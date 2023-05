A Primeira Morte de Joana ganhou o prêmio da crítica no Festival de Gramado de 2021. Estreia hoje nos cinemas.

A Primeira Morte de Joana (RS), de Cristiane Oliveira, ambienta-se na cidade litorânea de Osório. Bonito lugar. Dá vontade de morar lá. Ou passar férias. Talvez não tenha nada o que fazer, o que pode ser uma benção. Ou não. De toda forma, a placidez serve ao filme, no qual vidas adolescentes crescem nesse ambiente. Outra informação: Osório está se modificando com a implantação de parque eólico que os locais chamam de "cataventos". Há o vento forte, símbolo de mudança.

A primeira morte de Joana (Letícia Kacperski), 13 anos, será a de uma tia que, segundo reza a lenda familiar, "jamais namorou alguém" ao longo dos 70 anos que lhe foram concedidos. A frase repercute sobre a menina Joana, que a toma como um enigma pessoal e voltará, como refrão, ao longo de toda a história, um enigma a ser decifrado.

A família é de origem alemã e sobrevive da venda de cucas (ótimo bolo tedesco) e do pequeno artesanato vendido aos turistas na beira das lagoas - Osório é também conhecido como a terra das lagoas. Joana tem uma colega de escola, Carol (Isabella Bressane), com quem troca confidências amorosas. Tem também uma mãe preocupada e uma avó liberal. Carol vive com o pai, a mãe foi estudar na Alemanha e voltou para uma visita de férias. O relacionamento entre Joana e Carol aos poucos coloca-se como central na trama.

Típico coming of age, A Primeira Morte de Joana põe em primeiro plano a questão amorosa, colocada para todo ser humano a partir da adolescência. Na verdade, muito antes dessa fase, ensinou Freud. Mas na adolescência, os hormônios começam a ferver, o amor genital impõe sua presença e tudo se torna mais intenso e portanto conflituoso.

Pode-se dizer que a essa tempestade interna, o filme responde com uma estética serena e até certo ponto plácida. Gostoso de ver e com subtextos que o tiram do lugar-comum.