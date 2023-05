'A Mulher que Pecou', na mostra do Cinema Novo Britânico

Vi ontem o excepcional A Mulher que Pecou, de Bryan Forbes, na mostra Cinema Novo Britânico, na Cinemateca, que vai até domingo. Ainda vale a pena pegar as últimas sessões. Vi vários filmes da mostra e posso garantir que todos são bons, ou além disso.

A Mulher que Pecou ganhou esse título moralista por aqui. No original, chama-se apenas The L-shaped Room. O quarto em L. É onde mora a garota Jane, francesa auto-exilada em Londres, grávida, solteira e com pouco dinheiro no bolso. Ganha a vida como garçonete.

O quarto em L é uma pocilga numa habitação coletiva, o popular cortiço. No entanto é lá que ela conhece alguns moradores que terão influência em sua vida. Do músico de jazz Johnny ao escritor iniciante Toby, por quem se apaixona.

Jane parece uma perdida na vida, no entanto tem opiniões bastante firmes. Estranha quando os homens (e também mulheres) apresentam soluções muito fáceis para livrá-la do incômodo de ter um filho no ventre e não ser casada. É interpretada de maneira magnífica por Leslie Caron.

Dirigido por um homem - Bryan Forbes - o filme é uma ilustração perfeita do que seja o male gaze sobre as mulheres - o olhar masculino. Jane é olhada com desejo cafajeste quando caminha pelas ruas ou trabalha em seu botequim. Além de querer levá-la para a cama, os homens se julgam no direito de prescrever seu destino. Como se não bastasse, é ainda vítima de ciúmes retrospectivos por parte daquele a quem mais ama.

Não se trata, no entanto, de uma trajetória de puro sofrimento. Há também prazer, amor, descoberta. Não da maneira efusiva dos filmes "construtivos" atuais, tão vazios quanto cheios de boas intenções. Este é mais duro, mais próximo da realidade da vida, da rua, da impureza da espécie, da complexidade dos relacionamentos. Exibe a típica estética e a ética do free cinema britânico, em sua proposta de deixar de lado o retrato alienado da realeza e concentrar-se na classe trabalhadora, com suas dificuldades, alegrias, desilusões e esperanças.

Isso do ponto de vista temático. A linguagem é mais seca, urbana, despojada, explora os ambientes e faz com que falem, tanto como os personagens. A pensão miserável é, ela própria, uma personagem da história. Esta é de cortar o coração, sem deixar de lado a lucidez. Um filme extraordinário.

Mostra do Cinema Novo Britânico na Cinemateca

26/5 (SEXTA-FEIRA)

17H. IF, DE LINDSAY ANDERSON. 17h, na sala Grande Otelo

Se... | If...

Reino Unido, 1968, 111 min, cor, 14 anos

Direção: Lindsay Anderson

Elenco: Malcolm McDowell, Christine Noonan, David Wood, Richard Warwick

Sinopse: Uma sátira da vida escolar inglesa, o filme segue um grupo de alunos que preparam uma revolução em um internato masculino.

Comentários: Um marco da cinematografia britânica na época da contracultura dos anos 1960, o filme foi objeto de controvérsias na época de seu lançamento, recebendo um certificado de censura por suas representações de violência. Filmado no mesmo momento das revoltas estudantis em Paris em maio de 1968, inclui diálogos que contestam o sistema e criam apologias da violência. Conquistou a Palma de Ouro do Festival de Cannes de 1969. Em 1999, o British Film Institute - BFI o escolheu como 12º melhor filme britânico do século XX.

20H - A RAINHA DIABA, DE ANTONIO CARLOS DA FONTOURA, EM CÓPIA NOVA. ESSE INOVADOR FILME BRASILEIRO, DE 1975, LEVANTANDO QUESTÕES LGBTQUIA+ NUMA ÉPOCA EM QUE POUCO SE PENSAVA NO ASSUNTO. O FILME, DE ANTONIO CARLOS DA FONTOURA, ESTRELADO POR MILTON GONÇALVES 1933-2022), FOI APRESENTADO NO FESTIVAL DE BERLIM, COM GRANDE REPERCUSSÃO.

