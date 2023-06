CineOP 2023 abre com música soul e homenagem a Tony Tornado

OURO PRETO - A 18ª CineOP começou com show de música black na Praça Tiradentes, homenagem a Tony Tornado e um primeiro filme, inaugural, dedicado à música soul no Rio de Janeiro dos anos 1970. Noite em que a negritude foi festejada - e este, aliás, é o tema desta edição da mostra mineira, ambientada na cidade histórica do ciclo do ouro, uma joia barroca do patrimônio artístico brasileiro e mundial.

O que vem a ser a CineOP? Uma miscelânea de atividades, concentradas em poucos dias, e que abrangem três áreas principais - história, educação, preservação. Ou, como eles mesmos definem: atividades reflexivas, políticas, práticas e artísticas. Debates, seminários, diálogos, master classes, shows, festa junina, sessões Cine Escola, mostrinha de cinema (para o público infantil), lançamento de livros, exposições, etc.

A cidade ferve. E a febre é de cinema em suas múltiplas vertentes, da arte às aflições. Ou seja, do encantamento dos filmes às dificuldades de produção e distribuição, ao relacionamento com as instâncias federais e desafios da conservação e restauro do patrimônio fílmico.

Depois de quatro anos de pesadelo, o clima agora é diferente e se chama esperança. Não se despreza mais a cultura e os artistas não são considerados inimigos. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, não pôde vir, mas mandou a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, como representante. Enviou também um vídeo que foi exibido, sob aplausos, no telão da praça. Tudo foi festa.

Sob frio polar, a plateia assistiu ao belo documentário de Cavi Borges, Baile Soul. Foca o período entre o final dos anos 1960 e 1970, quando equipes de som realizavam bailes blacks em clubes do subúrbio do Rio de Janeiro, dando origem ao movimento que acabou conhecido como Black Rio.

O doc é bastante completo. Põe em evidência o famoso disc jóquei e radialista Big Boy, que trazia as novidades dos Estados Unidos e foi, talvez, o principal responsável pela difusão da soul music no patropi.

Entrevista remanescentes do movimento, que traçam sua história de maneira bem articulada. E, como não poderia deixar de ser em um bom filme do gênero, traz muita música, inclusive a do inspirador James Brown, o papa da soul. Ou seja, é doc muito informativo, mas também fruível e dançável - o que nem sempre acontece nos filmes do gênero.

Hoje, as atividades continuam à toda. Tony Tornado recebe a imprensa e o público para um bate-papo. Ao mesmo tempo, as mesas de debate já se movimentam e a programação de filmes vem bem recheada - são nada menos que 125 títulos, a serem apresentados durante os dias da mostra. Haja fôlego.