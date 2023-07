A Noite do Dia 12: uma investigação de feminicídio na França

Luiz Zanin Oricchio

Quem tem horror a spoilers vai ficar surpreso com o thriller policial francês A Noite do Dia 12 (La Nuit du 12), de Dominik Moll. O próprio filme, em sua primeira cena, se encarrega de dar uma informação sobre o desfecho - nada trivial, diga-se. Como se o filme sabotasse a si mesmo. Ou, por outro lado, tentasse demonstrar que, mesmo quando se conhece o final, uma história pode ser muito interessante e prender a atenção. A partir daí a trama se desenvolve de maneira muito original e inesperada, registrando, por dentro, as atividades da polícia civil francesa durante a investigação de um caso (real) de feminicídio.

Nas cenas iniciais (depois do spoiler), vemos uma festa da turma de policiais, comemorando a despedida do chefe veterano, que vai se aposentar. Em seu lugar, assume um jovem promissor, Yohan.

Logo este se defronta com um desafio e tanto. Uma jovem, de volta para casa depois de uma festa, é abordada por um desconhecido, que joga gasolina em seu corpo e ateia fogo com um isqueiro. A moça morre queimada e sufocada. Tem 21 anos. Quem cometeu o crime? E por quê? A Noite do dia 12 (o crime foi cometido na noite de 12 de outubro) é a história dessa investigação, desdobrada em várias pistas ao longo do tempo, abandonada e depois retomada quando nova juíza (Anouk Grimberg) resolve exumar o caso.

A dupla de investigadores, Yohan (Bastien Bouillon) e Marceau (Bouli Lanners), corre atrás de pistas. São escassas. Procuram os antigos relacionamentos de Clara, a garota assassinada. Ela tivera vários namorados recentes e isso parece incriminá-la, como se queixa sua amiga Nanie (Pauline Serieys): "O que isso interessa a vocês? Saber com quem ela dormiu ou não? Ela não cometeu crime nenhum. Na verdade, sabe por que ela morreu? Porque é mulher".

Yohan parece boa pessoa. Evolui ao longo da investigação, como se aprendesse algo a respeito dos seus semelhantes, das mulheres em particular, que não sabia antes. Seu parceiro de trabalho, Marceau, está se separando da esposa, que ficou grávida de outro homem. Parece muito perturbado com a situação. Há uma tensão entre eles que, longe de confundir a trama, a adensa. Mais tarde, Yohan terá uma mulher por parceira de investigação (Mouna Soualem), que também o ajudará a abrir os olhos para outras verdades.

Sem maiores discursos, a questão da relação entre homens e mulheres aparece em filigrana e depois de maneira explícita. Há mesmo uma frase bastante simples e ao mesmo tempo enigmática dita num diálogo entre Yohan e a juíza: "Alguma coisa há de errado entre os homens e as mulheres". No original: "Il y a quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes." Alguma coisa falha, tropeça, não encaixa direito.

O sexismo paira no ar, como se uma moça que gostava de namorar fosse, pelo menos em parte, culpada pela própria morte. É um tanto desesperador ver como os suspeitos, ao serem interrogados, abrem esse machismo de forma natural, sem constrangimentos, parecendo sequer se dar conta do que falam.

A Noite do 12 é também a história de uma busca incessante, de uma obstinação sem fim. Talvez, sobretudo, seja uma história de obsessão. Yohan (Bastien Bouillon) não consegue se afastar do caso. A cada nova frustração, sua persistência aumenta. É mais forte que ele. Yohan também é fã do ciclismo. Treina todo dia com sua bicicleta num circuito fechado, um velódromo circular. Seu companheiro de polícia, o veterano Marceau, se espanta e lhe pergunta: "Por que você fica dando voltas no velódromo e não vai para a estrada com sua bicicleta, como todo mundo?"

Yohan não sabe como responder. Fica dando voltas com sua bicicleta, como dá voltas com o caso de assassinato que lhe caiu nas mãos. É uma metáfora? É. Muitas vezes ficamos tentando solucionar um enigma e dando voltas atrás do nosso próprio rabo, sem nos darmos conta da circularidade da procura. Não conseguimos ter uma perspectiva externa, uma visão mais lúcida que nos levaria, talvez, a uma posição mais produtiva. Assim é nas neuroses, também.

Yohan só vê o que está à sua frente, sem reparar na paisagem que o cerca. Olha a árvore, não vê a floresta. Nem a magnífica paisagem que o cerca, a dos Alpes franceses, onde fica a cidade em que o crime foi cometido e onde a sua divisão policial atua. O filme é baseado num livro-reportagem de Pauline Guéna chamado 18.3 - Une Année à la PJ (Gallimard, 2021). A autora fala de sua experiência junto à PJ (Police Judiciaire) de Versailles. Umas 30 páginas do livro (que tem mais de 500) são dedicadas a esse misterioso caso de feminicídio.

Diz o diretor Dominik Moll ao site Allocine: "Pauline retraça brevemente essa investigação e se detém sobre um dos policiais, Yohan. É a relação deste homem a este caso que me tocou. O fascínio de certos filmes pela violência me perturba, por isso hesitei. Mas depois de ler essas poucas páginas, elas começaram a me obcecar como a morte da jovem obcecou Yohan", disse.

A certa altura, na conversa entre Yohan e a nova juíza que reabre o caso, aparece o tema dessa obsessão por alguns casos. Um ou outro caso não resolvido é como uma ferida aberta na pele do investigador, e esta ferida não cessa de se infectar. "Senti que não era o caso apenas de encontrar o nome de um assassino, mas contar a obsessão e a perturbação crescente de um investigador escrupuloso diante de um crime não resolvido", diz Moll.

Erigido em torno desse caso intrigante, A Noite do Dia 12 vale-se de uma estrutura sofisticada. Além da já aludida "circularidade" de Yohan, destaca a região montanhosa de Saint-Jean de Maurienne, onde o caso se dá. A paisagem funciona como referência da tragédia, com seus cumes e formações rochosas colocando o ser humano em situação de inferioridade, quase como esmagado pela natureza, por forças que não controla. A fotografia, de Patrick Ghiringhelli, é discreta e eficaz, assim como a música de Olivier Marguerit. São aspectos a serem destacados numa obra que, em conjunto, envolve o espectador na teia dos seus mistérios. Não à toa ganhou os principais César (o "Oscar" francês) deste ano, incluindo os de melhor filme, direção e roteiro adaptado, num total de seis estatuetas.

É, de fato, muito bom. Subverte o esquema policial clássico, no qual o momento do crime é o da desordem do mundo e a prisão do criminoso, o restabelecimento da ordem. Em A Noite do Dia 12, não há esse retorno à normalidade ou aceno a uma harmonia reencontrada. Tudo parece descentrado, e a busca do sentido do mundo se assemelha um pouco a Yohan dando voltas no velódromo como num labirinto privado. Retorna sempre ao mesmo ponto, sem avançar. Melancólico e lúcido, sem deixar de ser lúdico, o filme abre uma pequena fresta de luz no desfecho dessa noite que parece não ter fim.