Sinopse. Do quarto dos fundos de um bordel, o bandido conhecido como Rainha Diaba controla a distribuição de drogas na cidade. Ao saber que um de seus homens está prestes a ser preso, ele resolve "fabricar" um novo bandido para enganar a polícia.

27 DE MAIO, SÁBADO

14h, na sala Grande Otelo

FILME SURPRESA

15h, na sala Oscarito

Curso Cinema Novo Britânico

Aula 3: Reverberações do Cinema Novo Britânico na televisão: Ken Loach

18h, na sala Grande Otelo

Up the Junction

Reino Unido, 1965, 75 min, p&b, 16 anos

Direção: Ken Loach

Elenco: Carol White, Geraldine Sherman, Vickery Turner, Tony Selby, Michael Standing, Ray Barron

Sinopse: Três mulheres operárias no sul de Londres na década de 1960 lidam com família, amizade, romance, sexo e aborto.

Comentários: O quarto episódio da terceira temporada do programa de TV da BBC The Wednesday Play. Controverso, o episódio foi assistido por quase 10 milhões e a BBC recebeu mais de 400 reclamações sobre sua representação de aborto.

20h, na sala Grande Otelo

Título: Cathy Come Home

Reino Unido, 1966, 75 min, p&b, 16 anos

Direção: Ken Loach

Elenco: Carol White, Ray Brooks, Winifred Dennis, Wally Patch

Sinopse: Um jovem casal enfrenta problemas financeiros devido ao rígido e problemático sistema de bem-estar de seu país.

Comentários: O sétimo episódio da quinta temporada do programa de TV da BBC The Wednesday Play, Cathy Come Home foi votado o melhor drama pelo BFI100 de Televisão Britânica em 2000.

28 DE MAIO, DOMINGO

14h, na sala Grande Otelo

FILME SURPRESA

15h, na sala Oscarito

Curso Cinema Novo Britânico

Aula 4: Reverberações do Cinema Novo Britânico na música: dos Beatles ao Arctic Monkeys

18h, na sala Grande Otelo

Kes

Reino Unido, 1969, 110 min, cor, 12 anos

Direção: Ken Loach

Elenco: David Bradley, Brian Glover, Freddie Fletcher, Lynne Perrie, Colin Welland

Sinopse: Um menino de uma família de classe baixa e problemática sofre abusos e humilhações em casa e na escola. Ele consegue fugir dessa dura realidade quando encontra um pequeno falcão e decide treiná-lo.

Comentários: Um dos primeiros filmes de Ken Loach, seu sucesso de público no Reino Unido é atribuído à divulgação boca a boca. Algumas cenas foram dubladas para o lançamento do filme nos EUA devido à dificuldade de entender o dialeto Yorkshire dos atores.

20h, na sala Grande Otelo

O pranto de um ídolo | This Sporting Life

Reino Unido, 1963, 134 min, p&b, 16 anos

Direção: Lindsay Anderson

Elenco: Richard Harris, Rachel Roberts, Alan Badel

Sinopse: Frank Machin é um minerador ambicioso que consegue se tornar uma estrela de rúgbi no time dirigido por seu chefe. Apesar do sucesso no campo, ele sente um vazio crescente em sua vida enquanto sua angústia interior começa a se materializar através da agressão e brutalidade. Ele tenta então conquistar uma mulher na esperança de encontrar uma razão para viver.

Comentários: Primeiro longa-metragem de um dos maiores nomes do Free Cinema, movimento cinematográfico ligado ao gênero documental surgido na Inglaterra em meados da década de 1950. O Pranto de um Ídolo é baseado em um romance homônimo escrito em 1960 por David Storey. O filme impulsionou enormemente a carreira do diretor e do ator estreante, Richard Harris, que ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes de 1963.