CineOP 2023: A música e nós

OURO PRETO - Revi ontem, na Praça, o documentário sobre Lupicínio Rodrigues, de Alfredo Manevy, Confissões de um Sonhador. Inútil dizer que, ao revermos um filme, prestamos atenção a detalhes que nos escaparam à primeira vista.

Por exemplo, podia parecer apenas uma frase banal, solta no meio do filme, o depoimento de Jards Macalé sobre o compositor gaúcho. Macalé mostra a capa de um LP, Jamelão interpreta Lupicínio, e, acrescenta, acompanhado pela Orquestra Tabajara, de Severino Araújo. Só para completar: também é um dos meus discos favoritos e contém uma canção que, para mim, leva a uma epifania, aquela em que o poeta pede ao mundo que desperte para chamar a atenção da amada distante.

Bem, mas então Macalé diz a frase que, para mim, foi uma surpresa e uma iluminação: "a música brasileira traz todas as respostas".

É isso. Não se trata de mera retórica. Uma arte tão intensamente praticada, diversificada e apreciada como é a música popular no Brasil, diz necessariamente coisas muito profundas sobre o nosso povo.

Coisas que, talvez, nem as outras artes (salvo exceções, como Machado e Assis de Glauber Rocha) nem os estudos históricos e sociológicos, por profundos e intensamente necessários que sejam, consigam atingir .

A música vive na alma do povo e a expressa, mesmo em seus sentimentos mais recônditos. Basta ouvi-la, com ouvidos e alma abertos, com cérebro e coração. Essa música que produziu Donga, Chiquinha Gonzaga, Noel, Pixinguinha, Nelson Cavaquinho, Cartola, Dona Ivone Lara, Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, Gal, Gil, Bethânia, Caetano, Chico, João Gilberto, Tom Jobim, Elis, Nara, etc e etc é, em seu conjunto, a mais fiel expressão do que seja, em todas as suas nuances e contradições, a tal da alma brasileira.

Para ser justo, teríamos de incluir nessa lista toda a música que não apreciamos, essa música de péssima qualidade que vem se tornando mainstream e serve como logotipo perfeito de um certo cafajestismo nacional instaurado e solidificado nos últimos anos.

Tudo isso, junto, forma um painel que pode nos confortar ou assustar.

À noite, assistimos ao show de Tony Tornado e seu filho, Lincoln Tornado, no Centro de Convenções de Ouro Preto. Show lindo, de muita energia, com uma homenagem tocante ao outro grande, que nos deixou cedo demais, Tim Maia. Super valeu, Síndico!