A arte da crítica (35): O tal do cinema político

Na famosa pesquisa entre críticos feita de dez em dez anos pela revista britânica Sight & Sound (a mais recente colocou em primeiro lugar Jeanne Dielman, de Karen Akerman), Batalha de Argel, de Gillo Pontecorvo, ocupa a 45ª posição. O crítico Michael Brooke escreve que é "Inquestionavelmente o maior filme político já feito e por uma margem tão ampla que fica difícil até ver um vice-campeão".

Em 2006, escrevi no Estadão um artigo sobre esse filme de 1965. Transcrevo abaixo porque, a meu ver, Batalha de Argel é um caso modelo do cinema dito político:

Num dos extras da edição em DVD de A Batalha de Argel, Saadi Yacef é entrevistado pelo crítico José Carlos Avellar. Yacef figura nos créditos como produtor, co-roteirista e ator, mas a sua participação neste clássico do cinema político, dirigido pelo italiano Gillo Pontecorvo, é ainda mais profunda. O próprio Yacef conta a história. Era um dos dirigentes da FLN, a Frente de Libertação Nacional da Argélia, foi preso durante a repressão francesa e condenado à guilhotina. A poucos dias da execução foi indultado por De Gaulle. Na prisão, escreveu um livro, Souvenirs de la Bataille d'Alger. E também um roteiro cinematográfico.

Depois de ser libertado, Yacef procurou um cineasta para filmar o roteiro. Compreensivelmente, não encontrou ninguém disposto a fazê-lo na França. Afinal, o que tinha escrito era um terrível libelo contra o colonialismo francês na África. E sobre o colonialismo de modo geral. Indicaram-lhe um cineasta comunista na Itália e Yacef levou o que tinha escrito a Gillo Pontecorvo. Gillo leu e aconselhou ao ex-guerrilheiro: "Jogue fora, não presta; mas quero fazer o filme." Propôs então o projeto ao roteirista profissional Franco Solinas. Mas Saadi Yacef ficou na cobertura. Palpitando, explicando como as coisas tinham acontecido, sugerindo detalhes, indicando possíveis atores entre as pessoas que tinham participado da ação. Sugeriu lugares de filmagem e tentou recriar o clima existente na Casbah na época da insurreição.

Tudo isso empresta ao filme um peso de veracidade impressionante. Aliás, em outro dos extras, um programa sobre Gillo Pontecorvo apresentado por Edward Said (o pensador palestino morto em 2003), o cineasta conta que tentou fazer um filme de ficção como quem faz um documentário - usando, inclusive, textura de imagem granulada, como a dos cinejornais.

Como narrativa, Pontecorvo opta por uma linguagem circular, com o início do filme mostrando o último guerrilheiro acuado em seu esconderijo no bairro árabe. Em seguida, vem a história, que na verdade deveria ser grafada com agá maiúsculo, porque é dela que se trata. Uma luta popular de libertação contra o regime colonial implantado pela França na Argélia. Como sempre, os colonizadores se vangloriam de estar levando a verdadeira "civilização" para povos incultos, que absolutamente não pediram para ser civilizados.

Nesse processo a violência campeia de lado a lado, mas, como se vê em outro dos extras, foram ativistas franceses que colocaram a primeira bomba na Casbah e assim começaram o terrorismo, e não o contrário. Enfim, sempre se pode dizer que agiram à margem da lei, da mesma forma que o terrorismo de direita age em qualquer ditadura. Quando você puxa os fios, constata que, em geral, eles levam ao núcleo do poder, embora por vias transversas.

No caso, a idéia de Pontecorvo não era nem fazer a elegia dos guerrilheiros e nem a demonização dos franceses - o que seria uma opçãoinfantil e maniqueísta. Preferia mostrar a lógica de uma situação de conflito e de como a História (novamente ela) se move em meio a vidasperdidas de maneira estúpida, intolerâncias e jogos de interesse de amplitudes diferentes.

Não há um herói ou um anti-herói. Calculadamente, a opção foi realizar umfilme "coral", como costuma se dizer. O protagonista não é uma pessoa física, mas todo um povo. Por isso, as mulheres muçulmanas que se ocidentalizam para passar as barreiras policiais são figuras tão importantes quanto os guerrilheiros que pegam em armas e enfrentam as tropas francesas.

Mesmo o comandante dessas forças, o coronel Mathieu (Jean Martin), é apresentado de maneira complexa. Como destacou a crítica americana Pauline Kael, ele é inspirado no general Jacques Massu, que comandou as tropas francesas na repressão à FLN, mas é mais uma figura simbólica, representante da inteligência fria do poder colonial, que quer sobreviver e se impor.

