que ocorrem na Cripta da Catedral da Sé. Na primeira, às 13 horas, Fernanda Ribeiro (soprano), Iara Ungarelli (viola da gamba) e Pedro Augusto Diniz (cravo) executam um programa de música barroca francesa composto para a Semana Santa por Monsieur Michel de La Lande, em 1730. Na outra, às 16 horas, o grupo Musivale - com integrantes de orquestras e grupos da Câmara de São Paulo - mostra obras com referências à Paixão de Cristo.

Sáb. (1º). Pça. da Sé, s/nº, Sé. Gratuito (retirar 1 h antes).

Teatro

De Perto Ninguém é Normal

A peça De Perto Ninguém é Normal, do grupo carioca CiaTeatro Epigeni, conta a saga de uma companhia de teatro que tenta estrear a peça Arsenic and Old Lace, de Joseph Kesselring, conhecida no Brasil como Arsênico e Alfazema, estrelada por Cacilda Becker em 1949. O grupo entre em desespero quando percebe que, a duas horas antes da estreia, eles não conseguiram fazer se quer um ensaio geral. No elenco estão nomes como Milhem Cortaz, Luciana Fávero e Marcelo Várzea. A direção é de Gustavo Paso.

Estreia sáb. (1º). 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, Bela Vista. Gratuito (reservar em https://www.sesisp.org.br/eventos). Até 2/7.





Gargalhada Selvagem

Na comédia Gargalhada Selvagem, adaptação de Guilherme Weber para o texto do americano Christopher Durang, um homem e uma mulher se esbarram em um supermercado e, partir desse momento, passam a habitar os sonhos e pesadelos um do outro, em uma reflexão sobre os perigos e as tensões da vida moderna em uma grande cidade. No elenco estão Alexandra Richter, Joel Vieira e Rodrigo Fagundes.

Estreia sáb. (1º). 6ª e sáb., 20h; dom., 17h. Teatro Porto. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos. R$ 50/R$ 100. Até 28/5.bit.ly/gargalhadaselvagem1

Go Back: Vir Ver ou Vir Torquato

O espetáculo Go Back: Vir Ver ou Vir Torquato celebra, por meio de canções, poemas e textos, a obra do poeta piauiense Torquato Neto que, dentro da música brasileira, firmou parcerias com Gilberto Gil, Caetano Veloso e Edu Lobo. A performance dirigida por Zé Ed cria um jogo cênico com as palavras aqui, ali, vir, ver, ou vir que permite que a cada dia a apresentação se desenvolva de maneira diferente.

Hoje (31), sáb. (1º) e dom. (2), 21h. Teatro Oficina. R. Jaceguai, 520, Bixiga. R$ 50. bit.ly/torquato1

Noel, o Musical

Em Noel, o Musical, as trajetórias do compositor Noel Rosa e do dramaturgo Plínio Marcos se entrelaçam em três períodos históricos: a década de 1930, época de Noel, os anos 1970, auge da ditadura militar e período da criação da dramaturgia de Plínio, e os tempos atuais. Tudo conduzido por um radialista, um apresentador de TV e um youtuber. O espetáculo marca a abertura do novo teatro da tradicional escola Célia Helena.

Dom. (2), 18h. Teatro do Célia. Av. São Gabriel, 444, Jardins. Gratuito (retirar ingresso 1h antes).

Lá Vem Ela

O espetáculo de dança e performance Lá Vem Ela, com idealização e direção artística de Ana Paula Bouzas e Jussara Setenta, é inspirado no discurso estético de Rita Lee. Nele, aparecerem motes marcantes da obra da cantora, como o deboche, o humor, o feminino e a sensualidade. Os figurinos das três bailarinas trazem outros traços de Rita, como o vermelho de seu cabelo e elementos lúdicos de seus figurinos.

Estreia hoje (31). 6ª e sáb., 20h. dom., 18h. Teatro Unimed. Al. Santos, 2.159, Jardins. R$ 80/R$ 100. Até 30/4.

Expo

Vulneravelmente Humano

A exposição Vulneravelmente Humano, da artista plástica gaúcha Clarissa Tossin, estabelece um diálogo entre os conflitos civilizatórios da contemporaneidade e as fronteiras da extinção. Na obra que nomeia a mostra, a artista, a partir de uma roupa de astronauta, ressalta como o homem explora os corpos do espaço, como a Lua, em busca de um abrigo para quando os recursos naturais da Terra se esgotarem.

2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/17h. Galeria Luisa Strina. R. Padre João Manuel, 755, Cerqueira César. Gratuito. Até 29/4.

Terra de Gigantes

A exposição Terra de Gigantes, com concepção e curadoria de Daniel Lima, debate, por meio de artistas e coletivos como Davi Kopenawa Yanomami, Denilson Baniwa, Jonathan Neguebites, Jota Mombaça e Juçara Marçal, o que é ser negro e indígena no Brasil contemporâneo. A reflexão se dá por meio de 11 cenas audiovisuais como textos, músicas, performances, entrevistas e animações que permitem que o visitante tenha uma experiência imersiva no tema.

3ª a 6ª. 9h/21h30; sáb., 9h/20h; dom., 9h/18h. Sesc Guarulhos. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos. Gratuito. Até 3/9.

Passeio

Moema Taste

A primeira edição do Festival Gastronômico Moema Taste terá música, gastronomia, artesanato, brincadeiras para crianças e espaço pet. Entre as oficinas de gastronomia – algumas gratuitas e outras com preços entre R$ 50 e R$ 80 - aulas de parrilla, hambúrguer, massa fresca e pizza.

Sáb. (1º) e dom. (2), 10h/20h. Pça. Nossa Senhora Aparecida, próximo ao Metrô Moema. Entrada Gratuita.