Algumas séries de 2002

Não sou muito dedicado a séries, por pura falta de tempo e apenas por isso. Sempre que posso, presto atenção a elas. Assim, longe de ser exaustiva, a lista abaixo é apenas das séries que me chamaram a atenção em 2022 e que pude ver. Pode ter havido outras que, por desinformação, ou por não ser assinante deste ou daquele serviço de streaming, acabaram deixadas de lado. Algumas, comecei e abandonei sem remorso, como Neymar (Netflix), Faz-me Rir (Netflix) e O Conto da Aia (Paramount +). Notei que é muito mais fácil abandonar uma série chata que um mau filme. Enfim, vão aí as que mais me chamaram a atenção no ano que passou.

Vernon Subutex. FRA. 9 episódios. Reserva Cultural. Baseado no romance de Virginie Despentes. Romain Duris vive o ex-dono de uma loja de discos, caído na miséria depois da morte do seu último amigo e patrocinador, um roqueiro que sofre uma overdose. A série traz uma Paris áspera, noturna, retrato de época, através da prosa cheia de arestas de Despentes que, por sinal, acha que a série edulcora sua obra. Mesmo assim, tudo é bem intenso. E divertido, também.

O Canto Livre de Nara Leão. BRA, 5 episódios, de Renato Terra. Globoplay. Mergulho na obra da "musa da bossa nova", que vai muito além desse clichê, como bem mostra a série. Nara foi uma figura multifacetada, indo da bossa ao samba tradicional e sendo uma pessoa de ideias próprias, muito bem consciente do país em que vivia. Retrato de corpo inteiro, emocionante.

Elza & Mané. BRA. Na Globo Play. Dois grandes artistas brasileiros - uma na música, Elza Soares, outro na bola, Mané Garrincha - tiveram uma das uniões mais badaladas e cheias de altos e baixos de todos os tempos. Também é um retrato de Brasil, país que, àquela altura da exibição da série, parecia infinitamente distante de nós.

Em Busca de Anselmo. De Carlos Alberto Jr. BRA. HBO Max. Um retrato de país se compõe não apenas de seus ídolos e heróis, mas de seus crápulas. Aqui, se esboça o perfil sinistro de José Anselmo dos Santos, o cabo Anselmo, infiltrado no campo da esquerda e responsável por muitas mortes de militantes no tempo da ditadura. Ele próprio dá um longo depoimento. Quanto mais se desculpa, mais se enreda. Série muito reveladora sobre os porões da ditadura militar brasileira, essa que os acampados diante de quartéis enaltecem.

Irma Vep. FRA. 8 episódios. HBO Max. Olivier Assayas volta ao seu filme homônimo, que, por sua vez, é baseado numa série de Louis Feuillade, dos tempos do cinema mudo. Uma série de crimes abala Paris e as investigações levam a um misterioso grupo, liderado por uma mulher. Homenagem ao cinema de gênero, e também ao próprio cinema. Além de muito divertido.

Santa Evita. ARG. De Rodrigo Garcia. Star +. Série baseada no romance de Tomás Eloy Martinez sobre a estranheza peregrinação do corpo embalsamado de Evita Perón, a rainha dos descamisados. Radiografia também da história política do país vizinho, com traços de literatura fantástica, porém tirados da história real.

Notícia de um Sequestro. COL. de Andrés Wood. 6 episódios, baseados na reportagem de Gabriel García Márquez. Prime Video. Nos anos 1990, narcotraficantes sequestram familiares de pessoas importantes para forçar a revogação de uma lei de extradição que os enviava para serem julgados nos Estados Unidos. Um bastidor terrível do narcotráfico, sem qualquer atenuante.

PCC: Poder Secreto. BRA. de Joel Zito Araújo. HBO Max. Investigação, por dentro, da organização criminosa, inclusive com depoimento de um dos seus líderes. No avesso dessa radiografia criminal, aparece a tragédia social brasileira.

Casão - num Jogo sem Regras. BRA, de Susana Lira. Na Globo Play. Jogador de futebol brasileiro é praticamente sinônimo de alienação. Walter Casagrande Jr. é uma das mais expressivas exceções, o que aparece de forma clara neste belo retrato de sua infância, formação, atuação na Democracia Corintiana e na campanha pelas Diretas-Já. Corajoso, Casão não hesita em falar de sua dependência química e da luta travada para livrar-se da doença. Comovente e esclarecedor.