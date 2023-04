Amor ao cinema: ótima mostra no Cinesesc

Cinema Paradiso: uma das mais famosas homenagens do cinema a si mesmo

Outro dia mesmo discutíamos no saguão do Cinesesc a crise do cinema. Ou melhor, a crise das salas de cinema, incapazes de recuperar o público de antes da pandemia (as exceções são os blockbusters americanos). A resposta veio em seguida, com a mostra Amor ao Cinema, que começa hoje, para convidados, no próprio Cinesesc. São filmes de diferentes estilos, nacionalidades e épocas, em que o cinema fala de si mesmo. Do amor por si mesmo, compartilhado pelo público.

Hoje passam O Condutor da Cabine, curta e Cristiano Burlan, e O Deus do Cinema, de Yoji Yamada. A mostra vai até 10 de maio, no Cinesesc e com um complemento online no Sesc Cinema em Casa.

Alguns destaques:

Tudo por Amor ao Cinema. BRA, 2014. Dir. Aurélio Michiles. O protagonista é Cosme Alves Netto (1937-1996), que foi diretor da Cinemateca do MAM, no Rio de Janeiro, e lutou pela preservação e restauração do acervo cinematográfico brasileiro.

Cinema Paradiso. ITA, 1988. Dir. de Giuseppe Tornatore. Logo após o final da Segunda Guerra, o garoto Totò (Salvatore Cascio) se apaixona pelo cinema e faz amizade com o projecionista Alfredo (Philippe Noiret). No presente, Totò, agora adulto (Jacques Perrin), relembra o passado. Uma das maiores homenagens que o cinema prestou ao próprio cinema.

A Noite Americana. FRA, 1973. Dir. de François Truffaut. Bastidores de uma filmagem fictícia, com o ator (Jean-Pierre Léaud) se apaixonando pela atriz principal (Jacqueline Bisset), que aliás é casada. Crise e caos, mas é apenas o bastidor de um trabalho de filmagem.

Meu Melhor Inimigo. ALE, 1999. Dir. Werner Herzog. Doc sobre o tempestuoso relacionamento entre o diretor Herzog e seu ator, Klaus Kinski, durante as filmagens de Aguirre, a Cólera dos Deuses.

A Rosa Púrpura do Cairo. EUA. Dir. Woody Allen. Um dos mais bonitos filmes de Allen e declaração de seu amor ao cinema. A protagonista, Mia Farrow, leva uma vida insossa e consola-se vendo um filme romântico dia após dia no cinema. Até que o protagonista do filme na tela, Tom Baxter, passa a interagir com ela, Cecília.

Saneamento Básico. BRA. Dir. Jorge Furtado. Como só havia verba para um filme de ficção, a equipe resolveu transformar um documentário sobre saneamento em filme de terror, com direiro a mo.

Crepúsculo dos Deuses. EUA, 1950. Dir. de Billy Wilder. Clássico dos clássicos do cinema que fala do cinema. Atriz do cinema mudo aposentada, Norma Desmond (Gloria Swanson) apaixona-se por um jovem roteirista, Joe Gillis (William Holden)

Conferir a programação no online https://sesc.digital/colecao/cinema-em-casa-com-sesc

Vários ótimos filmes disponíveis: A Mulher de Luz Própria, Crítico, O Homem da Cabine, Tigrero - o Filme que Nunca Existiu, Lumière, a Aventura Começa, Trumbo, a Lista Negra, Bergman 100 anos, Alice Guy-Blaché: a História não contada da primeira cineasta do mundo.