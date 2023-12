Brasília 2023 (5): 'O dia que te conheci', o elogio às emoções sinceras

BRASÍLIA - O longa mineiro O dia que te conheci teve recepção unânime no Cine Brasília. Durante toda a sessão o público acompanhou os personagens, riu e se emocionou com eles. No final, aplaudiu longamente. É mesmo uma beleza de filme.

Um depoimento pessoal. Vi ontem pela terceira vez - e num curto espaço de tempo. Primeiro, em outubro, na Mostra de São Paulo. Faz pouco dias, na Mostra de Gostoso, no Rio Grande do Norte. Ontem, aqui, no Festival de Brasília. Nem sempre é bom ver várias vezes um filme. Defeitos começam a aparecer. Mas não é o caso com O dia que eu te conheci. Se não temos mais a surpresa inicial, o prazer continua o mesmo. E não achei defeito algum.

A história passa-se num dia, como no Ulisses de Joyce. Zeca mora em Belo Horizonte e trabalha em Betim como bibliotecário de uma escola. Hora e meia de ônibus para ir, hora e meia para voltar. Como se atrasa sempre, acaba perdendo o emprego. Em compensação, aproxima-se de Luiza (Grace Passô), e então muita coisa muda. O filme comove pela simplicidade, pela honestidade, pelo total despojamento e amor aos personagens.

Há questões técnicas também a serem levadas em conta. A câmera é tranquila. Movimenta-se quando necessário e nunca de forma gratuita. Nunca é frenética. É calma. Sem pirotecnia. Instado, André fala de referências como Um Alguém Apaixonado, de Abbas Kiarostami, e obras de Ozu, o mítico diretor japonês conhecido pela câmera imóvel, ao nível dos olhos, "na altura do tatami", como se diz.

Mas acho que, acima de tudo, há uma mineiridade nessa atitude discreta. Nessa relação com o tempo. "Às vezes as pessoas me dizem que tenho um tempo interno diferente. Pode ser timidez, mas também vontade de observar. Dar tempo para os personagens".

Acho engraçado também ouvir as entrevistas do André Novais. Muitas perguntas e mesmo falas de colegas procuram empurrá-lo para alguma militância, para algo de mais programático, mas ele, sempre à mineira, se esquiva gentilmente. Fala apenas em honestidade, em verdade, em amor pelos personagens.

Claro que as influências e preocupações políticas podem estar lá, e estão, mas diluídas, assimiladas e portanto incorporadas às obras de maneira orgânica, nunca artificial. Como ele diz, são retratos da periferia feitos por gente da periferia. Citando um colega da Filmes de Plástico, Gabriel Martins (de Marte Um), "a gente é sincero no que faz. E as pessoas vão perceber se a gente deixar de ser sincero." Daí o abismo de diferença entre os filmes incríveis que eles fazem e os que mais parecem panfletos ou peças de propaganda. O espectador sente a diferença.

Mostra Brasília

Uma excelente e vibrante sessão da Mostra Brasília, ontem com o doc Não existe almoço grátis, de Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel. Véspera da posse de Lula, no Sol Nascente (DF), a maior favela do Brasil, três mulheres lideram uma das cozinhas solidárias do MTST, que distribui almoços gratuitamente.

Elas são encarregadas de cozinhar para centenas de pessoas que chegarão à capital para a posse do presidente em 1º de janeiro de 2023. Contam suas histórias de vida.

Uma delas disse ter votado em Bolsonaro em 2018. Mas logo se arrependeu. E foi no campo oposto que descobriu sua humanidade. Conta que vivia se sentindo culpada por que, sem marido e com vários filhos para criar, achava que não tinha casa própria por desleixo ou preguiça. No movimento, descobriu que ter um teto sobre a cabeça é um direito de todo ser humano.

São histórias de vida muito bonitas. E nos ajudam a pôr os pés no chão, em especial quando estamos numa bolha como um festival de cinema. Parece que as nossas questões são as mais importantes do mundo. Mas há outro mundo lá fora, com gente real e necessidades reais. O bonito nessa história é que o próprio cinema nos fornece essa consciência e nos descentra de nossas inquietações de classe média. Nem tudo passa pelo nosso umbigo.