Brasília 2023 (6): O espectro da morte ronda o Cine Brasília

BRASÍLIA - A morte ronda a tela do Cinema Brasília. Pelo menos ontem foi assim, com o soturno programa temático de um longa, Cartório das Almas, e dois curtas, O Nada e Cáustico, todos, de alguma forma, submissos à temática da Indesejada das Gentes. Bem, como esta é nossa única certeza, não existe tema mais universal e há milhões de formas de tratá-lo, desde que o mundo é mundo.

Cartório das Almas, de Leo Bello, escolhe uma via dupla, que percorre também o caminho da ficção científica. Laura, uma "jovem" de 124 anos, é recém contratada pelo tal cartório das almas. Na nova função, protocola as motivações daqueles que renunciaram à eternidade. Vive entediada. Mas, por razões contratuais, não pode fazer nada para mudar isso. Há um romance interessante de Simone de Beauvoir sobre o tédio da imortalidade: Todos os Homens são Mortais. Recomendo.

Há no filme uma meditação de fundo não apenas sobre a questão da morte, mas também sobre a vida mantida de maneira artificial. A ambientação se vale de um registro fotográfico cinzento, explorando a arquitetura futurista de Brasília em contraste com o vazio do campo de uma plantação de soja com um casebre isolado no meio. Tem sequências interessantes (poucas), mas o todo me pareceu muito superficial e monótono. Uma coisa é a obra exprimir o tédio, como fazia Antonioni. Outra, é a obra em si ser o tédio.

O curta-metragem O Nada, de André Ladeia, baseia-se num conto do russo Leonid Andreiev. Um moribundo (Pedro Paulo Rangel) recebe a visita de uma bela senhora e precisa tomar uma decisão. Ou morre de vez ou ganha a vida eterna - só que no inferno. O filme tem um tom sardônico, porém pouco desenvolvido. O dilema poderia ser tratado de forma mais interessante. Parece faltar alguma coisa ao desfecho.

Cáustico, de Wesley Gondim, segue na linha entre a fantasia e o gore. Uma garota tenta encontrar a cura para uma estranha doença da mãe. As duas vivem numa fazenda isolada e criam rãs. Recebem raras visitas. E estas não sabem o que as espera. Há uma tentativa explícita de produzir asco no espectador, mas sem qualquer outro propósito aparente. Meio infantil.

Rodas de Gigante. Na Mostra Brasília também o tema da finitude esteve presente, mas, diferente da soturna sessão da competição principal, aparece transformada em autêntico amor pela vida.

Diretor de teatro e referência cultural de Brasília, o uruguaio Hugo Rodas é filmado nos últimos quatro anos de sua vida. Já doente, ele desafia as dificuldades físicas e o sofrimento causado pelo tratamento de câncer e continua com suas atividades. Cercado de jovens, celebrado e cheio de uma energia vital que parece inesgotável, Rodas é exemplo de amor à vida, à arte e às pessoas. Foi uma sessão comovente num Cine Brasília lotado. Muitas pessoas choravam durante e no final da projeção. Ninguém me contou. Eu estava lá e vi. É outro caso para se perguntar: por que não está na mostra principal?