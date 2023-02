Adeus a Djalma Limongi Batista

Foto: Estadão

Soube há pouco da morte do cineasta Djalma Limongi Batista, aos 75 anos. Ou 73? Há divergência de datas. Djalma é autor de filmes como Asa Branca - um Sonho Brasileiro (1981), Brasa Adormecida (1985) e Bocage, o Triunfo do Amor (1999).

Acredito que este último seja seu filme mais importante. Concorreu no Festival de Gramado. Djalma adota a forma barroca para adequá-la ao, digamos, espírito da obra do poeta português. Faz um filme em que o delírio e mesmo o exagero visual parecem funcionais para colocar na tela o que supunha fosse o universo mental e expressivo do poeta. Forma e fundo, integrados.

Devo a Djalma uma entrevista para meu livro Fome de Bola - Cinema e Futebol no Brasil. Djalma era um dos poucos cineastas brasileiros que haviam feito um filme de ficção sobre o nosso esporte mais popular. Daí a necessidade de entrevistá-lo sobre seu Asa Branca - um Sonho Brasileiro, história de um boleiro ficcional vivido por Edson Celulari.

O engraçado é que, dos entrevistados do livro, Djalma era o único que dizia ter horror ao futebol, daí a originalidade da entrevista. Ou, quase posso dizer, da anti-entrevista. Veja um trecho:

Pergunta: Como você interpreta a extraordinária popularidade do futebol no Brasil?

Resposta: Tenho uma visão bastante antipática sobre futebol. Perdi todo o encantamento que supunha existir, de expressão da cultura popular, mistificações do gênero. Acho que é uma sublimação a mais da cultura machista do mundo, cultivada por isso mesmo, num mundo de machões e belicistas, animalesco mesmo. Acho que é um ópio do povo, como o fundamentalismo das religiões no mundo do século 21. Hoje tenho horror ao futebol! Especialmente Copa do Mundo, esse súbito fanatismo misturado a um nacionalismo conduzido pela mídia, que não existe no cotidiano brasileiro.

A entrevista segue por aí. Eu insistindo e Djalma detonando o jogo da bola em todos os seus aspectos. Não se preocupava em agradar o entrevistador e, por isso mesmo, era um ótimo entrevistado. Falava tudo o que pensava, sem qualquer preocupação em soar inconveniente ou politicamente incorreto. Conversando de maneira informal era também desse jeito. Uma pessoa muito especial, inteligente e de ideias agudas que, infelizmente, parecia há muito tempo afastada do nosso mundinho do cinema.