Naquela época, Massu era chamado de fascista pela esquerda francesa, em especial por Jean-Paul Sartre, que o fustigou em sucessivos artigos, tachando-o de torturador. Mas, como lembra o personagem, como poderiam ser chamados de fascistas se entre eles havia antigos membros da Resistência, que haviam combatido o nazi-fascismo durante a 2ª Guerra? Tudo é muito complexo porque, na visão militar, seria tão patriótico combater o nazismo na guerra como defender os interesses da França na colônia.

Numa entrevista coletiva, Matthieu pergunta aos jornalistas: "Por que deve sempre existir um Sartre, e sempre do outro lado?" A fala é uma clara homenagem ao intelectual engajado, figura social que deve estar sempre "do outro lado" nesse tipo de conflito de interesses.

O filme é brilhante, tanto que ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza de 1966. E, para além de suas qualidades cinematográficas, mostra um sentido histórico aguçado. De fato, como se disse, a narrativa inicia pela derrota da insurreição. Mas, como se verá ao final, o silêncio de dois anos, depois da derrota da FLN, será quebrado por uma nova série de atos rebeldes, que ninguém sabia de onde vinha e sob o comando de quem, já que toda a liderança anterior havia sido morta ou estava presa. Em 1962, a Argélia alcança sua independência.

A questão argelina permanece como uma página triste na história francesa, pois, como ficou comprovado, os pára-quedistas liderados por Jacques Massu não hesitaram em usar a tortura para arrancar informações. A Batalha de Argel mostra que não existem histórias bonitas do colonialismo, seja ele francês, português, inglês ou norte-americano. A ideia de "civilizar" outros povos à força não resiste à mais superficial das análises. Como se vê, o filme tem tudo a ver com os dias de hoje. (Estado de S. Paulo, 1/1/2006)

Poucos anos depois, Pontecorvo lança outro título que também ocupa o panteão do chamado cinema político - Queimada! (1968). Uma obra sobre o colonialismo inglês, situada numa ilha imaginária, porém descrevendo uma situação incomodamente real.

Tem razão quem considera Queimada, um dos mais perfeitos exemplares dessa espécie em extinção, o cinema político. O gênero, como o mico-leão-dourado, sobrevive apenas em condições muito especiais e estas parecem ausentes do horizonte globalizado do século 21.

No entanto, quando foi realizado, na virada da década de 60 para a de 70, era um must, como se dizia então. Guerra fria no auge, Estados Unidosatolados no Vietnã, rebeldia generalizada no meio universitário, ressaca do maio de 68 francês - tudo isso tornava vital o tipo de discussão sobre o colonialismo trazido pelo filme.

Tão vital que, como era de se esperar, Queimada foi proibido pela censura brasileira, só sendo liberado anos depois, em 1980, quando o regime militar obrigou-se a adotar fachada mais civilizada. Pontecorvo, como outros artistas, procura no passado fatos que possam, não digo explicar, mas pelo menos esclarecer o presente. No caso, ele toma uma ilha fictícia, nas Antilhas, como modelo de aplicação do processo colonial.

Marlon Brando interpreta sir William Walker, funcionário do Almirantado de Sua Majestade, que chega à ilha com a incumbência de destronar o regime de exploração colonial português. Fomenta uma revolta, fabrica um líder revolucionário, José Dolores (Evaristo Marquez) e livra-se dele quando deixa de ser útil. Dez anos depois, Walker é novamente chamado, desta vez pelos donos da companhia inglesa de exploração da cana-de-açúcar, para neutralizar Dolores, que agora lidera a guerrilha nas montanhas e ameaça a supremacia britânica na ilha. A escravidão fora trocada pelo livre mercado, mas a população continuava na miséria.

A eficácia do filme parece derivar de dois planos superpostos, que se complementam e se alimentam mutuamente - o dramático e o político. O primeiro concentra-se na relação entre os dois personagens principais, Walker e Dolores. Brando vive à perfeição aquele seu tipo aristocrático, blasé, calculista, cujo fundo humano existe mas tem de ser escavado àexaustão para vir à tona. O José Dolores, de Evaristo Marquez, cresce, tem curva dramática, e passa da inocência à compreensão de um processo maior do que ele. É evidente que os dois gostam um do outro, assim como é evidente que estão destinados a tornar-se inimigos. E também por razões que vão além de suas vontades pessoais.

