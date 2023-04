A Origem do Mundo, um Dom Casmurro chileno

Origem do Mundo, um Dom Casmurro chileno

Morreu outro dia o diplomata e escritor chileno Jorge Edwards, aos 91 anos. Vargas Llosa, que foi amigo de Edwards, escreveu um texto a respeito dele (no El Pais e no Estadão), falando do homem e de suas obras. Enalteceu, como não podia deixar de ser, o livro em que o chileno denuncia o governo autoritário de Cuba.

Entre as obras de ficção de Edwards, Llosa destaca A Morte de Montaigne, mas elogia também Origem do Mundo, preferida por outros críticos. Fiquei entre os dois, mas, pela facilidade, busquei Origem do Mundo, mesmo porque tem o título da famosa pintura de Courbet, hoje no Musée d'Orsay, obra fascinante. Mostra uma mulher nua, deitada, rosto coberto, um seio à mostra, com as pernas abertas e a vagina exposta em primeiro plano.

Dizem que foi encomendada por um bei muçulmano no século 19 e teve trajetória atribulada. Chegou a pertencer a Jacques Lacan e, depois da morte do psicanalista, acabou vendida ao museu.

Pois bem, Edwards, tomando o mote da pintura, imagina uma história de amor e ciúme, fazendo, ao mesmo tempo, um histórico das revoluções imaginadas e perdidas da esquerda latino-americana.

Continua após a publicidade

O narrador (bem, pelo menos em boa parte do livro) é um médico septuagenário, morador de Paris, comunista de longa data. É casado com Silvia, bem mais nova do que ele. O casal é amigo de outro chileno, o priápico Felipe. Todos de esquerda, com matizes de cor diferentes. A tantas, Patricio começa a desconfiar que Silvia e Felipe tenham sido amantes. E isso se torna uma obsessão, porém com um vetor erótico embutido. A coisa se complica quando Felipe morre (aliás, suicida-se) e então os ciúmes tornam-se retrospectivos e portanto mais fortes e indomáveis.

O livro é de leitura super agradável. Desbastei-o em uma sentada. Bom, vá lá: duas, e mais algumas páginas lidas no metrô. O livro se gruda na gente.

Acho difícil para o leitor brasileiro ler o chileno e não se lembrar de Dom Casmurro, o clássico de Machado de Assis. Bentinho, Capitu, Escobar - o triângulo real ou suposto, construído com toda a ironia e ambiguidade de que Machado era capaz.

Em Dom Casmurro, Escobar morre afogado no Flamengo. Bentinho nota a comoção de Capitu no velório. Em A Origem do Mundo, Felipe engole um monte de barbitúricos acompanhados de uísque (bom uísque, aliás, Black Label). E também Patricio nota a emoção muito forte de Silvia. Desusadamente forte, pensa ele.

Entre os pertences do finado, o amigo Patrício descobre uma foto 3×4 da esposa e outra foto, misteriosa, de uma mulher deitada na cama de Felipe, imitando a pose do quadro de Courbet. Patricio julga reconhecer aquele corpo. E passa a fazer uma investigação desesperada para confirmar suas suspeitas - o desejo íntimo e nem tão secreto assim do ciumento é ver confirmado aquilo que supostamente teme.

Gostei da maneira como a trama evolui, narrada quase todo o tempo em primeira pessoa por Patricio. Em certo ponto, o foco narrativo muda e a narração passa para terceira pessoa. E, mais radicalmente ainda, nas páginas finais, quem assume a narrativa é a mulher. Silvia que, depois de uma bebedeira federal, tem uma conversa íntima com o marido e, após a confissão, assiste, um tanto surpresa, a volta do vigor sexual de outrora no cônjuge. Mas então a coisa evolui sob a forma de um monólogo interior, à maneira de Molly Bloom, no final de Ulysses. Não por acaso, suponho.

A ambiguidade no entanto permanece, e o benefício da dúvida atiça mais ainda a curiosidade do leitor.