Casa Izabel, crossdressing na época da ditadura 

CURITIBA - A abertura do 12º Olhar de Cinema este ano foi diferente - teve por palco a incrível Ópera de Arame, com sua plateia de 1500 lugares inteiramente tomada. A galera paranaense assistiu - e aplaudiu muito no final - o longa-metragem Casa Izabel, de Gil Baroni. Como disse a equipe no debate de hoje, o longa foi inspirado nas famosas fotos da Casa Susanna, local de uma casa dde crossdressing em Jewett, Nova York, nos Estados Unidos dos anos 1950. As fotos deram origem a um livro, que serviu de inspiração ao filme brasileiro.

Escrito na época das eleições de 2018, Casa Izabel inclui elementos nacionais e também o clima daquele ano em que o eleitorado patrício decidiu eleger como presidente um defensor da ditadura. Aliás, ele não pode ser acusado de estelionato eleitoral, já que dedicou os quatro anos de seu mandato à elaboração de um golpe de Estado que, por fim, não conseguiu concretizar. Enfim, esse momento histórico levou o filme a ser ambientado nos anos 1970, em plena ditadura dos militares brasileiros.

Casa Izabel começa com a chegada à comunidade de um novato, aliás, novata, já que a comunidade toda se trata no feminino, e sua transfiguração em versão mulher, inclusive com novo nome, Regina. A casa é liderada por Izabel (Luís Mello), espécie de matriarca, que se encontra doente e separada da comunidade. Mas é quem continua a ditar as regras da maison.

Como bem destacou o ator Luís Mello, o filme ganha sua força na estranheza da situação - e não adianta esconder essa condição. Mesmo porque a estranheza costuma ser criativa, como indicou Sigmund Freud no seu famoso ensaio Das Unheimliche, termo já traduzido de diversas maneiras, inclusive como "estranho familiar". Os surrealistas bem perceberam esse potencial estético (e político) do inusitado e, entre eles, mais que todos, um certo Luís Buñuel.

Não cito o bruxo por acaso neste breve comentário. Casa Izabel tem momentos que lembram muito a estética da estranheza de Buñuel e seu poder corrosivo e crítico. O encontro inusitado gera essa sensação, como é o caso da interação desses distintos senhores vestidos de senhoritas.

Continua após a publicidade

Na casa há desavenças e rivalidades, pelas quais se filtram elementos de agressividade, mas também de afeto. O mundo externo, uma sociedade dilacerada pela ditadura, também manda seus sinais. E estes produzem efeito sobre as moradoras da casa.

Em muitos sentidos, Casa Izabel é, também, um filme musical, conduzido pelas sessões da pianista clássica (Jeferson Ulbrich), que interpreta suas peças de modo diegético. A trilha sonora, como disse um dos trilheiros, Fábio Perez, busca uma sonoridade de psicodelia, costurando a parte diegética do piano com a trilha propriamente dita. De fato, a massa musical é um dos elementos mais ricos do longa.

Por outro lado, o desenho visual busca enquadramentos próximos e bastante iluminados das personagens. Não para exotizá-las, porque isso o filme nunca busca. Mas, talvez, para explicitar sua dimensão, bem, não há outra palavra, próxima da estranheza, que é o seu motor interno.

Foi só o início da maratona. Hoje tenho ingressos para mais três longas-metragens - Anotações para um Filme, Neirud e A Migração Silenciosa.