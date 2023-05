A Noite Americana, entre a realidade e o artifício

Revi A Noite Americana (1973) na mostra Amor ao Cinema, no Cinesesc. Belo filme, sem dúvida. Mas não consegui esquecer que está na origem do sururu entre Truffaut e Godard. Marco simbólico do fim da nouvelle vague, aliás já terminada muito antes.

A lembrança não travou o prazer de ver o filme, em especial na tela grande do Cinesesc. O próprio Truffaut faz o diretor, Ferrand, surdo de um dos ouvidos. Aliás, em certo ponto ele se pergunta: o que é o diretor de cinema senão aquele que passa o tempo todo a responder perguntas de toda ordem e tomar decisões a cada minuto?

Sim, as pressões vêm de todos os lados. Há o produtor, a assistente (Nathalie Baye) que o ajuda a escrever o roteiro, sempre de improviso e na última hora, junto com as demandas do elenco e os mil detalhes da produção, da música ao figurino. Nesse ambiente tenso, lembra o também diretor Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) no clássico Oito e Meio, de Fellini, talvez o maior filme já feito sobre o cinema em toda a história dessa arte.

Com a diferença de que Guido soma os problemas da produção às suas próprias angústias pessoais, dividido entre a mulher, a amante e lembranças conflitivas da infância. Ferrand é mais neutro, para dizer assim. Desse personagem, pouco se sabe; é apenas o cineasta às voltas com o problema central de fazer o filme. "Um filme é um trem que avança durante a noite", diz ele em determinado momento.

Seu problema mais imediato será o entrevero amoroso entre seu ator (Jean-Pierre Léaud) e sua atriz (Jacqueline Bisset). Ela, instável, casada com o médico que a tratou numa de suas crises depressivas. Ele, abandonado pela namorada, colega da equipe de filmagem, a estagiária Liliane (Dani), e disposto a deixar tudo, inclusive o trabalho e o métier de ator. Ambos se encontram em sua desolação e passam a noite juntos. A crise se avizinha.

Há muitos outros aspectos. A começar pelo melodrama que faz o "filme dentro do filme". Pamela (Bisset) casa-se com Alphonse (Léaud) mas se apaixona pelo sogro (Jean-Pierre Aumont). Valentina Cortese faz a sogra. A ciranda familiar termina em morte.

O título - A Noite Americana - não é exatamente homenagem ao cinema dos Estados Unidos (no entanto muito admirado por Truffaut) mas à técnica de filmar cenas noturnas à luz do dia.

Nesse sentido, Truffaut reflete sobre o cinema. Para ele, um filme teria sempre de ter uma visão de mundo e uma ideia de cinema. Esta é a arte do artifício - se a frase não for redundante. Recorre ao artificial para que pareça natural. Às vezes mais natural que a própria realidade.

Em certo momento, Truffaut/Ferrand lamenta que o cinema "daqui para a frente" será feito nas ruas e não nos estúdios. Da opção pelo controle (quase) total do estúdio à indeterminação da filmagem pelas ruas da cidade - como aliás era a proposta da nouvelle vague, herdada do neorrealismo italiano via André Bazin, grande teórico do cinema italiano do pós-guerra. Além de fundador dos Cahiers du Cinéma e pai espiritual dos jovens da nouvelle vague, de François Truffaut em especial.

O "lamento" de Ferrand pode ser a nota irônica de um dos cineastas responsáveis por colocar o cinema francês nas ruas. Em especial em seu primeiro longa, Os Incompreendidos (Les Quatre-Cent Coups, 1959), autobiográfico e que deu origem à série Antoine Doinel, seu alter ego interpretado por Jean-Pierre Léaud ao longo de várias obras.

No entanto, o caminho de Truffaut foi diferente de seus colegas de nouvelle vague. Em particular, diferente e mesmo oposto ao de seu antigo amigo e compagnon de route Jean-Luc Godard. A origem da briga está nessa divergência profunda e não em qualquer picuinha pessoal, penso eu.