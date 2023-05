A Hora e Vez de Augusto Matraga no Bijou, com Geraldo Vandré

Vandré, no fundo, sendo aplaudido. À esquerda na foto, quem o aplaude em pé é a ex-prefeita Luiza Erundina

O Cineteatro Bijou viveu ontem, 23/5, uma noite de glória com a exibição de A Hora e Vez de Augusto Matraga, de Roberto Santos, na presença da viúva do diretor, Marília Santos, e do autor da trilha sonora, Geraldo Vandré. A promoção foi do próprio cinema, da Apaci (Associação Paulista de Cineastas) e da SPCine, o organismo de cinema de São Paulo. Faz parte da série dedicada a grandes obras do cinema paulista. Na próxima terça, a homenagem será a Iracema, uma Transa Amazônica, de Jorge Bodanzky e Orlando Senna.

Com A Hora e Vez de Augusto Matraga, a pequena sala da Praça Roosevelt lotou e algumas cadeiras extras tiveram de ser colocadas para acomodar a plateia. Foi uma noite muito bonita e esclarecedora. Após a projeção do filme, houve debate, moderado pela jornalista Maria do Rosário Caetano, com o filho o cineasta, Roberto Santos Filho , Marília Santos, o professor da USP Carlos Augusto Calil e o biógrafo do cineasta, Inimá Simões.

Como se sabe, Matraga é adaptado do conto homônimo de Guimarães Rosa, extenso, quase uma novela, presente no livro Sagarana. É dos pontos altos da obra de Rosa e da própria literatura brasileira. Conta história que pode ser vista como de redenção, como destacou Calil em sua intervenção, ou de uso legítimo da violência, como argumentou o cineasta Alain Fresnot.

Matraga conta a saga de nhô Augusto (Leonardo Villar), proprietário autoritário e fanfarrão. Um dia, mulher e filha o abandonam, ele sai em busca de vingança e cai numa cilada. Leva uma surra dos jagunços e é dado como morto. Um casal de camponeses o salva e, depois de muitos sofrimentos, consegue se reabilitar fisicamente. Arrepende-se dos pecados e entra na rota da redenção religiosa (no sentido amplo). No entanto, a passagem pela localidade do bando de jagunços comandado por seu Joãzinho Bem Bem (Joffre Soares) faz com que Matraga sofra de novo a tentação da violência. Será através de Bem Bem que Matraga encontrará sua "hora e vez", como ele não cessa de desejar, mas de maneira que não poderia imaginar.

Se as interpretações e reinterpretações da obra foram muito oportunas, os membros da família presentes entraram com o enriquecimento factual sobre os bastidores da filmagem. Marília lembrou que Roberto batizou a câmera de "Jacqueline Myrna", alusão à atriz francesa que fazia sucesso na TV brasileira dos anos 1960. Roberto Santos Filho disse que o vento intenso que fustigava os cabelos de Matraga em certas cenas era providenciado por potente motor acoplado a hélice de avião. Espécie de super ventilador.

Calil fez breve porém densa apresentação do filme, cujo sumo é comentário à parte sobre o problema da adaptação de obras literárias ao cinema. Sobretudo de obras notáveis, das quais, como se sabe, Hitchcock fugia. Hitch só levou ao cinema obras literárias menores que, sob outra linguagem, acabaram virando ótimos filmes ou obras-primas.

Roberto Santos, diz Calil, desenvolveu a potência épica do relato, apenas latente na obra literária de Rosa. Não apenas pela presença marcante - e épica, inevitável a repetição do termo - da música de Vandré, mas por sutis alterações na narrativa. Por exemplo, o desfecho, com o duelo entre Matraga e Joãozinho Bem Bem, no conto se dá na intimidade e no filme ganha a praça pública, diante da igreja e de testemunhas. No conto, Matraga, já curado da surra, sai pelo mundo sem destino. No filme, deixa que o burrico vá para onde bem entender, e assim é conduzido à cena onde se encontrará com sua "hora e vez" definitiva. Força do destino, como nas tragédias gregas.

Outro detalhe importante. No final do conto, Matraga, ferido e à morte, antes de expirar fala seu nome para aquele que o ampara. Quer deixar sua marca no mundo. Ser lembrado. No filme, prestes a dizer o nome, solta grito de agonia e expira, sem tempo de pronunciá-lo. Morre anônimo, após o ato heroico que lhe custa a vida. É como se - interpretação minha - passasse a ser a lenda anônima e portanto mais profunda e universal, do herói solitário e sem nome, que morreu para evitar inominável injustiça. Pode-se pensar que, depois desse feito, a fama desse "soldado desconhecido" percorrerá o sertão sob a forma de lenda.

Com as grandes obras é assim: ficamos a imaginar o que aconteceu depois que elas terminam. Na verdade, não acabam. Continuam em nós.