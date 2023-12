Brasília 2023 (4): 'Ecos do Silêncio', um inspirador road-movie espiritual

Ecos do Silêncio parece uma suma das preocupações estéticas e espirituais do diretor, que iniciou sua carreira com Meteorango Kid- um herói intergaláctico (1969), considerado um dos clássicos do cinema de invenção brasileiro. Oliveira, nascido na Bahia e radicado há muito em Brasília, tem uma trajetória multifacetada, mesclando cinema, com obras notáveis como A Lenda do Ubirajara (1975) e Louco por Cinema (1994) (vencedor do Festival de Brasília) a música e poesia, tendo inclusive musicado poemas de Fernando Pessoa em Mensagem. Sua companheira Clarice Prestes é musicoterapeuta e teve papel fundamental na consultoria de filmagem.

Talvez o protagonista Davi (Thalles Cabral) seja uma espécie de alter ego do cineasta, mas com detalhes ficcionais. Davi se angustia porque não consegue se comunicar com o irmão mais novo, Gabriel, diagnosticado como autista. Como é músico, parte para a Argentina para fazer um curso de Musicoterapia, técnica indicada para casos de autismo. Depois de algum tempo, a viagem prossegue, agora em direção à Índia, onde estudará com Pallab Das, um mestre da música tradicional do país.

Ecos do Silêncio é uma espécie de road movie espiritual. Filme de busca, de angústia e libertação, construído passo a passo pela mão de um mestre. Você não encontra um plano banal, uma imagem mal-feita ou desleixada. Ou mesmo qualquer clichê visual. Todo conteúdo se exprime numa forma rigorosa, mas de um rigor que não acorrenta, e nem exclui a liberdade de invenção, expresso nos impasses surgidos a cada passo do personagem. Alguém em busca do irmão, mas sabendo que para encontrá-lo precisa primeiro descobrir a si mesmo. E essa descoberta passa pelo desafio da viagem, pela paixão sensual e pelo desencanto com o amor. Passa por sentir-se roubado e despido de tudo num país estrangeiro. Por fim, pela sabedoria e coragem de abandonar o porto seguro de um mestre para encontrar-se a sós consigo mesmo - e com seu destino.

O filme, para o público, tem valor de iluminação. E, acredite, não é preciso que o espectador alimente qualquer tipo de fé ou relação com o sagrado para sentir que alguma pequena luz brilha para ele.

A sessão da mostra principal reservou uma boa surpresa com o curta-metragem Helena de Guaratiba, de Karen Black, que traz a cena do teatro grego para uma vila de pescadores do Rio de Janeiro contemporâneo. Vemos então a grande Helena Ignez encarnar seu duelo com Hécuba e sua paixão tardia pelo jovem Páris, interpretado por Cauã Reymond, ligação que desencadeia a fúria de Menelau e a guerra. Essa versão muito livre de As Troianas, de Eurípedes, segue uma antiga veia nacional de adaptação do tempo mítico grego para a atualidade. Basta lembrar de Orfeu da Conceição, adaptação do mito de Orfeu escrita por Vinicius de Moraes e musicada por Tom Jobim. Mais tarde surgiria como filme em Orfeu Negro (1959), dirigido pelo francês Marcel Camus, filme premiado em Cannes e no Oscar e sucesso mundial até hoje lembrado.

O curta Remendo (ES), de Roger Ghil, foi exibido e premiado em outros festivais. Acho que já o vi umas três vezes. Parece de início um tanto confuso, mas, depurada, a ideia central é boa. Zé (Elidio Netto) é um bricoleur, um consertador de tudo que não tem jeito, de chuveiros a bicicletas. Evoca um pouco da mística terceiro-mundista de fazer do limão uma limonada e usar a reciclagem quando não se tem o ideal. Como os magníficos mecânicos de carros de Cuba, capazes de manter em funcionamento automóveis dos anos 1950 improvisando peças de reposição.

O elogio do remendo, mas também sua incapacidade de resolver de fato os problemas é uma metáfora da nossa sociedade. Que emenda, remenda e usa paliativos para seguir tocando o barco, mas se mostra incapaz de ir à raiz e enfrentar as verdadeiras causas dos problemas. Em termos de narrativa, o filme mantém uma pulsão constante, à base de música, diálogos rápidos e situações que se sucedem em ritmo vertiginoso.