Este é o segundo aspecto do filme e dá sustentação ao primeiro. Aliás, sem ele, o primeiro não seria nada, apenas mais uma historieta humana sem muitas consequências. Mas há esse arcabouço histórico, que sustenta a trama e a mantém no lugar. Tanto Walker como Dolores, que no primeiro plano são figuras vívidas inesquecíveis, passam a ser, no segundo, figuras virtuais, meros agentes de um processo histórico que os engloba, vai além deles e finalmente os engole.

Nesse sentido, Queimada é um filme histórico exemplar. Esse gênero, na maioria dos casos, se preocupa muito com figurinos, com a exatidão factual (como se ela fosse um dado evidente), com a escolha de atores que sejam parecidos, no físico, com os personagens reais que representam, etc. Buscam, no melhor dos casos, a verossimilhança a todo preço, e esta costuma ser pensada em termos acadêmicos. Daí o cheiro de mofo que se desprende da maioria deles.

Pontecorvo, ao contrário, subverte essa equação museológica. Trata a sua história com senso de espetáculo, mas ambienta a trama numa ilha que não existe de verdade e põe em cena personagens saídos de sua imaginação. O que há de real - e de bem real no caso - é o processo que ele analisa edesmonta. Em Queimada está em cena não uma representação de fatos históricos, mas o próprio modo de funcionamento da História.

E que o espectador confira: se fala de um modo de dominação colonial típico do século 19, Queimada ainda tem algumas coisas a dizer sobre o mundo de hoje. Não é pouca coisa. (O Estado de S. Paulo, 25/12/2002)

Pontecorvo é quase um "estudo de caso" de diretor devotado ao cinema político. Mas muitos outros praticaram o "gênero" com assiduidade, como Elio Petri, Francesco Rosi, Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Ettore Scola, todos italianos. Mas, além deles, Costa-Gavras, Glauber Rocha, Paulo Cesar Saraceni, Fernando Solanas e outros

No Brasil, em particular, o filme político floresceu na época de contestação da ditadura - e o fez de maneira muito efetiva, mesmo sob a condição adversa da censura e da perseguição. Em seu famoso ensaio Cultura e Política, 1964-1969, Roberto Schwarz observa essa contradição da figura do intelectual (e do cineasta) naquele período: '... se é próprio do movimento cultural contestar o poder, não tem como tomá-lo. De que serve a hegemonia ideológica se não se traduz em força física, imediata?".

Mais adiante, Schwarz observa que "o tema dos romances e filmes políticos do período é, justamente, a conversão do intelectual à militância. Cita, para esse caso, o romance Quarup, de Antonio Callado (mais tarde filmado por Ruy Guerra) e os filmes, O Desafio, de Paulo César Saraceni (1965) e Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha.

Em Quarup, o personagem é um padre, Nando, que adere à luta armada contra a ditadura. Em O Desafio, Marcelo (Oduvaldo Vianna Filho, o Vianinha) é o jornalista de classe média que parte para a ação direta. Assim como o intelectual Paulo Martins (Jardel Filho), de Terra em Transe, que também põe a mão na massa, apesar de ressoar no filme a frase de que "a política e a poesia são demais para um só homem".

Mas Schwarz observa que "...o enredo da conversão resulta mais político e artisticamente limpo se o seu centro não é o intelectual, mas o soldado e o camponês, como em Os Fuzis, de Ruy Guerra, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha ou Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos".

O cinema político coloca esse tipo de questão para o crítico, e também para o público. Qual o foco da obra: a classe média engajada (e representada pelo cineasta, em geral oriundo dessa classe social) ou o povo oprimido, com o qual o intelectual de classe média se solidariza?

Ademais, o cinema político pode ser identificado apenas por sua temática, ou implicaria um tipo de linguagem cinematográfica? Sabemos que essas discussões são antigas e intermináveis. Sempre que começam, lembram-se da frase famosa de Maiakovski dizendo que não existe obra revolucionária sem forma revolucionária. E, desse modo, atacam-se cineastas como o próprio Gillo Pontecorvo, ou Costa-Gavras, para citar os casos mais notórios. Pontecorvo, aliás, foi alvo de um artigo fulminante de Jacques Rivette, chamado De l'Abjection, afirmando que um dos planos de Kapò, sobre campos de concentração, seria "obsceno". Não era o conteúdo, mas a forma, que estava em exame. E esta era vista pelo crítico (e também cineasta) como "abjeta".

(Esse post será ainda desenvolvido no diálogo com o texto de Jacques Ranciére, Paradoxos da arte política em O Espectador Emancipado)

(Work in progress. Continua)

