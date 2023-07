A arte da crítica (36): o estranho, ou o sentimento de não estar de todo

Lembrei um dia desses de um texto de Julio Cortázar, Do Sentimento de Não Estar de Todo, lido muitos anos atrás. Não foi difícil encontrá-lo, embora minha biblioteca esteja esquizofrenicamente dividida entre São Paulo e Santos. Por sorte, estava aqui, no litoral, no livro de ensaios A Volta ao Dia em Oitenta Mundos, uma edição preciosa da Civilização Brasileira, dois volumes pequenos, elegantes e manejáveis.

Dei uma relida no ensaio, traduzido como "Do Sentimento de não Estar Totalmente" e leva como epígrafe a legenda de um desenho de Antonin Artaud: "Jamais réel et toujours vrai".

Nunca real e sempre verdadeiro.

Cortázar fala dele mesmo, da criança que sobrevive no adulto e lhe permite, digamos, usufruir de um estado de estranheza que "...se manifesta no sentimento de não estar totalmente em qualquer das estruturas, das teias que a vida constrói e onde somos ao mesmo tempo aranha e mosca".

Mais adiante, esse parágrafo magnífico, que já citei várias vezes em outros textos sobre Cortázar (escritor que muito me influenciou e continua sempre presente em mim):

Chama essa condição de "constante lúdica" e assim define seus romances "...esse jogo na beira da janela, esse fósforo ao lado da garrafa de gasolina, esse revólver carregado na mesa de cabeceira".

Cortázar diz que escreve por insuficiência, por "descolocação". Escreve de um "interstício", embora eu prefira o termo "fresta", encontrado, suponho, em outra tradução. É uma abertura, um espaço de estranhamento, que é também o da poesia e, claro, o da filosofia. A filosofia nasce do espanto em relação ao mundo, sabemos.

Ora, o que temos e sentimos no presente são as coisas mais óbvias. Receio diante do desconhecido, percepção das nossas próprias fragilidades e as limitações das instituições em que confiamos (a ciência, a medicina, a política). Há pouco, com a pandemia, sentimos medos concretos do que podia vir, como a doença, a perda do emprego, a diminuição da renda, o aumento no número de mortos, caos de abastecimento, desordem social, etc.

Mas também pesou a destruição da nossa rotina, o fim da alternância entre dias úteis e finais de semana, a convivência exclusiva com algumas pessoas e, em alguns casos, a solidão física absoluta.

Tudo isso, com a queda de pilares imaginários que costumam nos sustentar, contribuiu para essa sensação de estranhamento, de "não estar de todo", como escreve Cortázar.

O outro lado da coisa é que essa "fresta", por onde a estranheza invade a nossa vida, também pode ser um espaço de liberdade. Um espaço onde podemos escrever, criar, estudar, pensar "fora da caixinha", como sempre se diz e nunca se faz.

Espaço de liberdade que não nos concedemos na "vida normal", que agora já parece apenas uma lembrança distante.

Uma espécie de sonho que um dia sonhamos.

Toda essa conversa - vinda da releitura de textos antigos e tragédias recentes - aponta para receios, e possibilidades. Estas últimas dizem respeito às artes e, por extensão, à crítica. É nos casos extremos (porque já não temos grande coisa a perder) que podemos mais ousar. Reinventar a arte; refazer a crítica como incidência da inteligência sobre a arte e o humano. Teremos aproveitado essa oportunidade? Precisamos responder com honestidade a essas questões.

De qualquer forma, do torso de Apolo ou de outros estímulos nasce, de súbito, esta sensação - da estranheza, ou de não estar de todo, como diz Cortázar.

Lembro, aqui, do famoso ensaio de Freud, justamente chamado de O Estranho (Das Unheimliche). Sempre o tive como um dos mais enigmáticos e, talvez por isso, estimulantes artigos de Freud. O termo é de difícil tradução. Estranho familiar. Não familiar. A sensação causada por algo que pode ser próximo, mas que apresenta algo de distorção, alguma dissonância, que provoca inquietação. Parece algum sonho em que tudo é quase como na vida desperta mas apresenta algum desvio. Em arte, é bastante estimulante. Em capítulo anterior, referi-me a uma pintura famosa de Holbein, Os Embaixadores. Quadro hiperrealista, que contém, no entanto, uma anamorfose, uma distorção que, vista de certo ângulo, mostra-se alusiva ao mistério profundo da morte.

Em A Doce Vida, próximo do final, aparece uma imagem semelhante. O grupo de boêmios passou o réveillon numa casa à beira-mar. Depois da bebedeira, já com dia claro, resolvem dar um passeio pela praia. Entre eles, o protagonista, o jornalista de futilidades Marcello Rubini (Marcello Mastroianni) que, no entanto, acalenta o desejo, nunca realizado, de escrever algo "sério", um romance talvez. Avistam algo na areia. É um monstro marinho. Um animal incompreensível, uma espécie de arraia gigante, com um olho único e deformado sobre o corpo. Esse olhar, desse monstro, parece interrogar aquelas pessoas. O que fazem? Por que estão ali? O que é feito de suas vidas?

É a presença misteriosa do estranho, como se todo o desenvolvimento do filme convergisse para aquele momento. Uma espécie de "punctum" da obra, para usar um termo empregado por Barthes para se referir à experiência literária. Esse ponto em que o texto - ou, neste caso, o filme - nos contempla e coloca aos protagonistas, mas sobretudo ao espectador, a sua pergunta mais definitiva e importante.

Esse aspecto é crucial. Ismail, em conversas, defende a necessidade de o crítico encontrar esse ponto sensível no filme, esse "punctum", na acepção de Barthes, a partir do qual a interpretação pode partir e se organizar. Daí a inutilidade de toda erudição se o crítico não dispuser dessa fina sensibilidade, essa intuição ou insight a partir do qual a obra se revela e se desvela. A visão crítica pode emergir desse olhar de medusa. Aliás, deve.